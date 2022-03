Vorschlag FDP Grenchen will Ferienheim Prägelz für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen Das Ferienheim der Grenchner Schulen soll vor allem unbgleitete Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen, schlägt die Grenchner FDP vor. Andreas Toggweiler 14.03.2022, 17.34 Uhr

Das Grenchner Schulheim Prägelz oberhalb des Bielersees. zvg

Die FDP.Die Liberalen der Stadt Grenchen zeigt sich in einer Medienmitteilung bestürzt ob des Leides in der Ukraine, ausgelöst durch die kriegerischen Aktivitäten. Zu Gunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine will die FDP das Ferienheim Prägelz für Ukrainische Flüchtlinge als Sofortmassnahme schnellstmöglich zur Verfügung stellen.