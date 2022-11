Währungskrise Inflation, damals wie heute: Wie Grenchen vor 100 Jahren an den Rand des Ruins geriet Vor hundert Jahren erlitt die Uhrenindustrie den bis heute höchsten wertmässigen Umsatzeinbruch (minus 49%) in einem Kalenderjahr (1921), seit der Einführung der Exportstatistik im Jahr 1885. Die Grenchner Gemeindekasse geriet an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Wie heute wieder lautete das Stichwort damals Inflation. Bruno Bohlhalter* Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausstanzen von Teilen in der Grenchner Uhrenfirma Optima (1924). Die Uhrenherstellerin existierte von 1912 bis 1929. Stadtarchiv Grenchen

Im Oktober 1921 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft für eine ausserordentliche Bundeshilfe an die schweizerische Uhrenindustrie. Es war ein Novum, dass auf eidgenössischer Ebene ein ganzer Industriezweig mit öffentlichen Hilfsgeldern unterstützt werden sollte. Das Ereignis markierte den Auftakt zum Korporatismus in der Uhrmacherei.

Der Erste Weltkrieg beeinträchtigte die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Realitäten in Europa enorm. Das in den Jahrzehnten vor 1914 bewährte Handels- und Währungssystem wurde zerstört. Hohe Kriegsschulden und wechselseitige Reparationsforderungen führten in zahlreichen Ländern zu Geldentwertung und Hyperinflation. Die heftigen internationalen Verwerfungen hatten verhängnisvolle Auswirkungen auf die schweizerische Wirtschaft.

Massive Abwertung der deutschen Währung

Nach einem kurzen Aufflackern der Konjunktur zeigte sich Anfang 1920 ein Abschwung, der sich sehr schnell zu einer schweren Krise ausweitete. Ausgelöst wurde diese durch zwei sich gegenseitig steigernde Phänomene: Zum einen durch unvergleichbare, vorher noch nie gesehene Währungsabwertungen in den Bestimmungsländern schweizerischer Exporte und zum andern durch die starke Inflation im Inland wegen massiv gestiegener Importpreise für Rohmaterial- und Energie.

Die wenig Grundstoff verarbeitende Uhrenindustrie litt zwar nicht so sehr unter den höheren Rohstoffpreisen, dafür umso heftiger unter den Valutaeinbrüchen in den Absatzländern.

Laut den Statistiken der Schweizerischen Nationalbank verloren alle wichtigen europäischen Währungen im Kalenderjahr 1921, mit Ausnahme der französischen, markant an Wert; die deutsche fiel um 70, die österreichische gar um 88 Prozent zurück. Auch der US-Dollar büsste gegenüber dem Schweizer Franken im selben Jahr rund 23 Prozent ein.

Historische Produkte der Grenchner Marke Eterna anlässlich einer Sonderschau im Kultur-Historischen Museum. Oliver Menge

Diese Währungseinbrüche hatten verheerende Auswirkungen auf die hiesige Uhrenausfuhr. Sie erlitt 1921 mit 49 Prozent den bis heute höchsten Rückgang in einem einzigen Jahr seit der Einführung der Exportstatistik anno 1885. Bei der Ölkrise 1974 brachen die Jahresumsätze der Uhrmacherei mit 16, bei der Finanzkrise 2009 mit 22 und im Coronajahr 2020 mit ebenfalls 22 Prozent viel weniger stark ein als 1921.

Die Arbeitslosigkeit stieg ins Unermessliche. Laut den behördlichen Schätzungen betraf sie im August 1921 rund 65 bis 75% aller Beschäftigten in der Uhrenindustrie, obwohl bereits eine stattliche Anzahl Fachleute entweder in andere Branchen wechselte oder auswanderte. Von 32’500 Ganz- oder Teilarbeitslosen benötigten 13’400 Personen für ihren Lebensunterhalt staatliche Unterstützungsgelder.

Stadtkasse Grenchen war nicht mehr liquide

Das Elend ging so weit, dass bei den öffentlichen Haushalten die Liquidität versiegte. Wie Werner Strub im «Heimatbuch Grenchen» (Verlag Vogt-Schild AG, Solothurn, 1949) festhält, konnte die Gemeindekasse die Entschädigungen an die Arbeitslosen Ende 1921 nicht mehr fristgerecht bezahlen; die Solothurner Regierung musste ihr mit Vorschüssen beistehen.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Situation verschlechterte, schlugen die Wogen hoch. In Wirtschaft und Politik kam eine apokalyptische Stimmung auf. Die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb in ihrem Leitartikel zur Jahreswende 1922: «Trüber als je ist der Rückblick auf das vergangene Jahr, dunkel wie nie zuvor der Ausblick auf das kommende.»

