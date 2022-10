WC-Misere in Grenchen: Kommt jetzt die "Nette Toilette"?

WC-Misere Fehlende Toiletten geben in Grenchen zu reden – der Bahnhofchef kontert: «Das WC bei uns ist längst wieder offen» Das WC am Südbahnhof sei keineswegs geschlossen, meint Bahnhofchef Daniel Hafner. Hafner hat selber einen Vorstoss für das System «Nette Toilette» in Grenchen lanciert. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die WCs beim Südbahnhof können grundsätzlich benützt werden - mit Schlüsselausleihe gegen Ausweis. at.

Daniel Hafner, SP Gemeinderat und seines Zeichens Chef des SBB Bahnreisezentrums Grenchen Süd, fühlt sich vom Beitrag von Hubert Bläsi im letzten «Stadtbummel» herausgefordert. Bläsi hatte dort unter anderem die Schliessung der WC-Anlage beim Südbahnhof kritisiert.

«Das war eine Zeit lang so», kontert Hafner, «die Toilette ist aber bereits seit letztem Frühjahr wieder in Betrieb.» Richtig sei, dass das WC «nach zahlreichen Kundenreaktionen auf meine Intervention hin sanft renoviert wurde», betont er.

Der Schlüssel wird beim «Avec» deponiert

Allerdings hat sich das System laut Hafner geändert. Wer das WC benützen möchte, muss hierfür den Schlüssel beim Personal des angrenzenden Avec-Shops beziehen. Dieser ist gegen die Abgabe eines Ausweises auszuleihen. Diese Lösung habe sich seit vergangenem Frühjahr bewährt.

«Jährlich hatten wir Schäden am WC im fünfstelligen Bereich», begründet Hafner den Schritt der SBB, die Anlage zu schliessen. Er sei froh, sei jetzt diese neue Lösung gefunden worden. Allein die Affiche, dass der Schlüssel beim Avec hinterlegt sei, sei bereits wieder abgerissen worden. Diese lasse sich wenigstens mit vertretbarem Aufwand ersetzen.

Hinsichtlich der WC-Anlage beim Südbahnhof sei er auch schon von der Stadt kontaktiert worden, denn diese sorge sich offenbar im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes darum. Da wird Hafner leicht sarkastisch:

«Ausgerechnet die Stadt, die selber alle öffentlichen WCs geschlossen hat, macht sich Sorgen um das SBB-WC am Südbahnhof.»

Dass Grenchen keine öffentlichen WCs mehr habe, bedauert Hafner nämlich. Die Gründe dafür seien bekannt: zu teuer im Unterhalt, regelmässiger Vandalismus, subjektiv mangelndes Sicherheitsgefühl bei den Benutzerinnen und Benutzern.

Information beim WC Südbahnhof. at.

Dennoch würde es einer Stadt in der Grösse Grenchens gut anstehen, wenn sie für das Problem eine Lösung finden würde, findet er. Zumal es eine solche in anderen Städten bereits gebe.

«Nette Toilette» auch für Grenchen?

An der letzten Gemeinderatssitzung reichte er ein Postulat zur Prüfung des Systems «Nette Toilette» ein. Dieses habe sich bereits in diversen Schweizer Städten bewährt, so in Biel, Bern und Solothurn.

Und so funktioniert es: Die Stadt unterstützt ausgesuchte Gastrobetriebe mit einer Pauschale von 1000 Franken jährlich, wenn sie ihre WC-Anlagen für die Öffentlichkeit benutzbar halten und dies mit dem Logo «Nette Toilette» kennzeichnen.

Das System führt laut Hafner zu einer Win-win-Situation: Die Stadt löst das Problem fehlender öffentlicher Toilettenanlagen auf wirtschaftlichste Weise und die Gastrobetriebe erhalten einen Zustupf für den Unterhalt ihrer WCs. Durch die «Laufkundschaft» entstehe auch die Chance, neue Gastrokunden zu gewinnen.

«Und nicht zuletzt erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner wieder einen Zugang zu gepflegten Toiletten im öffentlichen Raum», meint der SP-Gemeinderat. Er schätzt, dass für Grenchen eine Abdeckung mit vier bis fünf Betrieben genügend sei: zwei bis drei im Zentrum, je ein Betrieb im Norden und Süden, allenfalls einer im Westen.

Der Vorstoss harrt jetzt einer Beantwortung durch die Stadtverwaltung und wird danach an einer der kommenden Gemeinderatssitzungen traktandiert.

