Was die Region Grenchen im Jahr 2021 bewegte

Jahresrückblick Aufwind für SVP und den Bettlachstock, Gegenwind für den Windpark und die Stadtpolizei: Das hat die Region Grenchen 2021 beschäftigt Das sorgte in der Region Grenchen im Jahr 2021 für Gesprächsstoff: Unser Jahresrückblick mit den monatlichen Highlights. Andreas Toggweiler und Oliver Menge Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Argim Asani, bisher Geschäftsführer des Restaurants Parktheater übernimmt als Pächter. Hanspeter Bärtschi

In Büren a. A. wurde mit dem Büre-Nöijohr die erste Fasnacht im Jahr abgesagt. Anfangs Januar wird die neue Leiterin des Grenchner Rettungsdienstes bekannt, Simona Mutti aus Biel übernahm dann am 1. März. Während in den grossen Skigebieten Ramba Zamba wie immer herrscht, schliessen die Solothurner Behörden die Grenchner Skilifte über die Festtage. Die mia wird abgesagt. Kinderarzt Thomas Bamberger findet nach langer Suche einen Nachfolger. Die Verschiebung der Sanierung des Weissensteintunnels gibt den Lommiswiler Behörden mehr Zeit für eine Lösung bei der Wasserversorgung. Im Parktheater wird von der Stadt Grenchen eine Youtube-Livesendung für Senioren produziert. Weil die Stadt und die Gäste seinen Stil lieben: Argim Asani übernimmt definitiv die Leitung des Parktheater-Gastrobereichs.

Voi Cube, der 24h-Laden in Grenchen. Andreas Toggweiler

Die Besucherzahl im Kultur-historischen Museum ging im ersten Pandemiejahr (2020) um 75 Prozent zurück, wurde im Februar vermeldet. Die Migros installiert «Voi Cube», den schweizweit ersten Migros-Laden ohne Bedienung als Pilotversuch beim Migros Grenchen. Er wurde am 20. Dezember wieder abmontiert. Die erste «Corona-Fasnacht», bringt Guggenmusik unter dem Stadtdach ab Tonband. Eine Petition totalisiert 392 Stimmen für ein Impfzentrum in Grenchen.

Die Tanzgruppe «No Limit» bei einer Probe im Lindenhaus. Oliver Menge

Die Grenchnerin Farah Rumy wird neue Kantonsrätin der SP. Oliver Menge

Der Grenchner Gemeinderat Matthias Meier-Moreno ist neu für die Mitte im Kantonsrat. Hanspeter Bärtschi

Die Grenchner Street Dance Formation No Limit gewinnt den ersten Preis des kantonalen Jugendprojekt-Wettbewerbes. Zwei neue Gesichter vertreten Grenchen im Kantonsrat: Farah Rumy (SP), der es knapp nicht in den Grenchner Gemeinderat gereicht hat, und Matthias Meier-Moreno (die Mitte), der später auch seine Wiederwahl im Grenchner Gemeinderat schafft. Im Kantonsrat bleiben ferner Remo Bill (SP) und Richard Aschberger (SVP), nicht jedoch Hubert Bläsi (FDP), der die Wiederwahl verpasste.

Spatenstich Erweiterung Firma Sitek AG. Andreas Toggweiler

Die Sommeroper Selzach wird abgesagt - wie vieles weitere. Die Firma Sitek nimmt nach dem Umzug 2018 in ein neues Gebäude in Grenchen bereits den nächsten Neubau in Angriff. Der Gemeinderat beschliesst die Privatisierung der städtischen Kinderkrippen. Eine IG von Reformierten fordert ein eigenes Pfarramt für Bettlach. Patrick Marti verabschiedet sich als Leiter der Rodania (und wird später Gemeindepräsident von Zuchwil). In der Selzacher Witi wird ein neues Biotop fertiggestellt. Der Militärverein Grenchen wird 150-jährig, kann aber nicht feiern.

Die SVP wird stärkste Partei

Grenchen ist anders. Das zeigte sich einmal mehr an den Gemeinderatswahlen vom 25. April. Während andernorts Städte und Agglomerationen nach links rutschen und die Wähleranteile der SVP schweizweit wieder abnehmen, gewinnt die Volkspartei in Grenchen weiter hinzu. Diesmal muss allerdings nicht die SP Federn lassen, obwohl sie mit -4,8 Prozent massiv Wähleranteil verliert. Der Sitzgewinn der SVP geht diesmal auf Kosten der FDP, die 2,4 Prozent der Wählerstimmen verliert und einen Sitz. Den SVP Sitz holte sich Nicole Arnold auf Kosten von Konrad Schleiss (FDP). Die Sitzverteilung im 15-köpfigen Gemeinderat ist neu: SVP 5, SP 4, FDP 3, Die Mitte 2, und GLP 1 Sitz Die Wahlbeteiligung betrug 28,8 Prozent. Auf 15 Ratsmitglieder werden weiterhin nur zwei Frauen gezählt.

Kantonsrat, erste Sitzung der neuen Legislatur im Velodrome Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Der Kantonsrat beginnt seine Legislatur im Velodrome. Die Jahresrechnung 2020 der Stadt verzeichnet einen Überschuss von 6,3 Mio. Fr., auch Bettlach schreibt schwarze Zahlen. Der Verein KJZ (Jugendtreffpunkt) wird 50-jährig. Aus dem Bundesamt für Wohnungswesen soll ein Ärztezentrum werden. Die Stadt reicht das Baugesuch für einen Bootshafen beim Kanton ein. Mitte Mai besetzen Fahrende das Gelände von CSL Behring in Lengnau.

Premiere des neuen Freilichtspiels Grenchen "Es eigets Völkli". Hanspeter Bärtschi

Statt der mia gibts bei der Badi drei Wochen lang einen Lunapark. François Scheidegger ist einziger Kandidat für die Stadtpräsidenten-Wahl vom 13. Juni. Er wird mit 79,6% der Stimmen gewählt. Das erste Food-Truck-Festival wird durchgeführt. Das letzte Freilichtspiel von Iris Minder «Äs eigets Völkli» geht über die Bühne. Der Gemeinderat verabschiedet ein Jugend-Leitbild. Nicole Hirt wird zur neuen Gesamtschulleiterin von Grenchen gewählt (ab März 2022). Die Pandemie reisst ein Loch in die BGU-Rechnung. Die Erträge nehmen über 26 % ab. Der Flughafen richtet die Schweizer Meisterschaften im Segelflug aus. Markus Mehr wird Präsident der städtischen SVP. In Büren sagen die Stimmberechtigten an der Urne Ja zu einem 5-Millionen-Kredit für das Schulraumprojekt Kocher-Büetiger-Haus.

Das Kunsthaus Grenchen erhält von der Hans und Wilma Stutz Stiftung eine Schang Hutter Skulptur. Museumsleiterin Claudine Metzger und Stiftungspräsident Hanspeter Rentsch. Oliver Menge

Das Kunsthaus erhält eine Plastik des im Vormonat verstorbenen Schang Hutter geschenkt. Urs Wirth wird nach 37 Jahren als Leiter der Heilpädagogischen Sonderschule HPS pensioniert. Die Stadt eröffnet einen neuen Spielplatz an der Lindenstrasse. Der Solothurner Künstler Ueli Studer vermacht dem Künstlerarchiv 24 Bilder. Die Uhrenindustrie vermeldet Exportzahlen auf Vor-Pandemie-Niveau. Der Bettlachstock wird ins Unesco-Weltnaturerbe aufgenommen.

Der Bettlachstock wird Unesco-Welterbe

Der Bettlachstock, hier die Sicht Richtung Wandfluh, wird Ende Juli von der Unesco als Welt-Naturerbe anerkannt. Andreas Toggweiler

Seit über 35 Jahren wird die Kernzone des Buchenwalds von 195 Hektaren auf dem Bettlachstock nicht mehr wirtschaftlich genutzt, eine Pufferzone rundherum seit 20 Jahren. Der Bettlachstock wurde bereits 1985 als kantonales Naturreservat ausgeschieden, in welchem die natürliche Entwicklung unbeeinträchtigt ablaufen kann. Der Wald hat sich vom Nutzwald zum Urwald entwickelt, mit zum Teil über 200 Jahre alten Bäumen.

Solche Wälder sind selten in ganz Europa, weshalb sich die Schweiz dazu entschloss, beim Unesco-Welterbezentrum in Paris ein Dossier einzureichen und die Buchenwälder am Bettlachstock als Welterbe taxieren zu lassen. Ende Juli war es dann soweit: Die Unesco anerkannte die alten Buchenwälder am Bettlachstock zusammen mit Wäldern im Tessin als neues Weltnaturerbe. Damit wurden die kantonalen und die kommunalen Bemühungen der Gemeinde Bettlach auf ganz besondere Weise gewürdigt.

