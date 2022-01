Grenchner Wald in beliebtem Abschnitt wegen Holzerei gesperrt

Waldsperrung Im «Grenchner Hufeisen» wird in den nächsten Wochen geholzt – darum wird der Wald dort gesperrt Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Bäume markiert, nun werden dort Bäume gefällt. Um niemanden zu gefährden, wird der Wald in dem Gebiet auf Höhe der Holzerhütte westlich der Bergstrasse abgesperrt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.01.2022, 11.55 Uhr

Der Forstdienst der Bürgergemeinde Grenchen muss ein beliebtes Waldgebiet absperren, weil dort geholzt wird. Patrick Mosimann, Revierförster, beim Aufhängen der Warnhinweise. José R. Martinez

Das Hufeisen ist ein beliebter Rundkurs bei Grenchnerinnen und Grenchnern, sei es alleine, mit dem Hund, zu Fuss oder mit dem Bike. Man kann mit dem Auto hinfahren, es auf einer der Waldstrassen abstellen und den beinahe ebenerdigen Spaziergang rund ums Hufeisen machen. Entweder man beginnt oben, wo kurz vor der Ampel links der Ittenbergweg von der Bergstrasse abzweigt.

Dort befindet sich die hübsch hergerichtete Familienfeuerstelle, die sich im Sommer grosser Beliebtheit erfreut. Von da weg geht es ein paar hundert Meter westwärts und dann im Bogen zurück über den Sonnenrainweg zur Bergstrasse. Auch bei dieser Einfahrt parkieren die Leute gerne, um dann im Wald spazieren zu gehen.

Mosimann hat auf einer Karte das Gebiet skizziert.

Sperrung nur unter der Woche

Doch das wird nun eingeschränkt, wie Revierförster Patrik Mosimann erklärt: «Wir werden diesen Winter dort arbeiten und Bäume fällen. Aus Sicherheitsgründen müssen wir deshalb den Zugang zu diesem Waldabschnitt sperren, sonst können wir nicht arbeiten.» Sowohl der Sonnenrainweg als auch der Ittenbergweg werden gesperrt, parkieren ist dort wochentags nicht mehr möglich.

Mittlerweile wurde auch der Zugang vom Westen her gesperrt, weil einige Leute vom Lengnauer Wald her in das Holzschlaggebiet reingelaufen sind. «Wir werden aber die Absperrungen jeweils übers Wochenende wieder entfernen, um den Spazierweg freizugeben.» Mosimann betont, es handle sich hier um eine reine Sicherheitsmassnahme, keine Schikane.

Revierförster Patrik Mosimann appelliert an die Waldgänger, die Absperrungen zu beachten. Zu ihrem eigenen Schutz. José R. Martinez

«Allerdings appelliere ich an alle Waldbenutzer, auf den Waldwegen zu bleiben und Hunde an der Leine zu lassen. Die Tierwelt wird sonst empfindlich gestört», sagt Revierförster Mosimann. Er sei seit geraumer Zeit im Hufeisen daran, Bäume zu markieren, die gefällt werden sollen und habe festgestellt, dass unheimlich viele Leute dort unterwegs seien, dies meisten leider neben den Waldwegen.

«Da gab es Wanderer und Spaziergänger, Pilzler, Leute mit ihren Hunden, Biker, trotz Waldknigge allesamt neben den Waldwegen.»

Das Hufeisen ist einer von sechs Abschnitten des sogenannten Talwalds der Bürgergemeinde Grenchen. Im Rahmen der Dauerwaldbewirtschaftung kommt jeder Abschnitt alle sechs Jahre dran: Der Revierförster markiert kranke und nicht schön gewachsene Bäume, die im Winter gefällt werden. Im Frühling werden dann die Strassen und Wege gereinigt und im Sommer wird Gestrüpp und Strauchwerk entfernt.

«In diesem relativ flachen Gelände gibt es viel Wasser, folglich haben die Bäume auch etwas weniger unter der Trockenheit der Sommer 2019 und 2020 gelitten. Es sind in erster Linie die alten Bäume, die unter der Wasserknappheit gelitten haben», erklärt Mosimann. Aber etliche der zum Teil über 40-jährigen Bäume konnten sich im letzten, nassen Sommer erholen.

Hier werden die Bäume von Hand mit Motorsägen gefällt. José R. Martinez

Für den Vollernter ist es noch zu warm und zu feucht

Momentan sind drei Forstmitarbeiter und eine Lernende daran, die Bäume zu fällen, die weit weg von den Wegen liegen, auf denen sich später der Vollernter bewegen wird. Eine Maschine, welche die Bäume packt, schneidet, entastet und in gleichlange Stücke schneidet.

Bäume, die mit dem Ausleger der Maschine nicht erreicht werden können oder mehr als 40 Zentimeter Durchmesser haben auf Brusthöhe, werden von Hand mit Motorsägen gefällt. Solche schweren Bäume kann der Vollernter zwar auch packen und schneiden, aber die Handhabung sei nicht mehr sehr sicher. «Ausserdem können wir sie von Hand so fällen, dass sie in Richtung der Wege zu liegen kommen und besser aus dem Wald genommen werden können», erklärt Mosimann.

Damit der Vollernter aber zum Einsatz kommen kann, muss es entweder kalt werden, damit der Boden gefriert, oder über längere Zeit trocken, was momentan nicht der Fall ist. «Wir würden sonst zu viele Schäden verursachen, wenn wir mit den schweren Maschinen in den Wald fahren», so Mosimann.

Für die schweren Maschinen ist der Boden abseits der Wege noch zu weich. José R. Martinez

Gefällt werden in erster Linie Rot- und Weisstannen, also Fichten. «Ich rechne etwa mit 600 Kubikmeter Holz, das wir rausnehmen», sagt Mosimann. Ein Teil ist Sägeholz, geht also zur Weiterverbreitung an Sägereien, ein Teil wird Hackholz für Holzschnitzelheizungen. Für beides erzielt die Bürgergemeinde momentan gute Preise, der Holzpreis ist in den letzten Wochen nach langer Durststrecke endlich gestiegen.

«Wir werden deswegen aber nicht mehr Bäume fällen als üblich», beteuert Mosimann. Das Prinzip des Dauerwalds wird beibehalten: «Man nimmt nur einzelne Bäume raus und schafft so Platz für Jungbäume.» Es werden auch keine Bäume angepflanzt, man lässt der Natur freien Lauf. «Aber wir achten darauf, dass Sorten wachsen können, die besser an den Klimawandel angepasst sind: Nussbäume, Kirsche und Ahorn – Bergahorn, Spitzahorn und Feldahorn – eignen sich eher für warme Temperaturen.»

