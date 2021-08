Widerstand Doch keine Baubewilligung: Widerstand gegen Tankstellenshop beim Kreisel Arch war erfolgreich Coop darf beim Kreisel in Arch keine Tankstelle mit Shop bauen. Die bernische Bau- und Verkehrsdirektion hat eine Beschwerde gegen die Baubewilligung gutgeheissen. Daniela Deck 20.08.2021, 18.25 Uhr

Gelände beim Kreisel Arch, wo die Tankstelle geplant war. Andreas Toggweiler

Der Widerstand von Gewerblern und der Quartierbevölkerung hat sich gelohnt: Die Tankstelle beim Kreisel an der Aarestrasse in Arch darf nicht gebaut werden. «Dem Baugesuch vom 24. Januar 2019 wird der Bauabschlag erteilt.» Das schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (BVD) in ihrem Entscheid vom 18. August. Damit darf Coop an der Kantonsstrasse keine Tankstelle mit sechs Zapfsäulen und Pronto-Laden mit 120 Quadratmetern Fläche errichten.