Wahlen Kanton Bern: Spannende Ausgangslage in manchen Wahlkreisen

Wahlen Kanton Bern Spannende Ausgangslage bei den Parlamentswahlen im Kanton Bern Am 27. März wählen Bernerinnen und Berner ihr Parlament und ihre Regierung. Für den Grossrat treten so viele Kandidatinnen und Kandidaten an, wie nie zuvor. Oliver Menge Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten rücken sich ins beste Licht. Oliver Menge

2214 Bernerinnen und Berner kandidieren für die Grossratswahlen Ende März – 879 Frauen und 1335 Männer sind auf 158 Listen gemeldet – zwölf mehr als noch vor vier Jahren.

Neu haben sich sich auch Gegner der Coronamassnahmen des Bundes in einer Quasi-Partei «Aufrecht» aufgestellt, sie präsentieren rund 50 Kandidierende in allen Kantonsteilen (siehe Infobox). In manchen Wahlkreisen zeichnet sich eine spannende Ausgangslage ab, bei anderen dürfte alles beim Alten bleiben, wie eine Situationsanalyse der «Berner Zeitung» zeigt.

Im Wahlkreis Biel-Seeland, dem grössten aller Berner Wahlkreise mit insgesamt 27 Sitzen, der in Folge Bevölkerungswachstums auf Kosten des Wahlkreises Thun über einen Sitz mehr verfügt als vor vier Jahren, ist die Wahl offen wie nie zuvor. Es treten sechs bisherige Grossratsmitglieder ab: Die Bürgerlichen verlieren bei der FDP (4 Sitze) einen Bisherigen, bei der SVP (7 Sitze) treten gar deren drei nicht mehr an.

Die SVP muss sich ohnehin behaupten, ging doch ihr Wähleranteil 2018 verglichen mit 2014 um drei Prozentpunkte auf 24,8 Prozent zurück. Mohamed Hamdaoui wechselte von der SP zur Mitte, diese muss aber die drei Sitze der früheren BDP noch bestätigen.

Die Linke, vor allem im Grossraum Biel massgebend, könnte auf der Gewinnerseite stehen: Die SP (nach dem Abgang 6 Sitze), die 2018 zulegen konnte und 23,3 Prozent erreichte, oder die Grünen (2 Sitze), die vor allem in Biel stark sind, könnten den verlorenen Sitz Hamdaouis wieder holen. Auch die GLP (2 Sitze) könnte mit einem zusätzlichen Sitz rechnen.

Alleine im Wahlkreis Biel-Seeland stehen 22 Listen zur Auswahl. Oliver Menge

Im Berner Jura haben sich projurassische Kreise formiert. Sie wollen mit der Wahl ins Parlament einen sauberen Transfer Moutiers vom Kanton Bern in den Kanton Jura sicherstellen. Dass die Moutier- und Jurafrage nun endlich geklärt ist, hat zur Folge, dass sich alle rot-grünen Kräfte in einem Schulterschluss vereinen und auf einer gemeinsamen Liste auftreten.

SP, Grüne, die Separatisten der PSA Moutier und das Ensemble socialiste könnten unter Umständen so den 2018 an die FDP verlorenen Grossratssitz zurückgewinnen und hätten dann sechs der insgesamt zwölf Sitze. Die Bürgerlichen nur deren fünf. Die EVP mit einem Sitz bliebe das Zünglein an der Waage.

Sowohl die FDP als auch die SVP, die 2018 mächtig zugelegt hat, verzeichnen je einen Abgang eines Bisherigen. Wahrscheinlich dürfte aber der neue SVP-Kantonalpräsident und alt Nationalrat Manfred Bühler den vierten SVP-Sitz verteidigen können.

Der Wahlkreis Bern besteht lediglich aus der Stadt Bern. Die SP erreichte hier vor vier Jahren einen Wähleranteil von 33,3 Prozent. An zweiter Stelle folgten die Grünen mit 18,7 Prozent.

Die Bürgerlichen GLP, FDP und SVP kamen auf je rund 10 Prozent Wähleranteil und waren mit acht der insgesamt 20 Parlamentssitze in der Minderheit. Es sieht nicht so aus, als ob sich daran etwas ändern würde. Vier Bisherige treten nicht mehr an, zwei Mitglieder der Grünen sowie je ein Mitglied der GLP und der FDP.

Frauenanteil ist markant gestiegen Der Bernische Grosse Rat zählt insgesamt 160 Sitze. 139 Grossratsmitglieder treten zur Wiederwahl an, 21 Sitze gilt es neu zu besetzen. 879 Frauen und 1335 Männer kandidieren für die Wahlen Ende März. Der Frauenanteil ist markant gestiegen: Vor vier Jahren lag er bei 34,6 Prozent, jetzt sind es 39,7 Prozent. Der Frauenanteil im Rat betrug bisher etwas über 35 Prozent.

Der Oberaargau ist mit 12 Sitzen im Grossen Rat vertreten. Mit vier Sitzen und einem Wähleranteil von über 30 Prozent war die SVP vor vier Jahren die stärkste Partei. Alle Bisherigen der SVP treten erneut an und es sieht nicht danach aus, als ob sie ihre Position verlieren sollte.

Die SP dürfte ihre drei Sitze halten und auch die FDP wird wohl ihre zwei Sitze verteidigen, obschon ihr Mann Stefan Costa der einzige Bisherige ist, der nicht mehr antritt. Grüne und GLP waren bisher nicht vertreten, könnten aber der Mitte, der EDU oder der EVP, die alle je einen Sitz halten, gefährlich werden. Sie waren gerade in der Stadt Langenthal erfolgreich.

Aufgrund der Bevölkerungszahl verliert der Wahlkreis einen Sitz und kommt nur noch auf 16 Mandate. Wer verliert diesen Sitz? Am gefährdetsten ist der zweite Sitz der EVP, den die Partei 2018 nur knapp verteidigen konnte. Auch die FDP ist Kandidatin: Sie konnte 2018 einen zweiten Sitz gewinnen, allerdings nur aufgrund der Allianz mit der BDP. Nur tritt Peter Dütschler, der damals der SVP diesen Sitz abluchste, nicht mehr an.

Die FDP versucht nun, diesen Sitz mit einer ungewöhnlichen Allianz zu sichern: Mit der Listenverbindung mit Madeleine Amstutz, der ehemaligen Fraktionspräsidentin der SVP, die bei der Partei in Ungnade gefallen ist und nun wild kandidiert. Die SVP dürfte aber keinen weiteren Sitz verlieren.

SP und SVP haben je sechs Sitze der insgesamt 22 Mandate inne, alle Bisherigen treten erneut an. 2018 legte die SP um zwei Sitze zu, auf Kosten der BDP und der EVP. Bei der FDP (3 Sitze) treten zwei Bisherige nicht mehr an, bei der Mitte stellen sich die beiden Bisherigen zur Wiederwahl. Regierungsratskandidatin Astrid Bärtschi kandidiert ebenfalls als Grossrätin und könnte der Mitte Schub verleihen.

Bei den Grünen (2 Sitze) treten die beiden Bisherigen an, die GLP (2 Sitze) kann ebenfalls zwei Bisherige stellen, da Barbara Stucki aus dem Wahlkreis Biel-Seeland zugezogen ist. Die EVP muss ihren nachgerutschten Kandidaten Hanspeter Steiner bestätigen.

«Aufrecht» – Eine Partei, die keine sein will Für die Berner Grossratswahlen haben sich Corona-Massnahmengegner und Impfzwang-Gegner zu einer politischen Bewegung zusammengeschlossen und rund 50 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Hinter Aufrecht stehen neun Bürgerbewegungen, die mit einer Ausnahme alle erst während der Pandemie gegründet wurden. Die grösste dürften die «Freunde der Verfassung» sein, dazu kommen weitere, wie etwa das Aletheia-Netzwerk der Gesundheitsberufe. Nicht dabei ist dagegen die Jugendbewegung «Mass-voll». Das politische Spektrum reicht von links bis rechtsextrem, was der Hauptgrund sein dürfte, dass die Bewegung nur als Quasi-Partei auftritt. Für ein Parteiprogramm ist der gemeinsame Nenner schlicht zu klein. Eine wirkliche Chance, irgendwo im Kanton Bern einen Sitz zu ergattern, besteht kaum. Aber man will erst mal auf kommunaler und kantonaler Ebene das Terrain ausloten und dann bei den nächsten nationalen Wahlen antreten.

Von den 20 Sitzen haben die SVP und die SP je fünf Mandate inne. Die restlichen Sitze wurden vor vier Jahren wie folgt auf die Parteien verteilt: Je zwei für FDP, Grüne, GLP und BDP, je einer für EVP und EDU. 17 Bisherige treten erneut an, nur je eine Vertreterin, ein Vertreter der FDP, der SVP und der Mitte treten nicht mehr an.

Allerdings hat die GLP bei verschiedenen Gemeindewahlen kräftig zugelegt: Beispielsweise in Köniz, Konolfingen und Münsingen. Gut möglich, dass die Partei hier einen Sitz zulegen könnte.

Von den insgesamt 16 Sitzen besetzt die SVP deren sieben, der Wähleranteil betrug vor vier Jahren 39,4 Prozent. Das waren zwar zwei Prozentpunkte weniger als 2014, doch die SVP hielt den siebten Sitz dank eines Restmandats einer Listenverbindung mit der EDU. Alle sieben Bisherigen treten wieder an, diesmal ohne Listenverbindung.

Die SP hatte vor vier Jahren im gleichen Mass zugelegt, wie die SVP verlor, allerdings auf Kosten der Bündnispartnerin, den Grünen. Alle Bisherigen treten erneut an, eine Sitzverschiebung ist wenig wahrscheinlich.

Das Emmental ist bürgerlich dominiert: Sechs der 15 Sitze hat die SVP inne. Je zwei Sitze SP und BDP, FDP, Grüne, EVP, GLP und EDU kamen auf je einen Sitz. Nur zwei Bisherige treten nicht mehr an, ein Mitglied der SVP und eines der Grünen. Die EDU profitierte vor vier Jahren von einem Bündnis mit den «Musketieren», die jetzt nicht mehr antreten – dieser Sitz könnte gefährdet sein.

