Berner Wahlen: SP will den freien Sitz gewinnen mit Erich Fehr

Wahlen Kanton Bern Kippt die bürgerliche Mehrheit im Berner Regierungsrat? Ein Bieler will das schaffen Sechs der sieben Bisherigen treten wieder an, Beatrice Simon von der Mitte tritt zurück. Um ihren Sitz kämpfen Astrid Bärtschi (Mitte) und Biels Stadtpräsident Erich Fehr (SP). Die beiden haben von den zwölf neuen Kandidatinnen und Kandidaten die grössten Chancen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Biel mit Stadtpräsident Erich Fehr kandidiert für den Berner Regierungsrat. Würde er gewählt, hätte die Linke in der Berner Regierung die Mehrheit. Oliver Menge

18 Kandidatinnen und Kandidaten – 5 Frauen und 13 Männer – treten Ende März zu den Berner Regierungsratswahlen an, zwei mehr als vor vier Jahren. Die Bisherigen Evi Allemann und Christoph Ammann von der SP, Christine Häsler von den Grünen, Philippe Müller von der FDP, Pierre Alain Schnegg und Christoph Neuhaus von der SVP möchten ihre Sitze bestätigen.

Astrid Bärtschi (Die Mitte) soll die bürgerliche Mehrheit sichern. Alessandro della Valle

SVP, FDP, EDU und die Mitte haben ein Viererticket lanciert, auf dem auch Astrid Bärtschi von der Mitte figuriert. Sie soll den freiwerdenden Sitz der abtretenden Finanzdirektorin Beatrice Simon holen und so die bürgerliche Mehrheit halten.

SP und Grüne treten ebenfalls mit einem Viererticket an, mit den drei Bisherigen sowie Biels SP-Stadtpräsident Erich Fehr, der auf den freiwerdenden Sitz spekuliert und die links-grüne Mehrheit wieder erreichen möchte, die 2016 mit der Wahl von Pierre Alain Schnegg verloren ging. In einer kürzlich erstellten Umfrage der Tamedia lag Fehr nur knapp hinter Bärtschi. Die Grünliberalen und die EVP stellen sich ebenfalls gemeinsam zur Wahl, mit Christine Grogg (EVP) und Casimir von Arx (GLP).

Zehn Kandidatinnen/Kandidaten gehören etablierten, grossen Parteien an, acht weitere kleineren Parteien oder sie sind parteilos. Unter ihnen zwei Mitglieder der Quasipartei «Aufrecht», Joshua Baumann und Mark Steiner, zwei Kandidaten für die Piratenpartei, Jorgo Ananiadis und Pascal Fouquet, zwei Parteilose, Verena Lobsiger-Schmid und Paolo Dalyan Tramacere, sowie Bruno Moser, der für die «Menschenpartei» antritt.

Moser kandidierte in den vergangenen Jahren immer wieder erfolglos für alle möglichen Mandate. Den für den Jura reservierten Sitz, den Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg innehat, möchte ihm Peter Gasser von der PSA streitig machen.

Schafft Fehr die Wende oder hält Bärtschi die Mehrheit für die Bürgerlichen?

In der bereits erwähnten Umfrage von «Bund» und BZ, die Anfang März durchgeführt wurde, lag das bürgerliche Ticket leicht vorne. Rund 4700 Bernerinnen und Berner wurden gefragt, wen sie wählen würden, maximal sieben Nennungen waren möglich. Die Fehlerquote (statistische Unschärfe) lag bei 2,6 Prozent.

Links-Grün tritt mit einem Viererticket an. Das Wahlkampfbild der drei Bisherigen und des neuen Kandidaten erinnert stark – ungewollt oder gewollt – an den Mafiafilm «Goodfellas» von Martin Scorsese mit Robert De Niro und Ray Liotta aus dem Jahr 1990, wie hier zu sehen ist. zvg

Alle Bisherigen lagen in dieser Umfrage vorne: Christoph Ammann, SP, erreichte mit 50 Prozent das beste Resultat, dicht gefolgt von Parteikollegin Evi Allemann mit 45 Prozent. Pierre Alain Schnegg, SVP, und Philippe Müller, FDP, landeten mit 44 Prozent auf dem dritten Platz, Christine Häsler, Grüne, lag mit 42 Prozent dicht dahinter. Auf den letzten Platz der Bisherigen schaffte es Christoph Neuhaus, SVP, mit 40 Prozent.

«Goodfellas» von Martin Scorsese, Warner Bros, 1990. Warner Bros

Ebenfalls gewählt worden wäre nach dieser Umfrage Astrid Bärtschi, die Mitte, mit 37 Prozent. Mit nur gerade drei Prozentpunkten weniger und somit nicht gewählt, lag Erich Fehr von der SP. Casimir von Arx von der GLP erreichte 24 Prozent, Christine Grogg von der EVP 14 Prozent und Peter Gasser von der PSA nur gerade 5 Prozent, auf die restlichen Kandidaten entfielen 11 Prozent der abgegebenen Umfrageantworten.

Was spricht für und gegen Bärtschi, was für und gegen Fehr?

Im traditionell bürgerlichen Kanton galt Astrid Bärtschi als klare Favoritin für den freiwerdenden bürgerlichen Sitz. Mit Erich Fehr hat sie aber einen ernstzunehmenden Gegner erhalten, der die bürgerliche Mehrheit kippen könnte. In der genannten Umfrage liegt Fehr nur knapp ausserhalb der Fehlermarge hinter Bärtschi.

Die Ostermundiger Ortsparlamentarierin gehörte der BDP an, die sich von der SVP abgespalten hat. Das dürften ihr viele Mitglieder der Berner SVP noch immer übel nehmen – Stimmen, auf die sie angewiesen ist.

In den Wahlkampfthemen unterscheiden sich die beiden Kandidaten deutlich: Bärtschi setzt sich ein für Steuersenkungen und will die Interessen der ländlichen Regionen in den Fokus setzen, Fehr fordert mehr nachhaltige und erneuerbare Energie und will als Brückenbauer zwischen den Kulturen fungieren.

Wer wird am 27. März ins Berner Rathaus einziehen? Kevin Cahannes

Bärtschi verfügt wahrscheinlich nicht über den politischen Rucksack, den Erich Fehr mitbringt. Sie war letzte Generalsekretärin der BDP und ist Kommunikationschefin der neuen Partei Die Mitte und hat wenig Exekutiverfahrung. In den ländlichen Gebieten und den grossen Agglomerationsgemeinden dürfte aber der Wunsch nach einer bürgerlichen Mehrheit im Regierungsrat überwiegen und könnte ihr die nötigen Stimmen verschaffen.

Für Fehr spricht seine Zweisprachigkeit und seine Exekutiverfahrung. Er gilt als umsichtiger, nüchterner und dossiersicherer Sachpolitiker, der die Abläufe in Verwaltung und Politik kennt wie kein Zweiter, als liberaler und wirtschaftsfreundlicher SP-Politiker, dessen politische Karriere schon früh begonnen hat, ein «animal politique» sozusagen.

Er wurde schon in jungen Jahren in den Bieler Stadtrat gewählt, wurde Fraktionschef der Sozialdemokraten und mit 41 Nachfolger von Hans Stöckli als Stadtpräsident der zweitgrössten Stadt im Kanton.

Im 12. Jahr Stadtpräsident von Biel

Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel und Verwaltungsratspräsident der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft BSG. Oliver Menge

Der 53-Jährige ist nun im zwölften Jahr Stadtpräsident Biels und hat schon immer betont, dass 10–14 Jahre im Amt ideal wären, auch wenn die Amtszeitbeschränkung erst bei vier vollen Amtszeitperioden, also 16 Jahren greift. Der Schritt in die Kantonalregierung wäre die logische Fortsetzung einer Politkarriere, der sonst spätestens in vier Jahren ein abruptes Ende droht.

Erich Fehr könnte in die Fussstapfen seines Vaters Hermann Fehr treten, der ebenfalls Stadtpräsident Biels war und danach von 1990 bis 1997 für die SP im Regierungsrat politisierte.

Fehr dürfte in den SP-Hochburgen, der Stadt Bern und im Wahlkreis Biel-Seeland deutlich mehr Stimmen holen als die bürgerliche Kandidatin Bärtschi.

Auch wenn er in Biel mit dem Scheitern der Grossprojekte Überbauung Agglolac und A5-Westast, bei dem seine Haltung lange nicht klar ersichtlich war, erst kürzlich zwei Niederlagen zu verdauen hatte, die ihn einige, vor allem bürgerliche Stimmen oder solche am linken Rand gekostet haben dürften, kann man damit rechnen, dass Fehr in seiner Heimatstadt einen komfortablen Vorsprung vor seiner bürgerlichen Konkurrentin herausholt. Ob das aufs Ganze gesehen reicht, wird sich am 27. März zeigen.

