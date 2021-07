Weltpremiere Bekommt Grenchen nach der Léon-Breitling-Strasse auch eine John-Harwood-Strasse? Der Grenchner Gemeinderat entscheidet am Dienstag über ein Gesuch der Firma Fortis, einen Abschnitt der Lindenstrasse in John-Harwood-Strasse umzubenennen. Doch wer ist dieser John Harwood? Andreas Toggweiler 01.07.2021, 05.00 Uhr

Die Lindenstrasse soll im Abschnitt zwischen Parktheater und Bielstrasse in John-Harwood-Strasse umbenannt werden. Links die Uhrenfabrik Fortis. Oliver Menge

Der Name dürfte nur eingefleischten Kennern der Szene ein Begriff sein. Die 1912 gegründete Firma Fortis in Grenchen war die erste Firma weltweit, welche eine Automatikuhr in Serie produzierte. Eine mechanische Uhr also, die sich durch die Bewegung des Handgelenks selber aufzieht. Heutzutage ist dies Standard bei den meisten mechanischen Armbanduhren, auch wenn dabei eine etwas andere Technik zum Einsatz kommt.

Erfinder des ersten Prinzips war der 1894 geborene Engländer John Harwood, Sohn eines Uhrmachers. Der Gedanke, eine automatische Armbanduhr zu entwickeln, kam ihm während des Ersten Weltkrieges, als beim Warten auf Ablösung im Schützengraben seine Uhr (mit Handaufzug) stehen geblieben war. So schilderte es jedenfalls das Buch «Die automatische Uhr» von Michael Stern (Berlin 2001).



Patent im Jahr 1924 eingereicht

Nach dem Krieg machte er sich an die Arbeit und erwirkte im Jahr 1924 in der Schweiz sein erstes Patent unter der Nummer 106 583. Einen Produzenten für die neue Uhr zu finden, erwies sich aber in der Folge nicht als einfach. 1926 kontaktiert Harwood sowohl die A. Schild AG wie auch Fortis. Letztere war es, welche es wagte, die Erfindung erstmals auf den Markt zu bringen und unter dem Namen Harwood zu produzieren bzw. zu montieren.

Eine Harwood-Uhr, 1926 in Grenchen bei Fortis produziert, ist im Kultur-Historischen Museum Grenchen ausgestellt. Man beachte die fehlende Krone. Die Uhr wurde über einen Drehring am Gehäuserand gerichtet. zvg

Auch Fortis-Gründer Walter Vogt hat Harwood mit beträchtlichen finanziellen Mitteln gefördert. Doch die Krise der 1930er-Jahre führte zur Einstellung der Produktion. Die A. Schild AG hatte inzwischen die Idee von Harwood weiter entwickelt und einige Unzulänglichkeiten beseitigt. Die Uhr funktionierte mit einer im Gehäuse eingebauten Pendelschwungmasse. Kinder auf einer Wippe hätten Harwood zu dieser Idee inspiriert, heisst es im Internet.

Zuvor hatte Harwood auch mit anderen Systemen experimentiert, so mit einem Mechanismus, bei dem eine federnde Verbindung zwischen Armband und Uhr die Energie liefern sollte.

System Rolex kam später

Am Markt durchgesetzt hat sich dann der 1931 von Rolex erfundene Rotor, der die nötige Energie ebenfalls im Inneren des Uhrwerks erzeugt. 1956 habe aber Rolex eingeräumt, dass sie mit der Oyster Perpetual nicht die erste automatische Armbanduhr der Welt gebaut habe.

So zu lesen in der Vorlage an den Gemeinderat, der anlässlich seiner nächsten Sitzung beschliessen soll, einen Teil der Lindenstrasse in «John-Harwood-Strasse» umzubenennen. Es handelt sich um den Abschnitt Verzweigung Nordbahnhofstrasse bis Bielstrasse.

