Der Gentlemen-Raser von Grenchen

Walter Lambert «Fast and Furious» in den 1950er-Jahren – oder der Herrenfahrer von Grenchen In den 1950er-Jahren gab es in der Schweiz etliche begüterte Herren, die mit edlen Automobilen ihre Fahrkünste auf den zahlreichen Bergrennen demonstrierten. Einer von ihnen war Walter Lambert aus Grenchen. 1961 kam er bei einem Selbstunfall auf der Rückfahrt von einem Rennen ums Leben. Siegfried C. Strasser* Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Walter Lambert mit Stoppuhr in seinem Todesjahr 1961. zvg

Seraphin Lambert wurde 1853 als Sohn eines Kleinlandwirts in Büsserach geboren. Als er 8 Jahre alt war, starb der Vater. Mit 14 verlor er auch noch seine Mutter. Er hatte nur die Primarschule besucht und musste nun für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen, zunächst als Kommissär der Seidenfabrik Büsserach. Dann war er Mäster in einem Viehmastbetrieb in Bärschwil. Mit 18 begann er eine dreijährige Mechanikerlehre in Delsberg im Jura.

1877, Seraphin war 24 Jahre alt, kam er in Kontakt mit dem Grencher Fabrikanten Niklaus Müller, dem Inhaber einer mechanischen Werkstätte für Mühlen- und Sägebau. Dieser erkannte Lamberts Talent und machte ihn zu seinem Werkstattchef.

Die Grencher Uhrenindustrie erlebte unterdessen einen rasanten Aufstieg. Lambert wusste, was sie brauchte, sattelte von Mühlen und Sägen auf Uhrenmaschinen um und begann für die Uhrenhersteller und Schraubendreher Automaten zu konstruieren, die bald Weltruhm genossen.

Er hatte die geniale Idee, die zu stanzenden Uhrenplättchen durch Ölschläuche laufen zu lassen, was damals einer Halbautomatik gleichkam. Grenchen machte ihn dank seiner Verdienste für die Wirtschaft 1918 zum Ehrenbürger.

1887 hatte er die Witwe seines 1885 verstorbenen Patrons, Elisabeth Müller, geheiratet und die Lambert SA neu gegründet. Aus der Ehe gingen Sohn Walter (1889–1950) und Tochter Elisabeth (1897–1959) hervor. Seraphin Lambert starb 1924. Sein Sohn Walter zeugte den gleichnamigen Sohn Walter Lambert jr. (1923–1961), von dem hier die Rede sein soll, der mit 23 Jahren, 1946, die Maschinenfabrik Lambert als Juniorchef übernahm, sowie die Tochter Margrit.

Sie heiratete den Arzt Stefan Berther, mit dem sie vier Kinder hatte, Theres, Stefan, Thomas und Andrea. Theres, geboren 1945, heiratete einen Arzt mit Namen Hürlimann und hält heute die Erinnerung an ihren Onkel Walter, ihren Taufpaten, den sie stets «Götz» nannte, aufrecht.

Unvergessen sind für sie die Fahrten nach Schönried oder Gstaad mit dem Götz am Sonntagmorgen, Bruder Stefan auf dem schmalen Rücksitz im Aston Martin DB2 oder später im Ferrari Tour de France, mit dem sie in hohem Tempo eine Menge Autos überholten, während die Kinder den Schleichern durch die Heckscheibe die Zunge hinausstreckten …

Auf Fotos sieht man Lambert mit schütterem Haupthaar. Er liess nichts unversucht, um dem Verlust seiner Haarpracht Einhalt zu gebieten, wozu er alle möglichen «Wundermittel» aufbot, die aber ausser einem verschmierten Grossmutter-Spiegel keine Spuren hinterliessen, wie Theres heute anmerkt.

Während Theres’ Mutter das Autofahren nie erlernte, besass ihre Grossmutter Elisabeth eine wunderschöne dunkelgrüne englische Limousine, einen Riley 2,5 RM, der nach ihrem frühen Tod mit 62 Jahren, das war im Jahr 1959, auf ihren Sohn Walter, der für prächtige Automobile ein Faible hatte, überging.

Der Riley trug für zwei Jahre jenes Kennzeichen, mit dem Walter bei Bergrennen und Slaloms im Aston, dann im TdF und kurz im SWB, auftrat: SO 5107. Damals fuhr man solche Serien-GTs auf der Strasse, nahm an einem Wettbewerb teil und fuhr wieder nach Hause.

Es gab noch keine Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Anfang Dezember 1952 nahm Walter Lambert am Höhenweg 11 in Grenchen, wo jene Märchenvilla heute noch steht, die Großvater Seraphin 1919 erbauen liess und wo Walter zeitlebens wohnte, sein Vorweihnachtsgeschenk in Empfang: einen roten Aston Martin DB2, rechtsgesteuert, von Hand gefertigte Alukarosserie, 2580 ccm 6-Zylinder-Motor, Leistung 108 PS bei 5000 U/min, Spitze 170 km/h.

Für den ersten Service wurde ein Ingenieur aus England eingeflogen, um den Vergaser zu regulieren. Später wurde der Motor auf die Vantage-Version mit 127 PS umgebaut, womit die Spitze auf 200 km/h stieg.

Nach einem Ausbildungskurs in Campione im Frühjahr 1954, dessen Abschlussrennen Walter in seiner Klasse gegen einen Jaguar gewann, setzte er den Aston bis Ende 57 bei diversen Rennen als Serien-GT ein. Schon im Jahr 1953 sah man das edle Fahrzeug erstmals an Slaloms in Grenchen und Biel teilnehmen und seine Klasse gewinnen. Am 5. September 1953 stand es am Start zum Bergrennen in Reigoldswil.

Bald war Lambert mit dem Aston Favorit auf den Klassensieg bei Läufen zur Schweizer Meisterschaft. Ausser Hans Karl von Tscharner aus Bern war mit einer weissblauen Ferrari 212 Touring Barchetta dabei. In Mitholz-Kandersteg am 26.9.1954 gab es nur Rang vier. Tscharner siegte vor zwei Lancia Aurelia B20 GT. Ein Jahr später gelang ihm beim Bergrennen St.Ursanne mit Platz drei noch ein Sprung aufs Podest. Silbermedaillen gab es im Regen von Ollon und in Kandersteg 1956.

Ende September 57 schlug Lambert beim Bergrennen Mitholz-Kandersteg den Jaguar von Hans Affentranger. Dies war des Astons letzte Saison. In Landeron gelang die schnellste Zeit in der Klasse, beim Grossen Bergpreis in Tiefenkastel ebenso. Am 26. Oktober 1957 fuhr der Aston mit Lambert am Steuer in Montheron bei Lausanne die 3 km hinauf zum Chalet Boverat sein letztes Rennen.

Dieses SAR-Clubrennen war insofern einzigartig, als die Veranstaltung gänzlich in den Händen der Fahrer lag. Nur Zweifels Ferrari und Ringgenbergs Alfa waren hier schneller als der glänzend disponierte Lambert. Ab der Saison 58 sass der Grenchner in einem von Scaglietti karossierten Ferrari 250 GT LWB TdF Barchetta, Chassis 0909.

Lambert fuhr den Aston noch weiter auf der Strasse, bevor er ihn im Dezember 59 um 7500 Fr. an den Riley-Piloten und Gynäkologen Dr. Gwer Reichen aus Chaux-de-Fonds verkaufte.

Am 15. Juni 1958 zelebrierte Lambert ein höchst feuriges Début mit dem prachtvollen Ferrari beim Bergrennen Landeron-Ligniéres. Nach dem Training stand die erst eine Woche alte Italienerin im Parc fermé plötzlich lichterloh in Flammen! Der Benzinrennservice vor Ort konnte in der ersten Aufregung, erzählte Lambert in einem Interview Anfang Februar 1961, nicht einmal einen Feuerlöscher finden!

Nur die Hilfe eines Konkurrenten, des Maserati-Piloten Edmond Laub aus Lausanne, der mit seinem Privatlöscher das Schlimmste, das dieser Vergaserbrand anrichten konnte, verhütete, hielt den Schaden noch in Grenzen. Lambert konnte am Sonntag doch noch starten und sogar die Kategorie Serien-GT knapp vor «Orvilles» Ferrari gewinnen.

Von Dübendorf im Mai bis Triesenberg im Oktober war das Ferrari-Juwel rennmässig auf Schweizer und Frankreichs Bergen unterwegs. In Vaduz gelang Lambert sogar der Tagessieg. Bis zum 4. Mai 1961 diente ihm der TdF als sichere Bank bei jenen Rennen, bei denen ein serienmässiger GT eine reale Chance hatte, zumindest seine Klasse zu gewinnen.

Ins Ausland wagte sich Lambert selten. 1959 war er in Freiburg am Schauinsland. Ende Juli herrschte dort eine unerträgliche Hitze, die den Asphalt der ca. 11 km langen Strecke aufweichte. Im Training rutschten zahlreiche Teilnehmer von der Strecke, die Reifen fanden keinen Grip, die Schäden an den ins Unterholz geworfenen Autos waren beträchtlich und riefen keinen geringen Ärger bei den Fahrern hervor.

Auch Lamberts Ferrari zählte zu den Opfern. Damit war das Rennen am Sonntag nur mehr zum Zuschauen möglich. Ob Lambert dazu noch Lust hatte und sah, wie Jo Bonnier im Borgward RS Jean Behras Porsche RSK und die Teamkollegen Hans Herrmann sowie Giulio Cabianca verblies, das ist leider nicht überliefert.

Im nächsten Sommer (10. Juli 1960) konnte er im Elsässer Regen von Turckheim –Trois Epis jubeln, denn keiner war schneller als er im TdF. Einzig Fritz Leinenweber in einem 356 Carrera hielt dagegen.

Noch am 26. November 1960 fuhr Lambert den TdF plexiglasgeschützten Schweinwerfern am Bergrennen Bas-Monsieur. Er verkaufte das Auto an Tommy Spychiger, der ab März 1961 bei Bergrennen zu sehen war, etwa in Mont-sur-Rolle im Kanton Waadt. Dann bestellte er einen neuen SWB.

Strecke jeweils zu Fuss begutachtet Lambert «ging» an seine Rennen professionell heran, indem er die Strecke zu Fuss begutachtete. Die Eigenheiten des Parcours und die Strassenbeschaffenheit liessen sich nur so ergründen, meinte er. Sollte er im Training an die Grenze des Machbaren herangekommen sein, so stellte er immer wieder fest, dass er im Rennen immer noch Zeit herausholen konnte. Das Unterbewusstsein diktierte ihm das «Jetzt oder nie!». Seine gediegene Vorbereitung zeigte sich auch daran, dass er am Wochenende des 15. und 16. April 61 in Montlhéry bei Paris an einem Ausbildungskurs mit Edgar Barth und Jo Bonnier als Instruktoren teilnahm. Ob er sich dafür seinen alten TdF von Spychiger auslieh oder nur die Theoriekurse besuchte, liess sich nicht eruieren.

Anfang Mai 1961 also holte Walter Lambert sich sein neues Spielzeug in Maranello ab, wo man ihm den SWB Competizione mit 290 PS übergab. Zwei Minuten vor dem Start stand der brandneue Ferrari mit glühenden Bremsen am Start des Bergrennens Mitholz-Kandersteg. Er war am letzten Drücker von Italien hierhergefahren.

Der erste Lauf wurde so zum Training. Allmählich erahnte er das Limit des Autos. Im zweiten Lauf war er dann wesentlich schneller und schlug den Aston Martin des Bankiers Charles Renauds letztlich um gut 10 Sekunden.

Weder am Bergrennen von Verbois (wo seine Nemesis Gerard Spinedi aus Genf in seinem goldlackierten SWB gewann) noch in Spa (wo Willy Mairesse im Ferrari den Jaguar E von Mike Parkes schlug) sollte man Lambert antreffen – die lange erwartete neue Hinterachse war nicht angekommen.

Zwei Wochen danach, beim Slalom in Dübendorf, gewann Lambert erwartungsgemäss die Serien-GT-Klasse gegen Jaguar XK 120, Aston Martin DB 4 und Corvette, bevor er sich am Samstag, dem 3. Juni 1961 auf den Weg zum Training am Col de la Faucille nach Gex aufmachte, dem ersten Lauf zur Europa-Bergmeisterschaft.

Das Kuriose an diesem Rennen ist die Tatsache, dass keine deutschen, österreichischen oder jugoslawischen Fahrer teilnahmen, weil sie schlicht nichts von seiner Existenz wussten!

Da dieser Lauf erst im Januar von der CSI als zweiter französischer Lauf «durchgedrückt» worden war und die sieben anderen Veranstalter, die in einem (finanziellen) Pool zusammengeschlossen waren, sich mit den Franzosen nicht einig wurden, kam der Lauf in der Ausschreibung für die EBM gar nicht vor! Von den 8 Läufen wurden 5 gewertet. Faucille wurde für viele zum Streichresultat.

Tommy Spychiger, der neue Besitzer des Lambert-TdF, gewann mit einem Porsche RS 61 die EBM-Wertung. Seine Gesamtzeit aus zwei Läufen betrug 12’33,5“. Maurice Trintignant auf Cooper-Maserati fuhr Tagesbestzeit, ohne Harry Schells Rekord von 1959 (unter 6 Minuten) anzutasten. Die Werks-Ferrari-Berlinetta von Fernand Tavano blieb klar vor den Privaten Spinedi und Lambert, dazwischen platzierte sich als Klassenzweite die «Speed Queen» Nadège Ferrier auf Porsche.

