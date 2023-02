Patrik Hegelbach fährt mit dem Velo von Venedig nach Athen

Mit Franco Marvulli Grenchner will mit dem Velo von Venedig nach Athen: In 12 Tagen 1800 Kilometer und 21’000 Höhenmeter Der Grenchner Extremsportler Patrik Hegelbach ist diesmal per Fahrrad unterwegs – am Deutschlandlauf trugen ihn noch seine Füsse. Die Tour von Venedig nach Athen führt in 12 Tagen durch den Balkan. Mit dabei ist etwa auch Ex-Weltklasse-Bahnradfahrer Franco Marvulli. André Weyermann Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Patrik Hegelbach will mit dem Velo von Venedig nach Athen. Hier beim Fototermin vor dem Tissot Velodrome. André Weyermann

Der Grenchner Extremsportler Patrik «Hegu» Hegelbach ist wieder unterwegs. In Erinnerung dürfte er einigen noch von seinem 5. Platz am Deutschlandlauf sein, der ihn über 1300 Kilometer per pedes von Sylt auf die Zugspitze führte.

Nun soll es von Venedig nach Athen gehen. Diesmal per Velo und in einer Fünfergruppe. Die Eckdaten: ungefähr 1800 Kilometer, 21'000 Höhenmeter, 12 Tage.

Patrik Hegelbach aus Grenchen. Zvg/Solothurner Zeitung

Die Initiative ging von Franco Marvulli aus, mit welchem Patrik Hegelbach regelmässig joggt. Der ehemalige Weltklasse-Bahnradfahrer ist unter anderem beim Reiseunternehmen «Twerenbold» als Guide für Veloreisen involviert und setzt sich nun auch aufs Rad.

Zurück an den Ort des grössten Erfolgs

Twerenbold, das ja in Grenchen bekannt ist, da es immer wieder Städtereisende unseren Ort erkunden lässt, plant, seine Geschäftstätigkeit nach Griechenland auszudehnen. Da bot sich Athen als Endpunkt an. Nicht zuletzt, weil Franco Marvulli an dieser Stätte vor beinahe 20 Jahren seinen grössten Erfolg feiern konnte, mit dem Gewinn der Silbermedaille an den Olympischen Spielen an der Seite von Bruno Risi in der Madison (2004).

Mit von der Partie sind auch noch Josef Meier (Guide Twerenbold), Remo Purtschert (ein ehemaliger Mitkonkurrent Marvullis) und der begeisterte «Gümmeler» Stéphane Karch. Gestartet wurde am Montag in Venedig.

«Wir wollten einen geschichtsträchtigen Ort als Ausgangspunkt und dazu den Alpen ausweichen, da ja auch jetzt noch ein Wintereinbruch nicht ausgeschlossen werden kann», erklärt Patrik Hegelbach. Nun geht es der Adria entlang, eine Strecke, die immer noch hügelig genug ist. Die 21’000 Höhenmeter entsprechen der Distanz, wenn man 21-mal auf den Grenchenberg fährt.

Spannend wird die Teambildung sein, denn zwar kennt Franco Marvulli die anderen, aber sonst ist man einander (noch) fremd. Jeder hat seine spezielle Aufgabe. Gegeben ist nur die erste Etappe von Venedig nach Triest (150 Kilometer). Danach wird situativ, je nach Verhältnissen entschieden. In Patrik Hegelbachs Verantwortung liegt der Wind und das Wetter.

Franco Marvulli (Mitte), hier an der Medien-PK zur Tour de Suisse 2022 (bei der Grenchen Etappenort war) im Tissot Velodrome in Grenchen, zusammen mit Heinz Frei (links) und Fabian Cancellara. Bruno Kissling

«Natürlich bezahle ich alles selber. Das sind für mich Ferien», betont der 51-jährige Familienvater und Verkaufsleiter Schweiz bei «neoom», einem Hersteller für Speicher von Solaranlagen. Die letzten Wochen habe er für intensives Radtraining genutzt. «Ich freue mich auf jeden Tag. Gespannt bin ich, wie die Gesäss- und Schulterpartien reagieren werden, die ja beim Velofahren viel stärker beansprucht werden, denn als Läufer, der ich ja immer noch bin.»

Begleitet von einem Bus und einem Kameramann

Begleitet wird die Crew nur von einem Bus für das Gepäck und einem Kameramann, der das Geschehen für Twerenbold dokumentiert. «Je nachdem entsteht dabei auch noch ein Dokumentarfilm für das Schweizer Fernsehen», ergänzt Patrik Hegelbach.

Zwischen sieben bis zehn Stunden werden die Abenteurer täglich am Lenker und auf dem Velo sitzen. «Dann geht es nur noch um die Gruppe, um die eigene Leistung. Alle äusseren Eindrücke, vor allem die negativen, sind entrückt. Da interessieren keine anderen Umstände mehr.» Er verfahre dann nach dem Motto: «Mach dir nur Gedanken über Dinge, die du selber verändern kannst.»

Die Gruppe wird also improvisieren dürfen und müssen. Aber eins ist klar: Am 11. März am frühen Morgen besteigt Patrik «Hegu» Hegelbach den Flieger in die Schweiz. Am nächsten Tag wird er nämlich bereits am Engadin-Marathon mit einer Fun-Gruppe teilnehmen. Das nennt man dann wohl ein sportliches Programm.

Patrik Hegelbach wird regelmässig für diese Zeitung Zwischenberichte übermitteln und wir werden ihn nach seiner Ankunft über die gemachten Erlebnisse befragen.

