Grenchen: Ein Wald aus lauter Weihnachtsbäumen

Weihnachten Augenschein im Tannenwald: In Grenchen bleibt die Auswahl an Christbäumen auch mit dem neuen Anbieter gross Der Badiparkplatz in Grenchen steht seit Wochen voller Weihnachtsbäume. Wer hier zu Weihnachten keinen passenden Baum mehr findet, ist selber schuld. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bernhard (links) und Stefan Aeschbacher beim Verpacken eines stattlichen Weihnachtsbaumes Andreas Toggweiler

Grenchen war in Sachen Versorgung mit Weihnachtsbäumen jahrelang bestens bedient, ja gar verwöhnt. 2020 ist Anbieter Peter Sperisen aus Staad aber in Pension gegangen. Seine Baumplantagen in Staad wurden von der Firma Aeschbacher Baumpflege in Grossaffoltern übernommen.