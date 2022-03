Waldwirtschaft Erkenntnisse im Grenchner Wald: Wie man eine 140-jährige Fichte fällt – und dabei seine Grenzen kennenlernt Im Winter ist die Saison fürs Holzfällen. Wir begleiteten eine Equipe des Forstdienstes der Bürgergemeinde Grenchen: Es wurde eine mächtige hohle Fichte gefällt. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.00 Uhr

Eine Kerbe bestimmt die Fallrichtung. Peter Brotschi

Ein Baum klingt nicht immer gleich. «Hörst du, hier tönt es so.» Simon Stöckli klopft mit dem stumpfen Teil der Axt an den Stamm der Fichte. Mit jedem Schlag ist ein dumpfer, verhaltener Ton zu hören. Am Baum daneben klingt es heller, fester. Stöckli schaut an der Fichte nach oben, gegen 40 Meter hoch.

Seit gut 140 Jahren steht dieser Nadelbaum am Rand des Wasserlochwegs, irgendwann um 1880 herum ist sie aus dem Boden gekeimt – oder gesetzt worden. Aber der Rottanne, wie die Fichte auch genannt wird, geht es nicht gut. Der Stamm ist hohl, daher der dunkle Ton, und das in den Himmel ragende Grün ist nicht so dunkel wie jenes ihrer Baumschwestern.

Simon Stöckli bespricht sich mit Duncan Hiermeier, in welche Richtung die Fichte zu fällen ist. Die beiden jungen Forstwarte schauen nach oben in die Kronen der Bäume links und rechts der allgemeinen Fallrichtung. Sie dürfen nicht beschädigt werden. Zu beachten sind auch die sogenannten Zukunftsbäume.

Kontrolle mit dem Doppelmeterstab. Peter Brotschi

Revierförster Patrik Mosimann hat sie mit einem roten Band gekennzeichnet. Alt und gross ist das Ziel für sie, also noch mindestens hundert Jahre sollen sie stehen bleiben, und selbst die beiden jungen Forstwarte werden schon lange nicht mehr am Leben sein, wenn diese Bäume einmal von ihren Nachkommen im Beruf gefällt werden.

Die Fallrichtung des Baums wird festgelegt. Video: Peter Brotschi

Die Fichte wird leicht schräg auf den Wasserlochweg zu liegen kommen. Simon Stöckli schneidet mit der Motorsäge einen geraden und einen von oben schrägen Schnitt in den Stamm.

Die Fallkerbe. Der Name ist Programm: Auf der Vorderseite des Baumstamms zeigt die Kerbe genau in die Fallrichtung. Mit der Hand schlägt der Forstwart das wie ein übergrosses Stück Melone aussehende Holz heraus.

Dann nimmt er den Doppelmeter zur Hand, faltet ihn zu einem unten offenen Dreieck und hält die beiden Enden auf Stammesbreite in die Fallkerbe. Der Spitz des Dreiecks zeigt nun exakt in die Fallrichtung. Stöckli drückt den Rücken an den Stamm und den Kopf in den Nacken, schaut in die Höhe bis zur Spitze der Fichte und dann nach vorne. Mehrmals. Er ist zufrieden.

Sondierung zeigt: Dieser Baum ist morsch. Peter Brotschi

Die Fallrichtung stimmt. Jetzt folgen die letzten drei Minuten und 40 Sekunden der Fichte. «Achtung, Baum fällt!», ruft der Forstwart zur Warnung. Dann schneidet er auf der Höhe der Fallkerbe von der Rückseite in den Stamm. Es ist der Fällschnitt. Hier zeigt sich, wie beim Beruf des Forstwarts Kraft, Geschicklichkeit und Präzision in einem Paket gefragt sind.

Der Baum fällt. Video: Peter Brotschi

Ist der Schnitt bis in die Nähe der Fallkerbe gesetzt, treibt Simon Stöckli einen Hebekeil in den Spalt und betätigt mit der Hand die Hydraulikpumpe.

Der Keil hebt sich an. Zuerst langsam, dann immer schneller neigt sich die Fichte gegen den Boden und kracht in zersplitterndem Astwerk auf den Mergel des Wasserlochwegs. Tatsächlich: Der Stamm ist innen hohl. Man könnte in den Baumstrunk hineinsteigen.

Zuerst wird eine Kerbe herausgeschnitten. Peter Brotschi Die Fallrichtung wird überprüft. Peter Brotschi Der Baum ist gefallen. Peter Brotschi Es geht ums entasten. Peter Brotschi Die Maschine kann auffahren. Peter Brotschi Der Baum wird in Stücke gesägt. Peter Brotschi

Dieser Weg, der von der Holzerhütte in Richtung Büelen führt, ist in der Regel viel begangen. Ein eigentlicher «Chemin des chiens», auf dem die Hunde von ihren Besitzerinnen und Besitzern spazieren geführt werden – manchmal ist es auch umgekehrt.

Aber an diesem Tag sind wenige Leute unterwegs. Vor dem Fall der Fichte haben Désirée Bernasconi und Nathan Schneider auf beiden Seiten die Gefahrenzone abgesperrt. Sie absolviert die Forstwartlehre bei der Bürgergemeinde Grenchen und er ist als «Schnupperstift» mit dabei.

Tatsächlich: ein hohler Baum. pbg

Drei Rotbuchen und die eben gefällte Fichte stehen an diesem Tag auf dem Arbeitsprogramm. Auch die Buchen sind ältere, gut hundertjährige Bäume. Sie müssen weichen, damit nachwachsende Bäume mehr Licht haben. In Grenchen wird nach dem Prinzip des Dauerwaldes gearbeitet, also werden keine Waldflächen auf einmal leergeräumt, sondern nur ausgewählte Einzelbäume gefällt, um die natürliche Verjüngung und eine grössere Vielfalt der Baumarten zu ermöglichen.

Liegen die Bäume einmal auf dem Boden, beginnt die Arbeit erst richtig. Das Team arbeitet Hand in Hand. Simon Stöckli ist an diesem Tag für das Fällen der Bäume und das Aufrüsten der Stämme zuständig. Duncan Hiermeier fährt den Forstschlepper, während Désirée Bernasconi mit der Motorsäge beim Entasten der Bäume und Nathan Schneider bei den verschiedenen Arbeiten mithelfen.

Instruktion für die Lernende: Simon Stöckli erklärt Desirée Bernasconi das Vorgehen. Peter Brotschi

Anhand der Qualität des Holzes müssen die Forstwarte entscheiden, zu welchen Sortimenten die Stämme geschnitten werden. Ob das Holz einmal für Möbel oder für den Häuserbau verwendet werden soll, ob es Schalungsbretter daraus gibt oder es gleich in die Wärmegewinnung wandert, als Stückholz für Cheminées oder als Schnitzel für Verbundheizungen.

Äste entfernen ist anspruchsvoll und nicht ungefährlich.

Wer Seite an Seite von Forstwarten ist, möchte auch wieder mal die Motorsäge zur Hand nehmen. Das Gefühl eines «Spielzeugs für den grossen Buben» kommt auf. Es ist tatsächlich das Dessert des Tages für den Journalisten. Die Schnittschutzhosen machen die Beine schon den ganzen Tag schwer und der Helm mit Visier und Gehörschutz ist auf dem Kopf. Es geht nach dem Prinzip Zuschauen und Nachmachen. Der 22-jährige Forstwart zeigt zuerst vor, wie die Säge an den Ästen angesetzt wird.

Desirée Bernasconi beginnt eine Buche zu fällen. Video: Peter Brotschi

Also los. Das Gerät wiegt schwer in den Händen, aber es ist eine Freude, wie sich die Kette dem Stamm entlang durch das Holz frisst. Diesen Ast noch, und den dort, und der andere muss auch noch sein, immer weiter. Aber der Puls steigt, die Motorsäge wird zu Blei, die Hände zittern und die Konzentration lässt nach.

Standort der Gefällten Fichte im Grenchner Wald.

Auch wenn man täglich ein leichtes Krafttraining absolviert und trotz gesetzterem Jahrgang noch einigermassen sportlich ist, das Führen einer Motorsäge im Gewirr einer am Boden liegenden Baumkrone ist eine echte körperliche und mentale Herausforderung. Das Angebot des Forstwarts, noch den Stamm einer Buche zu durchsägen, wird dankend abgelehnt.

Die Holzerequipe vom Forstdienst Grenchen bei der Pause (von links): Duncan Hiermeier, Simon Stöckli, Desireé Bernasconi (Lernende) und Nathan Schneider («Schnupperstift»). Peter Brotschi

Beim Abschied bleibt der Respekt vor dieser jungen Menschen. Sie haben physisch hart zu arbeiten und sind in jeder Jahreszeit der Witterung ausgesetzt. Sie haben auch den gefährlichsten Beruf der Schweiz, denn unter den Forstwarten gibt es am meisten Todesfälle während der Arbeit. Aber man spürt auch ihre Leidenschaft für den Wald, und dass es vielleicht auch ein Privileg sein kann, dort arbeiten zu dürfen, wo immer mehr Leute Erholung vom urbanen Stress suchen.

Das Fazit für den Journalisten und gleichzeitigen «Waldpräsidenten» des Kantons Solothurn ist klar: Er wird nicht zum letzten Mal einen Tag mit den Forstwarten verbracht haben.