10. Rock am Märetplatz. Im Bild: Philipp «Bluedög» Gerber mit Special Guests Fernando von Arb (Krokus) und Schöre Müller (Span). Oliver Menge

Die Rainstrasse wird für drei Wochen zum Open Air-Kino. Der Lommiswiler Kinderzirkus Pitypalatty feiert 20 Jahre. Das 10. «Rock am Märetplatz» kann trotz widrigen Umständen stattfinden. Der Airport nimmt sein erstes Elektroflugzeug in Betrieb. Sven Zybell von Jabil wird neuer Präsident des Handels- und Industrieverbands Grenchen. Der gesamte Kirchgemeinderat der Reformierten wird mit Frauen besetzt. An der Gibelstrasse beginnen die Bettlacher Kunstsammler Hanspeter und Christine Rentsch mit dem Bau ihres Kunst-Schaulagers. In Arch ist eine Beschwerde von Anwohnern gegen eine neue Coop-Tankstelle erfolgreich. Die Bauherrschaft nimmt das nicht hin und geht an die nächste Instanz. In Lengnau wird der Brunnenplatz und das Ärztezentrum eingeweiht. Das Schlössliheim Pieterlen kündigt Personalabbau an.

Geburtstagsformation mit der Classic Formation und dem PC-7 Team. Oliver Menge

Der Flughafen feiert sein 90-Jahre Jubiläum mit einer Flugshow. Bundespräsident Guy Parmelin spricht an den 25. Grenchner Wohntagen. Ob es nach dem Wegzug des BWO nach Bern weitere Wohntage in Grenchen gibt, bleibt indes unklar. Der Gemeinderat wählte den Zürcher Unternehmer Philipp C. Schnidrig zum neuen Präsidenten der SWG. Die 22. Grafik Triennale zeigte Werke von 723 Kunstschaffenden aus 50 Ländern. Karl Diethelm wurde nach 34 Jahren als Bachtelen-Leiter verabschiedet. Das 1. Schweizer Krimifestival findet im Parktheater statt. Das Schweizer Krimi-Archiv im Keller der Stadtbibliothek wird eröffnet.

Übergabe der Auszeichnung Chappelitüfel an Marco Wölfli. Hanspeter Bärtschi

Der ehemalige Nationalgoalie Marco Wölfli erhält den «Chappeli-Tüfel». Grenchen Tourismus eröffnet erstmals eine Geschäftsstelle. Im Velodrome wird die Europameisterschaft durchgeführt. Bei einem Brand in Leuzigen kommen zwei Kinder ums Leben. Die Chürbisnacht wird als Lichter-Ausstellung auf dem Marktplatz durchgeführt. Bürens Gemeindepräsident Rolf Wälti will nach nur einer Legislatur zurücktreten.

Bundesgericht stutzt dem Windpark die Flügel

Die SWG muss ihr Windpark-Projekt massiv verkleinern. Das Bundesgericht entschied im November, dass nur vier der sechs geplanten Windräder auf dem Grenchenberg gebaut werden dürfen. Dies, weil Wanderfalken weniger als 1 km entfern von den beiden nun gestrichnenen Windturbinen brüten. Auch müssen zusätzlich Schutzmassnahmen für Fledermäuse installiert werden. Das Bundesgericht folgte damit mit 3 gegen 2 Stimmen der Empfehlung der Vogelwarte Sempach.

Die SWG will zuerst das schriftliche Urteil studieren, bevor sie entscheidet, ob sie den Windpark in der reduzierten Form überhaupt baut. Sicher ist, dass die Energiestrategie 2050 des Bundes weiter gebremst wird, die das Ziel hat, von fossilen Brennstoffen loszukommen. Während europaweit bereits 16 Prozent des Stromes aus Windkraft erzeugt wird, sind es in der Schweiz noch immer weniger als 1 Prozent. Die Windparkgegner von «Pro Grenchen» forderten im Nachgang des Bundesgerichtsentscheides einmal mehr eine lokale Volksabstimmung über den Windpark. (at.)

Spatenstich BonCas in Bettlach Mit Ueli und Patrizia Moser und den Mitarbeitenden der BonCas. Oliver Menge

Die Käse-Firma BonCas AG beginnt ihren Neubau in Bettlach. Pilzkontrolleur Franz Forster begutachtet nach 34 Jahren die letzte Ladung Grenchner Pilze und Eric Nünlist veranstaltet die letzte von über 150 Abendmusiken. Die Stadtmusik kommt neu in Rot daher. Das Windkraftwerk von 1994 auf dem Grenchenberg wird abgebrochen. Das Bundesgericht streicht vier der sechs Windturbinen auf dem Grenchenberg. Die SWG hat noch nicht entscheiden, ob sie das Kraftwerk dennoch baut. An den Gemeinderatswahlen in Büren verliert die FDP zwei Sitze an die SVP und die SP. Peter Zumbach (SVP) wird Gemeindepräsident.

