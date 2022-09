Zauberkongress Einige der besten Zauberer der Welt sorgten in Grenchen für erstaunte Gesichter An diesem Wochenende wurde Grenchen zum Hotspot für internationale Zauberei: Der 9. internationale Zauberkongress fand im Parktheater statt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.08 Uhr

Dario Adiletta aus Italien schuf im Grenchner Parktheater kleine Wasserfontänen aus dem Nichts. Hans Peter Schläfli

Zum neunten Mal hiess es in Grenchen: Vorhang auf für die Zauberei. Denn der 9. internationale Zauberkongress fand im Grenchner Parktheater statt. Dieses wurde damit zum internationalen Hotspot für Zauberei der Extraklasse.

Der Italiener Dario Adiletta hatte einen ganz ungewöhnlichen, innovativen Ansatz, in dem er kleine Wasserfontänen aus dem Nichts erscheinen liess. Das argentinische Duo Brando und Silvana liess die traditionelle Gauklerei der Strassenkünstler neu aufleben. Damit sorgte das Duo für tosenden Applaus, als beide in einem Regen von Papierblumen schlagartig in neuen, bunten Kleidern auf der Bühne standen und niemand erraten konnte, wie diese augenblickliche Verwandlung überhaupt möglich war.

Das Duo Brando und Silvana aus Argentinien. Hans Peter Schläfli

Der «Mind Hacker» Yann Yuro brachte das Publikum zum Nachdenken. Die Frau, die er zu sich auf die Bühne einlud, musste ein Adjektiv notieren, das der Deutsche Mentalmagier auf verschiedenste Arten erriet und mit fünf Bildern der Bühne durchbuchstabierte. Am Ende fragte man sich eigentlich nur: Wie konnte der Magier schon vor der Show wissen, dass sich die Frau ein Wort mit fünf Buchstaben aussuchen würde?

Verschiedene Arten der Zauberei gezeigt

Richtige Begeisterungsstürme mit Standing Ovations erntete der Franzose Norbert Ferré für seine ebenso humoristische wie akrobatische Vorführung. Der Weltmeister der Manipulation wirbelte kleine Bälle durch die Luft und fing diese immer wieder zwischen seinen Fingern ein. Als er die Schachtel mit der Aufschrift «Surprise» öffnete und darin seine Schuhe herausholte, staunten alle im fast ausverkauften Parktheater. Niemand hatte bemerkt, dass er plötzlich in Socken auf der Bühne stand.

Louis Olmedo ist Weltmeister der Micro Magie. Hans Peter Schläfli

Zu einer anderen Art der Magie leitete nach der Pause Luis Olmedo über. Der Weltmeister der Micro Magie liess seine Kunst auf eine Grossleinwand projizieren, damit alle die kleinsten Details seiner Fingerfertigkeit beobachten konnten – und trotzdem konnte man sich nicht vorstellen, wie er Blätter und Münzen erscheinen und verschwinden liess.

Den Abschluss der Galavorstellung bildete, wie in Grenchen üblich, der Sieger des Wettbewerbs vom Vortag. Der Spanier Mario Lopez brachte dabei nochmals die Köpfe des Publikums «zum Rauchen».

Fast vier Jahre bis zur nächsten Ausgabe

«Es ist noch besser als vor der Pandemie, wir hatten noch nie so viele Zuschauer», zog OK-Präsident Eric von Schulthess bereits nach dem gelungenen Galaabend eine positive Bilanz des verzauberten Wochenendes. Es ist ihm und seinem Team wiederum gelungen, ein Programm zusammenzustellen, dass in aller Bescheidenheit das Prädikat Weltklasse verdient.

Dabei waren die Voraussetzungen diesmal schwieriger. Denn wegen der Pandemie wurden die Weltmeisterschaften der verschiedenen Gattungen der Zauberei um ein Jahr verschoben. Von Schulthess:

«Wir mussten alle Künstler ganz kurzfristig engagieren und ich bin stolz darauf, dass wir unser Ziel, einige amtierende Weltmeister ins Parktheater zu locken, auch diesmal erreichen konnten.»

Für den nächsten Zauberkongress will er den Rhythmus wieder mit den Weltmeisterschaften synchronisieren. Bis zur 10. Ausgabe werden deshalb fast vier Jahre verstreichen. Sie ist auf April 2026 programmiert.

