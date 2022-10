Lunch & Learn Grenchen: Was macht erfolgreiche Teams aus?

Vortrag in Grenchen Wie arbeiten Teams erfolgreich, kreativ und innovativ zusammen? Am «Lunch & Learn»-Anlass der Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen referierte Ina Goller, Psychologin und Professorin für Innovationsmanagement, über ihre Forschungstätigkeit und deren Ergebnisse. Oliver Menge 12.10.2022, 05.00 Uhr

Ina Goller bei ihrem Vortrag am «Lunch & Learn» im Restaurant Airport. Oliver Menge

Die Idee, dass Innovationen im stillen Kämmerlein von kreativen Einzelkämpfern «erfunden» und dann von ideenlosen «Chrampfern» umgesetzt werden, hat sich längst überholt. Heutzutage ist mehr denn je Teamarbeit gefragt, um weiterzukommen. Und Innovationen sind nur dann erfolgreich, wenn die Menschen diese auch wollen. Auch in der Industrie.

Ina Goller, diplomierte Psychologin mit Schwerpunkten in der Arbeits-, Organisations- und Kognitionspsychologie, berät seit mehr als 20 Jahren Industrieunternehmen weltweit, seit fünf Jahren hat sie ihr eigenes Beratungsunternehmen. Am «Lunch & Learn», organisiert von der Wirtschaftsförderung der Stadt Grenchen im Restaurant Airport, hielt sie einen äusserst interessanten Vortrag zum Thema Kreativität, Innovation und Teamperformance.

Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Gewerbe hatten sich für den Anlass angemeldet. Ina Goller, die in den USA und Bonn Psychologie studiert hat und auch in Doktorat in Maschinenbau an der ETH Zürich abschloss, ist Expertin auf dem Gebiet.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teamarbeit

Nebst den Definitionen, was ein Team überhaupt ausmacht, legte sie auf verständliche Weise dar, was die Voraussetzung für erfolgreiche Teamarbeit ist.

Goller unterscheidet dabei zwei Ebenen: Die Aufgaben- und Zielebene, wo Fachkompetenz, Lösungsfindung, strategisches Denkvermögen, Entscheidungen und Umsetzungsorientierung die Voraussetzungen oder wichtigen Eigenschaften sind.

Und die psychosoziale Ebene, in der gegenseitige Wertschätzung, der konstruktive Umgang mit Spannungen, psychologische Sicherheit – ein Umfeld, wo jeder eine Stimme hat und die auch benutzt, über eigene Fehler sprechen darf und sich dabei sicher fühlen kann – und der Umgang mit Fehlern – den eigenen und denen anderer – eine Rolle spielen. Beide Ebenen seien voneinander abhängig – funktioniere die eine schlecht, funktioniere das Team schlecht.

Fehler, welche Führungskräfte machen können

Die Referentin ging auch auf die einzelnen Faktoren ein, welche ein innovatives Klima für ein Team ausmachen und erläuterte die Fehler, welche dabei Führungskräften unterlaufen können. Beispielsweise sogenannte Townhalls mit mehreren hundert Teilnehmenden, mit Zielsetzungen und Visionen, die «top down» verordnet werden, von denen sich nur die wenigsten angesprochen fühlten.

Anhand eines Beispiels aus der Filmwelt erläuterte sie, wie Ideen und Visionen oft auch «überarbeitet» werden müssten, weil vielleicht nur Teile davon funktionieren.

Ina Goller berichtete auch von ihren Forschungen im Bereich: Sie entwickelte mit ihrer Firma eine Reihe von Mikrointerventionen, mit welchen Teams ihre psychologische Sicherheit steigern und die Performance verbessern können.