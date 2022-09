Grenchner Weinlese: Ein Spitzenjahrgang kündigt sich an

Weinlese Der Grenchner Wein ist in der Kelter – die Winzer erwarten einen guten Jahrgang Letzte Woche wurden die Grenchner Rotwein-Trauben geerntet. Viel Sonne hat das früher als sonst ermöglicht und laut den Produzenten für einen sehr guten Jahrgang 2022 gesorgt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reife Rotwein-Trauben am Bachteler Weinberg. zvg

Ein regnerisches Wochenende kündigte sich an und so haben am vergangenen Donnerstag Urs Siegrist, Präsident des Rebbauvereins, und sein Team die Rotwein-Trauben des Bachteler Weinbergs gelesen. Er erwartet einen sehr guten Jahrgang 2022. «Es war nie nass und war heiss, sodass der Mehltau keine Chance hatte», berichtet Siegrist. Die Rebstöcke konnten so gesunde Blätter und Trauben entwickeln.

Der reichliche Sonnenschein sorgte für eine vollständige Reifung der Trauben. Über 90 Öchslegrade habe er beim «Roten» gemessen, erklärt Siegrist, beim «Weissen» rund 85. Die Traubenernte konnte deshalb auch viel früher erfolgen, als sonst üblich. Beim «Weissen» betrug der Vorsprung laut Siegrist zwei Wochen, beim Rotwein sogar drei Wochen.

Letztes Jahr war es übrigens genau umgekehrt: Der nasskalte Sommer verzögerte die Weinlese um mehrere Wochen.

Der rote «Bachteler» soll auch dieses Jahr wieder in Barriques (Eichenfässern) ausgebaut werden, berichtet Siegrist weiter. Er wird wie schon letztes Jahr zur Vinifizierung bei Weinbauer Samuel Graber in Messen eingeliefert. Der Weisswein wird wie immer vom Verein selber gekeltert.

Der Rebberg auf dem Bachtelen-Areal. Hanspeter Bärtschi

Auch der erste Bachteler aus dem Eichenfass, der letztes Jahr produziert wurde, sei gut gelungen und konnte an das Parktheater geliefert werden, ergänzt Siegrist, der auch noch einen kleinen privaten Weinberg mit vier Traubensorten zu Hause an der Hessostrasse hat. Auch diese Trauben konnten von den idealen Bedingungen profitieren.

Ernsthaft Weinbau betreibt auch Andreas Marti in Staad. Er hat etwa 60 Aren Weinstöcke unweit der Aare. Auch er hat inzwischen alle Trauben in der Kelter und zeigt sich sehr zufrieden mit dem Weinbaujahr. Da er die Mengen zudem durch Beschnitt namhaft reduziert habe, erwarte er einen reichhaltig-aromatischen Rotwein, mit viel Saft und Kraft dank viel Sonnenschein.

Andreas und Isabelle Marti in ihrem Weinberg in Staad. Hanspeter Bärtschi

Marti produziert etwa einen Drittel Weisswein und zwei Drittel Roten (inklusive Rosé), keltert die Trauben aber auswärts im Baselbiet (Weisswein) und in Erlach (Rotwein). Hier ist der Jahrgang 2020 zurzeit im Verkauf, der 2022er (Rot und Rosé) kommen erst in zwei Jahren auf den Markt. Die Weine können bei Andreas Marti direkt auf dem Hof in Staad bezogen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen