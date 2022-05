Wechsel Kunsthaus Grenchen: Robin Byland wird neuer Künstlerischer Leiter Das Kunsthaus Grenchen hat eine neue Führung. Kunsthistoriker Robin Byland wird im Herbst die Leitung übernehmen. Er folgt auf Claudine Metzger. 31.05.2022, 20.50 Uhr

Kunsthaus Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Der Stiftungsrat des Kunsthauses Grenchen hat anlässlich seiner letzten Sitzung Robin Byland zum neuen Künstlerischen Leiter des Kunsthauses Grenchen gewählt. Er wird ab 1. September 2022 die Funktion von Claudine Metzger übernehmen.

Byland hat Jahrgang 1988 und hat an der Universität Basel Kunstgeschichte und Bildtheorie sowie Deutsche Philologie und Medienwissenschaften studiert. Seine Masterarbeit beschäftigte sich mit Mark Rothko.

Im Anschluss an das Studium war er als Kunstvermittler im Schaulager in Münchenstein und anschliessend als Praktikant im Aargauer Kunsthaus tätig. Von 2017 bis 2022 arbeitete er als Wissenschaftlicher Assistent im Kunstmuseum Solothurn bei Dr. Christoph Vögele.

In dieser Funktion konnte er Ausstellungen kuratieren, zahlreiche Publikationstexte verfassen und sich in der Kunstvermittlung betätigen. Während dieser Zeit eignete er sich zudem die praktischen Kenntnisse sämtlicher Aufgabengebiete eines Kunstmuseums an.

Claudine Metzger José R. Martinez

Claudine Metzger verlässt das Kunsthaus Grenchen Ende August nach sechsjähriger erfolgreicher Tätigkeit, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie betreut als Kuratorin die von ihr organisierten Ausstellungen aber noch bis Ende November 2022.