Die Werkhalle der Feinmechaniker in der Thommen Uhrenfabrik in Waldenburg Schweiz, in einer undatierten Aufnahme aus den 40er-Jahren. Theodor Struebin/ MUSEUM.BL

Mit Schuldzuweisungen für die schlechte wirtschaftliche Situation wurde auf keiner Seite gegeizt. Industrie, Handel, Politik und Gewerkschaften lagen sich über die Ursachen der Misere wechselseitig arg in den Haaren. Selbst die damals noch junge Schweizerische Nationalbank blieb nicht verschont.

Gemäss Ernst Baltensperger, emeritierter Professor der Uni Bern (Der Schweizer Franken, NZZ Libro, 2012) wurde sie von der Exportwirtschaft beschuldigt, die Krise durch eine verfehlte Geldpolitik verursacht zu haben.

Billigimporte und Exportausfälle bedrohen Arbeitsplätze en masse

Nachdem die ausländischen Industrien nach Kriegsende wieder auf die Friedensproduktion umgestellt hatten, ergab sich in der Schweiz in vielen Branchen eine unerträgliche Konkurrenz durch billige Importe. Weil die Kaufkraft der ausländischen Währungen in deren Heimmärkten sehr viel höher war als sie in den Wechselkursen zum Ausdruck kam, konnten die Hersteller valutaschwacher Länder Produkte fabrizieren, deren Selbstkosten nur einen Drittel oder höchstens die Hälfte derjenigen betrugen, die bei den schweizerischen Produzenten anfielen.

Den ausländischen Konkurrenten blieb deshalb immer noch eine beachtliche Gewinnmarge, auch wenn sie ihre Fertigfabrikate auf dem schweizerischen Markt zu Preisen anboten, die unter den Selbstkosten der hiesigen Hersteller lagen. Damit wurden inländische Arbeitsplätze in gigantischem Ausmass gefährdet.

Die Antwort der eidgenössischen Behörden auf diese Bedrohung war der Erlass eines Verbotes bzw. einer Bewilligungspflicht für die Einfuhr bestimmter Waren ab dem 18. Februar 1921. Auch das Erheben von Valutazuschlägen auf den Importen, die den Exporteuren in Form von Prämien hätten ausbezahlt werden können, wurde geprüft, aber aus Gründen der Praktikabilität verworfen.

Der Bund leistet der Uhrenindustrie erstmals Hilfe

Als die Uhrenindustrie im Herbst 1921 vor dem wirtschaftlichen Ruin stand, bat sie den Bund um Hilfe. Die Schweizerische Uhrenkammer in La Chaux-de-Fonds schlug dem Bundesrat vor, für jedes valutaschwache Land einen fixen Wechselkurs festzulegen, der Uhrenverkäufe ins Ausland zulässt. Er müsse sich nach den Kaufkraftparitäten in den Abnehmerländern richten und werde deshalb über den täglichen Notierungen im Devisenhandel liegen.

Die heute bekannteste Uhrenkrise war in den 1970er-Jahren: FDP-Bundesrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, Ernst Brugger, rechts, schaut am 24. März 1970 in Fontainemelon einem Uhrmacher der Ebauches SA bei der Arbeit zu. Str/KEYSTONE

Der sich zwischen dem so fixierten und dem effektiven Wechselkurs ergebende Verlust könne bis zu 30 Prozent des Wertes der exportierten Ware ausmachen und sei ganz oder teilweise durch staatliche Subventionen zu decken.

Den finanziellen Bedarf bezifferte die Uhrenkammer auf 25 Millionen Franken, was bei einer durchschnittlichen Subventionierung von 20% des Warenwertes einem Exportvolumen 125 Millionen Franken entsprach. Die Uhrenindustriellen glaubten, mit dieser Massnahme nach einem Jahr international wieder konkurrenzfähig zu sein, dies umso mehr als auch die Arbeiterschaft zu Konzessionen bei den Löhnen bereit war.

Und heute – könnte das wieder passieren? Von der Uhren- zur Luxusgüterindustrie Heute liest man täglich ähnliche Meldungen wie vor hundert Jahren. Der Alltag ist durch apokalyptische Stimmungen geprägt. Es herrscht Krieg in Europa. Für die Uhrenindustrie wichtige Währungen sind seit Monaten auf Talfahrt; der Euro notiert auf dem Allzeittief. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Staatsverschuldungen erreichen schwindelerregende Höhen und Rezessionsängste belasten die Volkswirtschaften. Trotz allem ist nicht zu erwarten, dass der schweizerischen Uhrenindustrie vergleichbare Veränderungen ins Haus stehen wie vor hundert Jahren. Zum einen hat sie sich seit der grossen Krise der 1970/80er-Jahre aus eigener Kraft von Grund auf erneuert. Die Branche ist heute sehr stark eigenkapitalisiert und weist eine tiefe Verschuldung auf. Sie mutierte von einer Massen- zu einer Luxusgüterindustrie und stiess gleichzeitig weltweit in Marktsegmente vor, deren Kaufkraft sich auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten als robust erweist. Zum andern sind die politischen Strukturen heute nicht mehr anfällig für korporatistische Lösungen.

Der Hilferuf stiess beim Bundesrat auf ein offenes Ohr. Er setzte sich für das Begehren der Uhrmacher ein und unterbreitete dem Parlament einen Kredit von 20 Millionen Franken für den beschriebenen Zweck. Die Regierung rechtfertigte diesen Antrag mit den Berechnungen der Uhrenindustrie, die zeigten, dass die Finanzhilfe für den Bund kostenneutral gestaltet werden kann.

Die Einsparungen bei den Unterstützungsgeldern für beschäftigungslose Uhrenarbeiter würden die Aufwendungen für die Subventionen sicher übersteigen, in jedem Fall aber egalisieren.

Die Uhrenindustrie ist zwar heute weniger volatil, aber Krisen gibt es punktuell immer wieder: Demonstrierende Uhrenarbeiter in Genf 2016, nach einem angekündigten Stellenabbau bei Vacheron & Constantin. Martial Trezzini/ KEYSTONE

Das eidgenössische Arbeitsamt überprüfte diese Angaben und bestätigte deren Korrektheit. Das Parlament stimmte dem Kredit zu, gab ihn jedoch nur tranchenweise frei, weil es sich vergewissern wollte, ob die Massnahmen wirklich greifen. Gesamthaft wurden 11 Millionen Franken zur Verfügung gestellt.

Da sich die wirtschaftliche Lage schrittweise verbesserte, konnte die Hilfsaktion im Februar 1923 bei einer Kreditbeanspruchung von 9,5 Millionen Franken abgeschlossen werden. Mit Blick auf die Kosten war es für den Bund tatsächlich ein Nullsummenspiel. Die Subventionen konnten beim Fürsorgeaufwand für Arbeitslose in der Uhrenbranche wettgemacht werden.

Die Mutter aller Hilfsaktionen Der Anfang des Korporatismus in der Uhrenindustrie Mit der staatlichen Hilfsaktion war das Eis für künftige staatliche Eingriffe in die Uhrmacherei gebrochen. Die positiven Erfahrungen mit der Bundeshilfe erwiesen sich für beide Seiten als richtungsweisend für spätere Krisen. So fiel es den Uhrmachern zur Zeit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre nicht schwer, die Eidgenossenschaft erneut um Hilfe anzugehen. Umgekehrt bezog sich der Bund auf das Präjudiz von 1921/22, als er im September 1931 der Uhrenindustrie abermals mit starkem Effort unter die Arme griff. Durch seine hohe Beteiligung von fast 40 Prozent am Aktienkapital der Asuag (heute Swatch Group) und dem Entsenden von fünf Vertretern in deren Verwaltungsrat, übernahm der Bund neben den Banken und Industriellen die unternehmerische Verantwortung für den bedeutendsten und grössten Uhrenkonzern der Schweiz. Damit förderte er den Korporatismus in der Uhrenbranche. Mit dem sogenannten Uhrenstatut (1934–1971) wurden die staatlichen Eingriffe auf der gesetzgeberischen Ebene legitimiert und gefestigt. Die interventionistischen Massnahmen gediehen der Uhrenindustrie während Jahren zum Vorteil. Doch mit der Zeit verdichteten sie sich zu einem dirigistischen System mit trägen, unbeweglichen Produktions- und Vertriebsstrukturen, was schliesslich in die lange andauernde Struktur- und Technologiekrise der 1970/80er-Jahre führte.

Zum Autor: Der Wirtschaftshistoriker Bruno Bohlhalter ist Autor des Buches «Unruh. Die schweizerische Uhrenindustrie und ihre Krisen im 20. Jahrhundert», Verlag NZZ Libro. Er hat für diese Zeitung schon verschiedene Artikel zur Geschichte der Uhrenindustrie verfasst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen