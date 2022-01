Grenchner Bevölkerung möchte Stadtpolizei behalten

Wie weiter mit der Stadtpolizei? Umfrage zeigt: Die meisten Grenchnerinnen und Grenchner möchten die Stadtpolizei behalten Was sagen Grenchnerinnen und Grenchner zur Abschaffung der Stadtpolizei? Unsere Umfrage zeigt: Die meisten möchten sie behalten, befürchten den Verlust des Sicherheitsgefühls in der Stadt. Doch es gibt auch Kritik. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Einen Teil der Grenchner Bevölkerung befürchtet einen Verlust des Sicherheitsgefühls, wenn die Stadtpolizei aufgelöst wird. Oliver Menge

Am Dienstagabend will der Gemeinderat über die Zukunft der Stadtpolizei eine Entscheidung fällen. Spricht man mit Grenchnerinnen und Grenchnern, so zeigen sich die meisten nicht gerade zufrieden mit dieser Entwicklung und auch nicht mit dem Plan der Stadt, die Stadtpolizei aufzulösen.

Für Christian Culmone, den man am Marktplatz antrifft, ist klar, dass ohne Grenchner Patrouillen ein gewisses Sicherheitsgefühl verloren geht, selbst wenn geplant ist, dass die Kantonspolizei gleich häufig in der Nacht in Grenchen präsent sein wird:

«Wenn nur noch die Kantonspolizei die Patrouillen macht, dann wird die Polizei sicher weniger präsent sein in der Stadt. So ist sie dann auch weniger sichtbar und das hat Einfluss auf die Sicherheit.»

Diese Befürchtung teilen auch andere. Schliesslich hätte die Kantonspolizei alle Hände voll zu tun. Gleichzeitig vermuten einige Befragte, dass es wegen der grösseren Distanz bei einem Vorfall länger dauere, bis die Polizei eintrifft. So auch Ersilia Di Pietro, die seit Jahrzehnten in Grenchen wohnt.

«Und das ist nicht in Ordnung. Wir zahlen schliesslich Steuern.»

Allerdings hat auch die Kantonspolizei einen Posten im Stadtzentrum.

Stadtpolizei kennt die Bevölkerung

«Ich habe fünfzig Jahre hier in Grenchen gewirtet und habe immer gute Erfahrungen gemacht mit der Stadtpolizei. Sie haben Ordnung und immer ein offenes Ohr bei einem Anliegen», so eine weitere – anonyme – Stimme.

«Viele waren auch meine Kunden. Und ein weiterer wichtiger Faktor: Sie kennen die Leute, sie sind von hier.»

Dass durch den Wechsel eine gewisse Nähe verloren geht, denkt auch Christa Kaiser. «Im Moment hört man noch, was bei der Stadtpolizei gerade so läuft. Es ist persönlicher.» Sie finde die geplante Auflösung schade, denke aber, dass es schon auch ginge mit der Kantonspolizei. Und sie versteht auch den Spardruck der Stadt.

«Für mich kommt es aber darauf an, ob das gesparte Geld sinnvoll eingesetzt wird.»

Es gibt aber auch ein paar kritischere Stimmen gegenüber der Stadtpolizei. So beispielsweise von Seiten Ruth Schluep. «Ich selbst hatte nie mit der Stadtpolizei zu tun und kann deshalb nicht sagen, was ich vermissen sollte.» Jedoch würde es durch den Wechsel vielleicht mit der Parkplatzkontrolle besser:

«Die Stadtpolizei kontrolliert viel zu streng – das ist unnötig.»

«Patrouillen am Nachmittag bringen nichts»

Und der Grenchner Peter Rüfenacht äussert sowohl Kritik gegenüber der Stadt als auch gegenüber der Stadtpolizei. Dass die Stadt einen Betrag in Millionenhöhe sparen könne, sei das eine. «Das andere aber ist, wie viel Geld wir der Kantonspolizei zahlen müssen, damit sie die Aufgaben übernimmt. Eine Zahl wurde meines Wissens nie kommuniziert. Die Stadt kommuniziert leider zu schwammig.»

Gleichzeitig sei aber auch bei der Stadtpolizei nicht alles im grünen Bereich.

«Es bringt nichts, wenn sie am Nachmittag patrouilliert. Dann sind die Kriminellen nicht unterwegs. Ich habe schon alles erlebt.»

So beispielsweise Einbrüche in Autos und Häuser, aber auch Belästigungen, und auch auf den sozialen Medien lese man immer wieder von solchen Vorfällen. Doch dann fügt Rüfenacht versöhnlicher an: «Aber sie machen doch auch gute Arbeit. Wenn man sie anruft, sind sie schnell zur Stelle gewesen.»

