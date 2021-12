Grenchen: Marktplatz mit neuer Weihnachtsbeleuchtung

Weihnachten Grenchen leistet sich eine neue Weihnachtsbeleuchtung Auf dem Marktplatz hängen seit einigen Tagen die ersten Muster der neuen Weihnachtsbeleuchtung von Grenchen. Weitere Bereiche des Stadtzentrums kommen nächstes Jahr in den Genuss. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Neue Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz Grenchen. Oliver Menge

Die Stadt Grenchen erneuert zusammen mit der SWG die städtische Weihnachtsbeleuchtung. Sie ist nicht mehr an Kandelabern befestigt, sondern wird an Drähten quer über den Platz bzw. die Strasse gespannt. Nach den ersten Erfahrungen sollen weitere solche Beleuchtungen am Zytplatz, an der Marktstrasse und allenfalls an der Rainstrasse angebracht werden.

Als neue Weihnachtsbeleuchtung wurde das in der Schweiz hergestellte Kronux-Lichtsystem mit Strängen à 5 Lichtpunkten ausgewählt. Es setzt auf die inzwischen etablierte LED-Technik, die auch den Stromverbrauch markant reduziert. «Die Aufteilung in verschiedene Teilprojekte hat den Vorteil, dass das ausgewählte Modell in diesem Jahr den Anrainern und Besucherinnen und Besuchern des Marktplatzes gezeigt werden kann und beim weiteren Ausbau allfällige Anpassungen vorgenommen werden können», meint Mike Brotschi von der Standortförderung Grenchen.

Die Drähte waren schon gespannt

Ebenso bot sich der Marktplatz am besten an, weil dort die bestehenden Verankerungen der drei Überspannungen übernommen werden konnten und nur die Drahtseile den neuen Anforderungen angepasst werden müssen. Die SWG, welche die neue Weihnachtsbeleuchtung mit einem grosszügigen Beitrag unterstützt, benützt die Gelegenheit dazu, auch die normale Marktplatzbeleuchtung mit neuen LED-Leuchten auszustatten.

Das System mit der Aufhängung hat auch den Vorteil, dass die Konstruktion im Sommer für saisongerechte Dekorationen, vielleicht gar für eine Beschattung benutzt werden kann. Spontan fallen dazu die farbigen Schirme ein, die im Zentrum von Balsthal angebracht wurden.

Für die erste Tranche der Weihnachtsbeleuchtung sind 165'000 Franken budgetiert. Doch ist es angesichts der Finanznöte der Stadt jetzt der richtige Zeitpunkt für eine solche Nice-to-have-Investition? Brotschi meint ja. Es sei das erklärte Ziel der Stadt, das Zentrum zu attraktivieren. «Wir wollen das Zentrum beleben und dazu gehört heute eine zeitgemässe Weihnachtsbeleuchtung.» Am Ende profitiere auch das Gewerbe davon, wenn die Leute durch eine weihnachtliche Atmosphäre lieber ins Stadtzentrum kommen.

Ersatz wurde schon früher beschlossen

So oder so wurde der Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung schon früher beschlossen, weil sie in die Jahre gekommen ist. Dass bis anhin nur der Marktplatz ausgerüstet wurde, hat laut Brotschi mit den allseits bekannten Lieferproblemen der Hersteller zu tun. Sozusagen eine unfreiwillige Etappierung.

Welche weiteren Gebiete die neue Beleuchtung erhalten, ist noch offen. In Frage käme etwa die Bettlachstrasse, die Solothurnstrasse oder die Bahnhofstrasse. In weiteren Bereichen werden die an den Kandelabern befestigten Weihnachtsbeleuchtungen in Baumform vorerst beibehalten. Sie wurden zur Reduktion des Stromverbrauchs inzwischen auch mit LED-Leuchttechnik ausgerüstet.