Lamberts Zeit war, um die Relationen aufzuzeigen, 13’27,2“, also fast eine Minute langsamer als der Tagesschnellste, der allerdings einen Rennwagen bewegte, während Lambert in einem strassentauglichen Serien Gran Turismo sass. Im Training war die Strecke im oberen Teil noch nass gewesen, im Rennen war es kühl, aber trocken.

Walter Lambert hatte seinem Freund Eberhard Möll eine Werkstatt in Biel empfohlen, wo er eine Delle an seinem AC Bristol ausbügeln lassen wollte. Sie vereinbarten, dass ihn Lambert auf dem Rückweg vom Rennen in Biel abholen und mitnehmen sollte.

Der Ferrari fuhr um einiges später weg als Möll, es wird wohl nach Mitternacht gewesen sein, nach der Siegerehrung und nach dem «fröhlichen Beisammensein» mit den Rennfreunden. Mit dem 250 km/h schnellen SWB sollte es kein Problem sein, die ca. 170 km bis Biel in einer guten Stunde zu schaffen.

Geschwindigkeitsbeschränkungen gab es damals ja nicht. Lambert fuhr über die enge Landstrasse von Murten nach Ins Richtung Biel, vielleicht, weil er dem Verkehr auf der Hauptstrasse ausweichen wollte oder weil er die Strecke kannte.

Es war gegen 1 Uhr 40, als der Wagen bei Montelier, kurz nach Murten, am sogenannten Molardgraben ins Schleudern geriet, verrissen wurde und von der Strasse abkam, bevor er mit einem fürchterlichen Krach im Strassengraben landete. Bauern in der Nähe wurden aus dem Schlaf gerissen.

Der unglückliche Fahrer war, Sicherheitsgurte gab es damals noch nicht, aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Etwa 20 m vom Wrack entfernt, fand man Lambert, tot. Ein junger Arzt, der am frühen Morgen vorbeikam, stellte einen Genickbruch fest. In der Nähe fand man den Kadaver eines Wildschweins mit zertrümmertem Schädel. Offensichtlich wollte es die Strasse überqueren. Doch der Ferrari war zu schnell.

Das Firmengebäude der Maschinenfabrik Lambert (später «Technica») beherbergt heute unter anderem die Treuhandfirma Fistra. at.

Engelbert Möll wartete vergeblich in Biel. Er hatte, wie er später sagte, nicht nur einen Freund, sondern ein Idol verloren. Auf ihn habe der Begriff «Gentleman driver» gepasst wie auf keinen anderen. Lambert habe wohl genug Ehrgeiz besessen, um vorne mitzufahren, sei aber nie wirklich «auf das Letzte gegangen», wie er sich ausdrückte.

Charakteristisch sei für ihn eine Episode gewesen, in der Lambert einem Ferrari-Konkurrenten geholfen hatte, die sechs Doppelvergaser einzustellen, eine äusserst heikle, schwierige Aufgabe.

Im Rennen wurde Lambert dann von genau diesem Konkurrenten geschlagen. Als Trost erhielt er vom ACS einen Goldenen Becher. Ansonsten war es Lambert gewesen, der Präsente überreichte, war er doch in jenen Jahren, Anfang der 1960er-Jahre, Präsident des erfolgreichen Fussballklubs der Stadt, des FC Grenchen, 1959 Schweizer Cupsieger und 1957 bis 68 in der Nationalliga A.

Das Wrack des Ferrari stand einige Zeit auf dem grossen Parkplatz am Höhenweg und soll einen Käufer gefunden haben, der 40’000 Franken bezahlte. Der Motor dürfte noch intakt gewesen sein. Zu den Besitzern des Ex-Lambert-Ferrari, den sein ursprünglicher Patron nur einen Monat fahren konnte, zählen Fabrizio Violati und Bobby Rahal.

Ende Dezember 2001, mehr als 40 Jahre nach Lamberts Tod, erzielte der SWB bei einer Versteigerung von Bonhams in Gstaad 1’640’000 Franken. Heute bewegt sich der Preis nahe der 10-Millionen-Grenze.

*Zum Autor Siegfried C. Strasser ist Motorsport-Historiker und schreibt Bücher und Artikel über motorsportliche Themen und lebt in Salzburg (A). Er hat über Walter Lambert recherchiert, jenen Grenchner Unternehmer, der in den 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre Rennen auf Aston Martin und Ferrari gefahren ist. «Ich danke Frau Theres Hürlimann, dem ‹Grencher Tagblatt›, Engelbert Möll, Arno Kähr (Fotos) und Urs Hauenstein für ihre Hilfe bei den Recherchen zu diesem Text», schreibt Strasser.

