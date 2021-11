Bundesgericht entscheidet über den Grenchner Windpark

Vor dem Bundesgerichtsurteil High Noon für den Grenchner Windpark: Das Bundesgericht entscheidet über die Beschwerde Am Mittwoch entscheidet das Bundesgericht über die Beschwerde gegen den Grenchner Windpark. Die Stadtwerke von Grenchen (SWG) arbeiten schon seit mehr als zehn Jahren am Projekt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Windpark Grenchenberg: Visualisierung des geplanten Windparks vom Obergrenchenberg aus gesehen.

Dass der Grenchenberg für Windkraft geeignet ist, zeigte schon das kleine Windkraftwerk, das dort seit 1994 für die basel-landschaftliche Energiegenossenschaft Adev Strom produzierte und erst kürzlich ausser Betrieb genommen wurde. Dies in der Erwartung, dass schon bald ein grösserer Windpark auf dem Grenchenberg errichtet wird.

Doch dieser lässt auf sich warten. Am Mittwoch wird aber das Bundesgericht nach einer öffentlichen Urteilsberatung über die Beschwerde des Vogelschutzverbandes BirdLife gegen den Windpark entscheiden, mehr als drei Jahre, nachdem die Organisation das Urteil des Solothurner Verwaltungsgerichtes vom 17. September 2018 ans Bundesgericht weitergezogen hat. Das Verwaltungsgericht kam damals zum Schluss, dass die Interessen des Vogel- und Fledermausschutzes genügend berücksichtigt sind.

Sechs Windräder sind geplant Die SWG, die städtische Energieversorgungsfirma von Grenchen, plant auf dem Grenchenberg die Errichtung von sechs Windturbinen (in zwei Dreiergruppen), die laut eigenen Angaben jährlich 32 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren sollen. Damit könnten über zwei Drittel des gesamten Strombedarfs aller Haushalte und Gewerbebetriebe in Grenchen gedeckt werden (ohne Industrie). Der Grenchenberg biete einerseits gute Windverhältnisse und sei anderseits mit einer Strasse gut erschlossen, zählt die SWG bei den Pluspunkten auf. Die Gegner kritisieren grundsätzlich die Bebauung der Juraschutzzone und sehen eine Gefährdung von (Zug-)Vögeln und Fledermäusen.

Zeit, um etwas zurückzuschauen auf den Werdegang des Projektes, das in Grenchen im Jahr 2007 mit einem Postulat der SP im Gemeinderat seinen Anfang nahm.

Der Windpark Grenchen und seine Geschichte 2007: Das erfolgreiche Postulat verlangte die Prüfung des Grenchenbergs als Standort eines Windparks. Die ersten Windmessungen der SWG finden statt sowie Abklärungen mit den Grundeigentümern. Dies sind die Bürgergemeinde Grenchen und die Burgergemeinde Lengnau.



2008: In einer Windpotenzialstudie des Kantons Solothurn wird der Grenchenberg als prioritäres Gebiet mit sehr guter Eignung ausgewiesen.

2009–2011: Im Frühling 2009 wird der kantonale Richtplan geändert. Der Grenchenberg wird als einer von fünf möglichen Standorten für Windkraft im Kanton Solothurn festgelegt. Die Richtplananpassung wird im Juni 2011 durch das eidgenössische Departement (Uvek) genehmigt.

2009–2011: Parallel dazu erfolgte eine Machbarkeitsprüfung inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Ausarbeitung eines Vorprojektes; positive Stellungnahme des Kantons zur UVP. Im Verwaltungsrat der SWG wird nach Bestätigung der Projektmachbarkeit ein positiver Projektentscheid gefällt.

2012–2014: Stellungnahmen des Kantons zur 1. Vorprüfung (inklusive Anhörung des Kantons Bern); öffentliche Mitwirkung im September 2013; Bestätigung der Projektdossiers durch Kanton und Gemeinde im Juni 2014 (2. Vorprüfung).

2014–heute: Nutzungsplanverfahren. Am 16. September 2014 beschliesst der Gemeinderat einstimmig die Auflage des Projektdossiers; die öffentliche Auflage mit Nutzungsplanung und Umweltbericht, dem kantonalen Rodungsgesuch und der Netzverstärkung (Eidg. Starkstrominspektorat) findet vom 11. Oktober bis 10. November 2014 statt. Gegen das Projekt gehen 14 Einsprachen ein: Stiftung für Landschaftsschutz SLS, Vogelschutz BirdLife/VVSO, Pro Natura, Pro Grenchen (3x), Gemeinde Bettlach, Private.

30. Juni 2015: Sämtliche Einsprachen werden mit Gemeinderatsbeschluss vom 30. Juni 2015 abgewiesen; auf sieben Einsprachen wird nicht eingetreten, zwei werden zurückgezogen.

Juli 2015: Fünf Beschwerden gegen den Gemeinderatsbeschluss werden beim Kantonalen Bau- und Justizdepartement (BJD) eingereicht: (SLS/Pro Natura, BirdLife/VVSO, Pro Grenchen, zwei Private (später zurückgezogen).

Infoanlass zum Windpark im Parktheater anlässlich des Starts zum Nutzungsplanverfahren 2014.

Die verschiedenen Einsprachen erleben in der Folge unterschiedliche Werdegänge vor den weiteren Instanzen. SLS und Pro Natura verpassen die Beschwerdefrist beim Verwaltungsgericht gegen den Nichteintretensentscheid bzw. leisten die Kostenbevorschussung nicht rechtzeitig.

Am 20. Juni 2016 findet ein Augenschein mit Parteienverhandlung statt. Parallel dazu legt die SWG laut eigenen Angaben ihren Businessplan des Windparks gegenüber Windparkgegnern offen.

Bieler Projekt scheitert schon früh

Inzwischen hat auch der Energieversorger der Stadt Biel (ESB) vor, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Windpark Grenchen einen eigenen Windpark zu bauen. Es findet eine Koordinationssitzung zwischen den Kantonen Bern und Solothurn statt. Dieser Windpark erleidet in einer frühen Planungsphase Schiffbruch, indem die Gemeindeversammlung von Court am 11. März 2019 eine Änderung der Überbauungsordnung ablehnt.

Auf die Beschwerde der lokalen Windkraftgegner («Pro Grenchen», 153 Mitunterzeichner) tritt der Regierungsrat am 10. Januar 2017 wegen fehlender Legitimation nicht ein. Das Verwaltungsgerichtsurteil vom 6. April 2017 stützt diesen Regierungsbeschluss, und auch das Bundesgericht verneint am 20. April 2018 die Legitimation.

Am 4. Juli 2017 genehmigt der Solothurner Regierungsrat die Nutzungsplanung, bewilligt das Rodungsgesuch und weist die Beschwerde des Vogelschutzes (VVSO/BirdLife) ab. Das Verwaltungsgericht stützt am 17. September 2018 diese Sicht. Die Beschwerde wird ans Bundesgericht weitergezogen, wo sie am Mittwoch öffentlich verhandelt wird.