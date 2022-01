Einwohnerzahl: Grenchen knackt die 18'000er-Marke

Wachstum Grenchen knackt die 18'000er-Marke bei der Bevölkerung 18'160 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Grenchen Ende Dezember. Das sind etwa gleich viel wie 1977 oder 1960. Die Sterblichkeit war 2021 massiv rückläufig. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 20.01.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grenchen wächst und wächst. Peter Brotschi

Die Bevölkerungszahl hat im vergangenen Jahr die Marke von 18'000 Einwohnerinnen und Einwohnern geknackt. Am 31. Dezember 2021 lebten 18'160 Personen in Grenchen. Ein Jahr zuvor waren es 17'946. Netto ist also die Bevölkerung letztes Jahr um 214 Personen gewachsen.

Laut Angaben von Finanzverwalter David Baumgartner (in seinen Zuständigkeitsbereich fällt die Einwohnerkontrolle neuerdings) wurde die 18'000er-Schwelle bereits im März 2021 erreicht.

Bald sind es 7000 Ausländerinnen und Ausländer

Nach wie vor sinkt der Anteil der Bevölkerung mit Schweizer Pass, während die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer weiter zunimmt. Das gilt sogar für die absoluten Zahlen: Gegenüber 11'256 Schweizerinnen und Schweizern am 31.12.2020 lebten ein Jahr später 11'221 «Einheimische» in Grenchen, eine Abnahme um 35 Personen. Die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner stiegen im gleichen Zeitraum markant an, um 249 Personen auf 6939.

Dies bedeutet einen Anstieg des Ausländeranteils um fast 1 Prozentpunkt auf neu 38,2 Prozent. Bei den Ausländern gibt es mehr Männer (3745) als Frauen (3194), während bei der Schweizer Bevölkerung das Gegenteil der Fall ist (wenn auch weniger deutlich): 5812 Frauen stehen 5409 Männer gegenüber.

Die Zahl der Schweizer Kinder beträgt 1527, die Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit 1386.

Zum Zivilstand: Wie schon letztes Jahr gibt es ähnlich viele Verheiratete (7441) wie ledige Personen (7603). 2026 Menschen sind geschieden und 1076 verwitwet.

Bei den Religionen ist die grösste Gruppe diejenige mit keiner oder unbekannter Religion, nämlich 10'686. Es sind etwa gleich viele Schweizer (5414) wie Ausländer (5272). Die Angehörigen der christlichen Landeskirchen sind wie folgt: 3842 Katholiken (davon 1511 Ausländerinnen und Ausländer), 3534 Reformierte (davon nur 155 Ausländer) und 87 Christkatholiken (1).

Menschen aus 107 Nationen

In Grenchen lebten am 31. Dezember 2021 Menschen aus 107 Nationen. Grosse Gruppen in Grenchen kommen aus Italien (1266 Personen), Deutschland 678, Serbien 563, Nordmazedonien 557, Kosovo 504, Türkei 434, Rumänien 211, Sri Lanka 208, Polen 177, Bulgarien 175, Eritrea 173, Portugal 151, Spanien 140.

Die Grenchner Bevölkerung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark geschwankt, insbesondere aufgrund der Wirtschaftskrisen- und Booms. Die höchste Bevölkerungszahl wurde 1969 erreicht mit 20'694 Personen, es folgte ein jahrzehntelanger Krebsgang auf den Tiefpunkt von 16'065 Personen im Jahr 2006. Seither nimmt die Bevölkerung wieder zu.

Das aktuelle Bevölkerungswachstum (seit 2015 hat die Stadt um gut 1000 Personen zugelegt) geht Hand in Hand mit einer starken Expansion des Wohnungsmarktes. In der Region Grenchen verzeichnen auch die Gemeinden Pieterlen und Lengnau ein markantes Bevölkerungswachstum.

Sterblichkeit stark gesunken

Trotz des Bevölkerungswachstums um über 200 Personen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Personen gestorben als im Vorjahr. Die Zahl der Todesfälle in Grenchen ist 2021 auf 199 zurückgegangen, gegenüber 238 im Jahr 2020. Zum Vergleich waren es im Jahr 2019 211 Todesfälle und im Jahr 2018 191 Todesfälle (damals hatte die Stadt aber nur 17'776 Einwohner).

Einwohnerstatistik des Vorjahres

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen