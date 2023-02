Zu warm: Der Skilift Grenchenberg steht still

Das Protokoll «Man spürt wieder dieses Kribbeln»: Tausende waren an der Chesslete in Solothurn – die besten Momente

In der Altstadt von Solothurn geht mit der Chesslete die Fasnacht 2023 so richtig los. Wir sind live mit dabei, wenn in «Honolulu» der Winter vertrieben wird. Hier finden Sie die besten Momente.