Umbenennung des Abschnitts Lindenstrasse von der Bielstrasse bis zur Kreuzung beim Bahnhof Nord in John Harwood-Strasse mit Jupp Philipp, CEO Fortis, Stadtpräsident François Scheidegger, Aquil Briggen, Stadtbaumeister, André Weyermann von der Kuko und den Mitarbeitenden der Fortis. Oliver Menge

Nach der Leon-Breitling-Strasse gibts in Grenchen jetzt auch die John-Harwood-Strasse, benannt nach dem Erfinder der Automatik-Uhr, die bei der Fortis in Grenchen produziert wurde. Die Buser-Arena wird im kleinen Kreis eröffnet. An der Gemeindeversammlung scheitert die SP mit dem Antrag klar, auf eine Steuersenkung zu verzichten. Das Grenchner Jahrbuch erscheint in seiner 50. Ausgabe. In Lommiswil wird das Budget 2022 zurückgewiesen. In Rüti ist die Ortsplanungsrevision mit dem Gemeindeversammlungsentscheid nach fast fünf Jahren abgeschlossen. Für Pieterlen, das inzwischen über 5000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, muss die Gemeindeversammlung wieder 1,1 Millionen für neuen Schulraum bewilligen.

Stadtpolizei wird auf Raten abgeschafft

Neues Logo der Stadtpolizei Grenchen. Andreas Toggweiler

Als zweitgrösste Stadt des Kantons ist man in Grenchen stolz auf eine tiefe Kriminalitätsrate und eine bürgernahe Stadtpolizei. Wenn nur die Kosten nicht wären, die Pro Jahr über 3 Mio. Fr. betragen. Davon übernimmt der Kanton, der eigentlich für die Sicherheit auf seinem ganzen Hoheitsgebiet zuständig ist, nur 650'000 Fr.

Versuche, zusammen mit der Stadt Solothurn diesen Kantonsbeitrag angemessen zu erhöhen, scheiterten. Die Kosten von jährlich rund 2,4 Millionen im städtischen Budget gelangten im Lauf der Spardiskussion, die im Frühjahr 2021 ausgiebig an den so genannten «Spar-Workshops» von Politik und Verwaltung geführt wurde, auf den Prüfstand.

Die Grenchner Politik setzte sich zum Ziel, das strukturelle Defizit zu reduzieren. Und da eine Stadtpolizei im kantonalen sicherheitspolitische Dispositiv eigentlich freiwillig ist, geriet sie jetzt in den Fokus. Der Gemeinderat bestellte im Sommer beim ehemaligen Kantonspolizei-Kommandanten Martin Jäggi eine Analyse. Dieser stellte im Herbst drei Varianten vor, bis hin zur Abschaffung der Stadtpolizei.

Ein Sparpotenzial von 1,6 bis 2 Millionen Franken bei einer Aufhebung der Stadtpolizei schien der Politik verlockend und die GRK schlug dem Gemeinderat im November vor, auf eine Stadtpolizei künftig zu verzichten. Nur noch vereinzelte Aufgaben, z. B. im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, sollten bei der Stadt verbleiben. Der Kanton stellte in Aussicht, das Gros der Mitarbeitenden der Stapo zu übernehmen und in den neuen Polizeiposten am Marktplatz zu integrieren.

Dieser Schritt sollte auf Anfang 2023 erfolgen. Weil es sich um einen brisanten Entscheid handelt, wollte die Stadt die Vorlage freiwillig einer Volksabstimmung unterziehen. Diese sollte am 13. Februar 2022 stattfinden. Am Montag, 8. November orientierte der Stadtpräsident das städtische Polizeikorps über diese Roadmap der Grenchner Politik.

Doch es kam anders als gedacht. An der Gemeinderatssitzung vom 16. November schaltete der Gemeinderat einen Gang zurück. Ein Antrag der SP wurde mit 13 zu 2 Stimmen angenommen, wonach eine Arbeitsgruppe bessere Lösungen suchen sollte und der Vertrag mit dem Kanton erst auf den 31. Dezember 2023 gekünddigt werden soll. Dieser Schritt ist unterdessen erfolgt. Damit umschiffte die Politik gekonnt das drohende Veto der Gemeindeversammlung, welche bei Nichteintreten der ganzen Übung ein vorzeitiges Ende hätte setzen können. Und auch eine Urnenabstimmung wurde so unmöglich gemacht.

Der Stadtpolizei laufen seither die Leute davon, denn ihre Tage sind so oder so gezählt. Der Kanton hat aber zugesichert, dass er seine Kräfte entsprechen verstärkt. So wird die Stadtpolizei auf Raten abgeschafft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen