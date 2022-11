Grenchner Wirtschaftstag: "Schaut beim Beruf nicht nur aufs Geld"

Wirtschaftstag Grenchner Swiss-Skills-Sieger: «Schaut nicht nur auf das Geld bei der Berufswahl» Grenchner und Bettlacher Sekundarschüler trafen sich am «Wirtschaftstag» in Grenchen mit dem Gewerbeverband. Am Anlass konnten sie Berufe kennenlernen, die sie interessieren, Fragen stellen, und sich Tipps zur Berufswahl abholen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wirtschaftstag Grenchen 2022: Priska Raimann Häuptli, Leiterin der kantonalen Berufs- und Laufbahnberatung mit Swiss Skills Sieger Sharad Ziayee. at.

«Ich habe zurzeit zwei Favoriten: eine Kaufmännische Lehre oder einen Pflegeberuf, beispielsweise bei der Spitex», sagt die Bettlacher Schülerin Dunja. Die Achtklässlerin will den «Wirtschaftstag» nutzen, um sich ein erstes Bild vom Alltag in diesen Berufen zu machen.

Damit hat Dunja gleich auf zwei der aktuellen Spitzenreiter der Berufswahl-Hitparade gesetzt: «Diese Berufe möchten sehr viele lernen», sagt Priska Raimann Häuptli, Leiterin der kantonalen Berufs- und Laufbahnberatung. Vor allem junge Frauen entscheiden sich immer wieder für dieselben Ausbildungen.

«Dabei gibt es 250 verschiedene Lehrberufe in der Schweiz.»

Die Wahl sei in der Tat noch schwieriger, «als in der Mittagspause unter 27 Sandwich-Sorten auszuwählen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich beim Entscheid Hilfe zu holen: vom privaten Umfeld über die Schule bis zum Berufsinformationszentrum BIZ.»

Lernende haben heute die Wahl

Häufig gewählt werden auch folgende Berufe: Detailhandel, Logistik, Polymechaniker, Elektro-Installateur, Optiker. Andere Branchen leiden unter Lehrlingsmangel: Gastgewerbe, Bau, Recycler, Netzelektriker. «Grundsätzlich seid Ihr die heute so stark gesuchten Fachkräfte. Denn die Nachfrage ist grösser als das Angebot. Das war nicht immer so.»

Das sagte Raimann vor rund 160 Schülerinnen und Schülern aus Grenchen und Bettlach zum Auftakt des Wirtschaftstags. Schon zum 8. Mal haben der Gewerbeverband Grenchen und die Schulen diesen Anlass durchgeführt, der in seiner Art im Kanton Solothurn einzigartig ist: Die Gewerbebetriebe laden die Teilnehmenden ein, sich vor Ort zu informieren. Jede Schülerin, jeder Schüler kann an diesem Halbtag drei kurze Besuche bei Ausbildungsbetrieben machen, die ihn oder sie interessieren.

Mehr als 40 Berufsbilder kennen lernen

Über 40 Berufsbilder wurden am Anlass angeboten. «Nutzt die Gelegenheit, um Fragen zu stellen», rief Gewerbepräsident Heinz Westreicher an der Kick-off-Veranstaltung auf. Weitere Referenten wie der Grenchner Drogist Markus Arnold gaben Tipps, worauf beim Kontakt mit potenziellen Lehrbetrieben zu achten ist. Diese informieren sich etwa gerne darüber, was ihre Bewerberinnen und Bewerber so alles in den sozialen Medien posten.

Sharad Ziayee (Grenchen) , der aktuelle Schweizer Meister bei den Bodenlegern (Textile Richtung), der bei Mobilia in Solothurn die Lehre macht, erzählte aus seiner bisherigen Laufbahn, und wie er es trotz eines Arbeitsunfalles kurz vor dem Wettbewerb zuoberst aufs Podest geschafft hat. Dieser Wettbewerb sei eine schöne Erfahrung gewesen.

«Macht das auch, wenn sich die Gelegenheit bietet.»

Er erzählte auch, dass er zuerst auf den (für ihn) falschen Beruf gesetzt habe und danach mit Hilfe des Lehrlingsamtes den Weg fand, der für ihn passt. «Dass man Freude daran hat, ist wichtiger, als wenn man nur aufs Geld schaut.»

Am Anlass wurde aber auch darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, überhaupt einen Berufsabschluss zu haben, etwa von Stadtpräsident François Scheidegger. Dank zahlreicher Weiterbildungsmöglichkeiten könne man seiner Berufskarriere immer wieder neue Richtungen geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen