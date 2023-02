Schnee und Sonne pur auf den Grenchenbergen

Winterwetter Wie aus dem Bilderbuch: Ein Tag auf dem Grenchenberg mit Bildern und Eindrücken Schnee und Sonne pur: Gerade rechtzeitig auf die Sportferien hin verzieht sich der Nebel und auf den Grenchenbergen lockt nicht nur Ski- und Schlittelspass, sondern auch die Natur mit einer zauberhaften Winterlandschaft. Oliver Menge Jetzt kommentieren 08.02.2023, 14.00 Uhr

Impression vom Grenchenberg. Bild: Oliver Menge

Morgens um 10 Uhr, auf der grossen Ebene über der Wandfluh ist noch kein Mensch zu sehen. Die Schneekristalle glitzern in der Wintersonne. Die Bise der letzten Tage hat ihre Spuren hinterlassen: Die an sich gepflügte Strasse ist mit Schneeverwehungen bedeckt. Auch auf der Ebene gibt es Stellen, an denen man bis zum Knie im Schnee einsinkt, andernorts ist er vom kalten Wind hart zusammengepresst worden. Es knirscht unter den Schuhen.

Die alten, verwitterten Holzpfosten der Viehzäune sind mit eisigem Weiss verziert, das der Wind geformt hat. Die Tannen gleichen verzuckerten Weihnachtsbäumen aus einer kitschigen Werbung. Der Weg hinter dem zugeschneiten Steinmäuerchen, das zur Wandfluh führt, ist nur noch knapp zu erahnen – auch hier gibt es grosse Verwehungen: Ein falscher Schritt könnte fatal sein.

Winter Impressionen vom Grenchenberg Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge / Nikon Z6 Oliver Menge Noch ist der grosse Lift nicht in Betrieb und die Piste nicht präpariert. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Wenn Papa hilft, geht's besser um die Kurve. Oliver Menge Hauptsache schnell Oliver Menge Am Tellerlift herrscht reger Betrieb. Oliver Menge Uups – verpasst ... Oliver Menge Urs Brotschi von Bro Sport Selzach koordiniert die Anmeldungen. Oliver Menge «Wer hatte gestern ein graues Bändeli?» Oliver Menge Das nennt sich: «ein Kind an die Zügel nehmen.» Oliver Menge

Ein Paar aus Büetigen ist mit Schneeschuhen unterwegs in Richtung Obergrenchenberg. «Wir sind blutige Anfänger, aber wir geniessen diese herrliche Landschaft, die Sonne und die Ruhe.» Sie seien auf dem Rundtrail, der sie wieder zurück zum Untergrenchenberg führt. «Zur Wandfluh wollen wir auch, aber nicht zu nahe ran an die Kante.» Im Tal liegt ein feiner Nebel, die Alpen sind wie durch einen Schleier hindurch zu sehen.

Blick auf den Bettlachstock und ins Tal. Bild: Oliver Menge

Der grosse Lift läuft nicht – noch sei die Schneedecke dort zu dünn, um die Piste präparieren zu können, wird man dem Journalisten später erklären. Aber aufs Wochenende hin soll es etwas Schnee geben. Wer weiss, vielleicht reicht es dann.

Drei Wanderer – zwei Frauen mit Hunden und ein Mann – stapfen dem Waldrand entlang den Berg hinunter zur Strasse hin. «Wir haben uns komplett verlaufen», sagt die eine. Und die andere ergänzt: «Ich hätte nicht gedacht, dass wir so tief einsinken. Ich bin total erschöpft.» Den Hunden scheint der Ausflug Spass zu machen. Nur der Reporter ist für den einen der Vierbeiner ein kolossales Ärgernis, wie er deutlich zu verstehen gibt.

Der Hund hat keine Freude daran, fotografiert zu werden. Oliver Menge

Die Gaststube des Berggasthofs Untergrenchenberg ist um halb zwölf schon gut besetzt. An einem Tisch haben die Skilehrer des Skiklubs Selzach eben ihr Mittagessen genossen. Wirtin Vreni Schneider und ihr Personal haben alle Hände voll zu tun. Kaffee und Nussgipfel hier, Chäsröschti mit Spiegelei da, Suppe mit Würschtli dort.

Renner hätten sich noch keine abgezeichnet, sagt sie. Aber bei den Kindern seien Pommes frites immer hoch im Kurs. Und natürlich die berühmten Crèmeschnitten, die Vreni Schneider laufend frisch produziert.

Die Skilehrer haben das Lokal verlassen und bereiten alles für die Skischule vor. Die ersten Skifahrerinnen und Skifahrer sind schon auf der Piste entlang des neuen Tellerlifts unterwegs. Ein Vater hat extra eine Schaufel mitgebracht und baut seinen zwei Buben eine kleine Schanze.

Dann kommt der Bus und spuckt seine Fahrgäste aus. Skifahrer, Schlittler, Wanderer, Spaziergänger – mit oder ohne Hund. Auch der Parkplatz hat sich mittlerweile gefüllt. Um 14 Uhr beginnt die Skischule. Urs Brotschi und seine 15 Lehrerinnen und Lehrer betreuen heute 42 Kinder. Den einen muss man am Tellerlift helfen, andere kommen schon ganz gut alleine zurecht. Nur das Anstehen kann manchmal mühsam sein, wenn die Skis partout in die falsche Richtung zeigen.

Wer noch nicht alleine auf den Lift kann, dem wird geholfen. Bild: Oliver Menge

Die Eltern schauen zu oder gehen einen Kaffee trinken. Denn die Kids sind jetzt in fähigen Händen. Immerhin sind vier ehemalige Skilehrerinnen und Skilehrer, die noch bis vor kurzem auf dem Grenchenberg unterrichteten – unter ihnen die beiden Geschwister Sanna und Mirthe Hummel – jetzt in mondänen Destinationen tätig: St. Moritz, Zermatt, Lenzerheide und Grächen.

Das geht schon ganz gut: die kleinen Knöpfe im Tatzelwurm auf den Spuren ihres Skilehrers. Bild: Oliver Menge

«Und jetzt Pizza», ruft der Skilehrer und alle Kinder fahren im Stemmbogen, wie man das früher nannte, hinter ihm her. «Nur mit den Zehenspitzen Druck geben», instruiert ein anderer Instruktor seinen Snowboard-Schüler, dem tatsächlich ein sauberer Schwung gelingt, bevor er wieder auf dem Hosenboden landet. «Liiinks, jetzt reeechts», ruft die Skilehrerin, die ein kleines Mädchen in einem pinken Skianzug an zwei Leinen vor sich herfahren lässt. «Uuuund – brämse!»

