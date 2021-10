Grenchner Wirtschaft diskutierte die Pandemiefolgen

Wirtschaftsforum Vom Lieferengpass zur Rezession? Diskussion der Covid-Folgen für die Wirtschaft im Parktheater Grenchen «Covid-19 – was lernen Staat und Wirtschaft daraus» lautete die Affiche am Wirtschaftsforum im Parktheater Grenchen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Podiumsdiskussion zu Covid-Folgen für die Wirtschaft mit (von links) Gastronom Robert Laski (Grenchen), Peter Eberhard, Leiter Gesundheitsamt Kanton Solothurn, Ute Lepple, Direktorin Scintilla AG und CFO Bosch Power Tools Accessories, Daniel Probst, Direktor Solothurner Handelskammer, und Gesprächsleiter Reto Kohli, Head Apprentices der Swatch Group. at.

Noch läuft es in der Wirtschaft wie geschmiert. Der Rebound nach der Covid-Delle, insbesondere der Industrie und der Konsumentenstimmung, ist phänomenal. Das zeigten die Zahlen von Handelskammer-Direktor Daniel Probst am Grenchner Wirtschaftsforum. «Der Welthandel hat die Pandemie überwunden», erklärte Probst vor versammelten Vertretern von Wirtschaft und Gewerbe und Behörden der Region Grenchen.

Seit März wachse die Wirtschaft wieder schnell und es werde ein starkes BIP-Wachstum verzeichnet. «Die Haushalte haben Geld und möchten konsumieren», meinte Probst weiter. Insbesondere dank der Kurzarbeitsentschädigung konnte die Kaufkraft der Bevölkerung erhalten werden. Nicht weniger als 33'000 Personen, also rund 20 Prozent der Erwerbsbevölkerung des Kantons Solothurn, waren zeitweise in Kurzarbeit. Im Kanton seien bisher 411 Millionen Franken ausbezahlt worden plus 70 Millionen Härtefallentschädigung.

«Nicht auszudenken, wenn wir dieses Instrument nicht gehabt hätten und 20 Prozent arbeitslos geworden wären. Das hätte die Gesellschaft zerrissen»,

sagte Probst.

Das starke und schnelle Wiedererstarken der Wirtschaft habe aber zu Lieferengpässen geführt, welche insbesondere für die Automobilindustrie dramatische Folgen zeitigen. Rohstoffe, Computerchips, Energie sind drei typische Beispiele.

«Die Frage stellte sich jetzt, ob diese Lieferengpässe zu einem Konjunkturproblem werden», meinte Probst. Dass die weltweite Inflation, insbesondere in den USA, wieder anzieht, sei ein Warnsignal. Vor allem, wenn man an die Schuldenlast der Staaten denke.

Gewerbe war überrumpelt

Kalt erwischt habe die Pandemie das Gewerbe, räumte sodann Probst anlässlich einer Podiumsdiskussion ein. «Sonst eher eine Stütze und Stabilisierung für die Wirtschaft, hatte dieser Bereich mehr Probleme als die Industrie und war auch weniger gefasst darauf.»

Eindrücklich illustrierte das am Podiumsgespräch der Grenchner Gastronom Robert Laski, Wirt im «Grenchner Hof» mit zehn Angestellten, davon fünf Lernende. «Der Lockdown war ein brutaler Schlag für uns, er hat uns zu Fall gebracht und Einzelne konnten nicht wieder aufstehen», stellte der Wirt die Situation schonungslos dar.

Doch Robert Laski wäre nicht er, wenn er am Boden geblieben wäre. Mit originellen Aktionen wie Diners in Wohnmobilen auf dem Parkplatz oder persönlichen Kocheinsätzen bei Kunden zu Hause sowie seiner Weinhandlung versuchte er, über Wasser zu bleiben. «Treue Gäste im Take-away, aber auch danach und Liegenschaftsbesitzer Urs Erb, der uns drei Monate Mietzins erlassen hat, haben uns dabei geholfen», meinte er.

Personalplanung praktisch unmöglich

Nicht zu unterschätzen sei die Komplexität der Personalplanung im Gastgewerbe. «Da kamen wir in der Pandemie bald an den Anschlag.» Ständig sich ändernde Rahmenbedingungen und Vorgaben seien fast die grösste Herausforderung gewesen.

Ute Lepple, Direktorin von Scintilla und CFO der Bosch Abteilung Power Tools Accessories, gab Einblick in das Krisenhandling eines internationalen Grosskonzerns. Auf die aktuelle Nachfrageexplosion reagieren alle Werke mit Vierschichtbetrieb. Doch gebremst wird die Expansion auch hier durch die Lieferkette: Wenn in einem chinesischen Containerhafen nur ein Coronafall auftaucht, wird gleich der ganze Betrieb geschlossen. «Alles ist unglaublich volatil geworden.»

«Kein Himmelfahrtskommando»

Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamtes Kanton Solothurn, hat den Job während der Pandemie übernommen. «Freunde haben mich damals gefragt, wieso ich dieses Himmelfahrtskommando übernehme. Doch ich habe es ganz anders empfunden.» Im Team sei es gelungen, die Herausforderung zu meistern, soweit dies überhaupt möglich war.

Mit umfangreichem Zahlenmaterial legte Eberhard dar, dass der Kanton Solothurn die Situation im Vergleich zu anderen Kantonen gut gemeistert hat. Und die Schweiz wiederum im Vergleich zu anderen Ländern. Die Massnahmen in der Schweiz seien stets vergleichsweise mild gewesen und eine Mischung aus sachlich und politisch begründeten Entscheiden.

«Wir waren auf die Pandemie zwar vorbereitet, sind aber dennoch erschrocken»,

sagte Eberhard. Das Bedürfnis der Betroffenen nach Planbarkeit sei zwar verständlich, aber eigentlich unerfüllbar: «Jede Welle war unterschiedlich zur vorherigen.» Dabei sei der Kanton Solothurn von seiner Grösse her eigentlich gut geeignet für das Krisenmanagement. «Denn wichtiger als die Planbarkeit ist die Reaktionsfähigkeit.»

Was den gegenwärtigen Anstieg der Fälle betrifft, ist Eberhard nicht optimistisch. «Die Pandemie wird uns diesen Winter noch einmal heftig beschäftigen», glaubt er.

Zu wenig Pflegepersonal

Die Problematik sei nach wie vor die Belegung der Spitalbetten. 13 Intensivbetten hat der Kanton und er könnte auch noch mehr einrichten. «Doch das Personal fehlt uns dazu.» Während der Pandemie habe viel Pflegepersonal gekündigt. Es sei bisher einzigartig, dass Patienten die Intensivstation für bis zu sieben Wochen belegen.

Sven Zybell, Präsident des Industrie- und Handelsverbandes Grenchen und Umgebung, moderierte das Wirtschaftsforum und der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger machte einige wirtschaftspolitische Anmerkungen. Unter andrem kritisierte er die bürokratischen Kontrollen des Kantons, der kurzfristig allen Ernstes ordnerweise Unterlagen zur Jahresrechnung der SWG einverlangt habe. «Dabei ist das ein öffentlich-rechtlicher Betrieb, der neuerdings mit Revisionsstelle und Swiss-GAAP-FER-Rechnungslegung.»

Kritik an überbordender Bürokratie

Erst seine Intervention bei der zuständigen Regierungsrätin habe diesem Spuk ein Ende gesetzt. Ähnliches befürchtet Scheidegger bei der jetzt zur Vorprüfung eingereichten Ortsplanungsrevision Grenchens. «Der Kanton hätte eigentlich keine andere Aufgabe, als diese auf ihre Rechtmässigkeit und Zweckmässigkeit zu überprüfen. Doch inzwischen geht die Einflussnahme weit darüber hinaus.»

Auch das Bundesgericht kriegte noch sein Fett ab: «Seit drei Jahren warten wir jetzt auf den Entscheid in Sachen Windpark. Ich war auch einmal Richter und ich kann das einfach nicht verstehen.» Die Stadt Grenchen plane seit nunmehr 14 Jahren am Windpark.