Weihnachten im Altersheim: Rocksongs und "O du fröhliche..."

Weihnachtsfeiern Grenchner Altersheime haben eine neue Form von Weihnachtsfeier entdeckt: Rocksongs und «O du fröhliche ...» gehen zusammen Die Weihnachtsfeiern der Grenchner Altersheime sind auch ein gesellschaftlicher Anlass – über die Heime hinaus. Neu werden nicht nur Weihnachtslieder gespielt, sondern auch Rock. Denn die einstigen Rocker kommen langsam ins Alter. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.12.2022, 16.00 Uhr

Weihnachtsfeier im Alterszentrum Kastels, Grenchen, mit Daniel Kandlbauer (Gesang und Gitarre, links) und Markus Frei (Piano). Andreas Toggweiler

«Wann geht es endlich los?» Eine betagte Dame ist beunruhigt. Doch der Platz vis-à-vis an ihrem Tisch ist noch leer. Sonja Brugger, Geschäftsleiterin der beiden Alterszentren Kastels und Weinberg in Grenchen, tritt an den Tisch und redet beruhigend auf die alte Frau ein, die etwas verwirrt wirkt.

Doch sie kann sie beruhigen und bald ist auch der Tischnachbar vor Ort. Die Reihen im festlich geschmückten Saal im Altersheim Kastels haben sich gefüllt. An die 200 Personen sind versammelt, Pensionärinnen und Pensionäre, Bewohner der Alterswohnungen, Familienangehörige, Behördenvertreter.

Vor dem Tresen stellt sich die Service-Brigade für ihren Grosseinsatz auf. Denn heute Abend ist Weihnachtsfeier im Kastels. Ein Grossanlass, der in manchem Terminkalender in Grenchen jeweils rot angestrichen ist.

Weihnachtsfeier im Alterszentrum Kastels, Grenchen. Andreas Toggweiler

Doch zum zweiten Mal schon ist das Fest etwas anders. Nach der Begrüssung durch Sonja Brugger tönt es plötzlich wie im Oldies-Sender am Radio: «I wanna know, have you ever seen the rain ...?», hallt es durch die Lautsprecher in der Mitte des Saals.

Mitsingen nicht nur bei Weihnachtsliedern

Der Rocksong ist ein Evergreen, 1970 von der US-amerikanischen Band Creedence Clearwater Revival in einem Album veröffentlicht und ein Jahr später noch als Single-Auskopplung. Und seither ist das eines der beliebtesten Lieder von Coverbands in aller Welt.

Diesmal, im Grenchner Altersheim, singt der (hierzulande) beliebte und bekannte Daniel Kandlbauer. Der «Beinahe-Music-Star» der Schweiz des Jahres 2005 (ja, wie die Zeit vergeht ...) ist seither weiterhin mit Gitarre und «Schnörregiige» unterwegs. Seine Alben bevölkerten bis 2014 die Charts, seither ist es um den Berner Oberländer etwas ruhiger geworden. In Grenchen tritt er zusammen mit Markus Frei am Piano auf.

Daniel Kandlbauer und Markus Frei sorgen für die musikalische Unterhaltung. Andreas Toggweiler

Pop- und Rockmusik im Altersheim. Das ist für Leiterin Sonja Brugger auch an Weihnachten kein No-Go mehr. «Wir hatten letztes Jahr die lokale Gruppe Light Food als Gäste und die Musik kam sehr gut an. Also probieren wir dieses Jahr wieder etwas Ähnliches», erklärt sie.

Genau besehen: Wer 1970 als 25-Jähriger am Open Air war, der ist heute ... genau! Als 77-Jähriger ist man vielleicht noch nicht im Heim. Aber der Musikgeschmack von damals, der kommt Alt und Jung heute gelegen, besonders, wenn es um die Evergreens der Popmusik geht. Die Beatles – ebenfalls gespielt an diesem Abend – setzen kaum Patina an.

Die Musik hat aber im Alterszentrum Kastels nicht die erste Geige übernommen. Den Gästen an der Weihnachtsfeier ging es mehr ums Gespräch und um die Gemeinschaft. Schliesslich war die Feier im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie nur für Heimbewohner und das Personal möglich. Von extern war niemand zugelassen.

Ein Blick auf die Speisekarte der Weihnachtsfeier. Andreas Toggweiler

Der Nachholbedarf an Gesprächen war immer noch gross. Da und dort begrüsst man sich quer durch den Saal. «Schön, dich wiederzusehen.» Was leider nicht für alle gilt. Im Altersheim lichten sich die Ränge immer wieder, aber neue Menschen stossen dazu. Ein besinnlicher Moment war, als Sonja Brugger eine Kerze entzündete für alle, die seit der letzten Feier verstorben sind.

Ansonsten war aber Fröhlichkeit angesagt. Ein Novum war laut Brugger auch, dass dieses Jahr die religiöse Weihnachtsfeier mit dem Pfarrer an Vormittag durchgeführt wurde. «Der Spagat zu den gespielten Rocksongs wäre wohl etwas zu gross», meint die Altersheim-Chefin.

Festlicher Speiseplan

Mächtig ins Zeug gelegt hat sich die Küche, unter anderem mit einem Kalbscarréebraten an Morchelsauce.

Der Weihnachtsschmuck wurde von Mitarbeitenden und Pensionären selber gemacht. Andreas Toggweiler

Angesichts der kulinarischen Genüsse konnte kein wie auch immer gearteter musikalischer Hit mithalten. Das Essen war’s, warum man am Ende sich so zahlreich einfand. Und halt auch Weihnachten, denn «O du fröhliche» singen oder «Jingle Bells», das muss einfach sein. Selbst wenn Kandlbauer John McCartneys «Hey Jude» intoniert und meint: «Den Refrain, den können wir alle: Na, na, na, na, na, na, na ...» Es ist tatsächlich ein aufmunternder Song – aber eben kein Weihnachtslied.

Die letzte Feier von Sonja Brugger

Etwas Wehmut kommt bei Sonja Brugger auf. «Es ist meine letzte Weihnachtsfeier. In einem Jahr bin ich pensioniert», gibt sie zu Protokoll. 16 Jahre hat sie für die Grenchner Heime gearbeitet.

Immerhin kann Brugger wie bis anhin ein zweites Mal feiern. Denn im Alterszentrum am Weinberg geht am Mittwochabend die Weihnachtsfeier über die Bühne, hier mit rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