«Es ist Zeit, dass bekannter wird, dass die automatische Armbanduhr ihren Ursprung in Grenchen hat»,

erklärt Jupp Philipp, CEO und Eigentümer von Fortis. Er hat denn auch den Antrag auf Namensänderung in John-Harwood-Allee gestellt. Die Standortförderung Grenchen unterstützt den Antrag teilweise.

Fortis-CEO Jupp Philipp im neu gestalteten Uhrenatelier. Tom Ulrich

Unter anderem wird die Stadtanalyse aus dem Jahr 2020 zitiert, welche Grenchen empfiehlt, seine industrielle Geschichte besser zu vermarkten. «In Anlehnung der Stadtanalyse stellt die Strassenumbenennung eine gute Möglichkeit dar, Grenchen als heimliche Hauptstadt der Uhrenindustrie zu festigen», heisst es. Es sei auch eine folgerichtige Ergänzung der Umbenennung der Unterführungsstrasse in «Léon-Breitling-Strasse». Diese erfolgte 2019.

Offen für Firmenbesuche

Fortis will ihren Teil dazu beitragen, indem man künftig mit Grenchen Tourismus zusammenarbeite. «Wir werden unsere Tore für Besuche im Rahmen Führungen von Grenchen Tourismus öffnen», bestätigt Philipp. Erste vielversprechende Anlässe hätten bereits stattgefunden. Das ist für die ansonsten verschwiegene Uhrenindustrie bemerkenswert.

Fortis-Uhren haben auch später Geschichte geschrieben, beispielsweise als Ausrüsterin der russischen Weltraumfahrt. Tom Ulrich

Der Fortis-Chef hat noch einen weiteren Wunsch. Die Adresse von Fortis Watches AG soll künftig die Hausnummer 13 tragen (nicht mehr 15 wie bis anhin). «13 hat sich bisher als unsere Glückszahl erwiesen», erklärt Jupp Philipp. Nicht nur habe er an einem Freitag, den 13., den Kaufvertrag für Fortis unterschrieben, dem Tag, an dem übrigens auch Firmengründer Walter Vogt verstorben sei. «Fortis hat zurzeit 13 Mitarbeitende und unsere Neuheiten stellen wir immer an einem 13. vor und fotografieren unsere Uhren immer mit diesem eingestellten Datum. Wo der Wochentag angezeigt wird, steht immer Freitag.»

Die Geschäfte liefen im Übrigen gut, sogar im Coronajahr sei man gewachsen, erklärt Philipp.

Harwood selbst profitierte kaum

John Harwood, der Erfinder der automatischen Armbanduhr, hatte übrigens nicht viel von seiner Erfindung. Er starb 1965 in bescheidenen Verhältnissen, hatte aber immerhin 1957 durch das «British Horological Institute» eine goldene Verdienstmedaille erhalten.



Jetzt wird immerhin eine Strasse nach ihm benannt. Oder sogar eine Allee? Das ist zwar in der Schweiz eher selten. Doch Philipp begründet das mit dem angrenzenden Stadtpark und der insgesamt grünen Umgebung. Und Allee töne halt auch noch besser als nur Strasse. In Biel existiert immerhin seit 2016 eine Roger-Federer-Allee.

Immer Freitag, der 13.: die Fortis PC-7 Team Aeromaster Edition Chronograph in limitierter Auflage von 300 Stück.

zvg

Die Stadt möchte sich allerdings ans Bewährte halten und beantragt dem Gemeinderat gemäss Antrag der GRK und der Kulturkommission, den Namen im erwähnten Abschnitt auf John-Harwood-Strasse zu ändern. Über die beantragte Änderung der Hausnummer ist in der Vorlage nichts zu lesen. Dem Vernehmen nach sollte aber eine entsprechende Änderung problemlos möglich sein.

Die Änderung des Namens in John-Harwood-Strasse soll auch im Hinblick auf 2024 erfolgen, wo die automatische Uhr ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann. «Das ist eine Chance, die Grenchen packen sollte, um sich diesbezüglich als Ursprungsort der Automatikuhr zu positionieren», meint Mike Brotschi von der städtischen Standortförderung.