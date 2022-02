Fasnacht: Grenchner Wiiberzunft ist 50 Jahre alt

Wiiberzunft 50 Jahre Frauenpower an der Grenchner Fasnacht Die Wiiberzunft feiert diese Fasnacht ihr 50-Jahre-Jubiläum. Zunftmeisterin Sara Herder blickt zurück und klärt auf, welcher Mann bisher als einziger Mitglied der Wiiberzunft war. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Die Wiiberzunft mit von links nach rechts: Veronica Vogelsang, Pia Rudolf, Sara Herder, Claudia Gribi, Adriana Palermo. Jose R. Martinez

«Auch wenn es diese Fasnacht improvisiert zu und her geht, sind wir sicher auf der Gasse anzutreffen», erklärt Sara Herder, aktuell Zunftmeisterin der Grenchner Wiiberzunft. Die Formation entstand vor 50 Jahren, weil die Faschingszunft damals noch keine Frauen aufnahm.

«Die Frauen der damaligen Fasnächtler sagten sich: was unsere Männer machen, das können wir auch», berichtet Herder weiter. Sie ist auch schon seit 21 Jahren dabei und «Oberwiib», wie die Zunftmeisterin im Fachjargon der Wiiberzunft heisst.

Ein Motto hätte man gehabt

Man hätte übrigens auch ein Motto für die Fasnacht bereit gehabt. Das bleibt halt jetzt mal unter Verschluss, denn Umzug gibt's bekanntlich dieses Jahr keinen. Wie immer haben die «Wiiber» sich aber im Vorfeld der Fasnacht im Schaufenster der Brocante bemerkbar gemacht, mit stimmungsvoller rot-schwarz-goldenen Jubiläumsdeko.

An der Fasnacht selber muss man jeweils gut hinschauen, denn der Ehrgeiz, jeden Tag in einem anderen Kostüm aufzutreten, der bleibe, erklärt Herder. Da gibt es unter dem Jahr einiges zu tun bzw. der Fundus muss gut bewirtschaftet werden.

Klein aber fein ...

Heute hat die Wiiberzunft nur noch sechs Mitglieder, in den besten Zeiten waren es um die 20, erinnert sich Herder. Am Ziel, eine reine Frauenzunft zu bleiben, will man aber vorerst nicht rütteln. «Genau genommen hatten wir früher aber schon einen Mann dabei, einen einzigen», präzisiert Herder lachend. Er lebt leider nicht mehr, hiess Peter Daumüller und war der Wagenbauer der Wiiberzunft.

Wagenbau, Gugge oder Auftritte liegen bei dieser Personaldecke heute nicht mehr drin. «Dafür machen wir uns im Hintergrund für die Fasnacht nützlich», erklärt Herder. Was reihum geschätzt wird. Etwa beim Saaldienst und der Organisation des «Plausch» (hoffentlich nächstes Jahr wieder ...).

Am Donnerstag haben die «Wiiber» ihr Jubiläum gefeiert, mit Apéro im «Baracoa» und anschliessendem Nachtessen im «Krebs».

