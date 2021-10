Vom «Rad-Virus» angesteckt Bahn-EM in Grenchen: Der Selzacher René Schiegg hilft mit, dass im Velodrome alles rund läuft Über 80 freiwillige Helfer stehen an der Europameisterschaft im Einsatz - einer davon ist der 67-jährige Selzacher René Schiegg. André Weyermann Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

René Schiegg (rechts) ist im Rennbüro der EM im Einsatz. André Weyermann

Um einen Grossanlass wie die Bahnrad-Europameisterschaften auf die Beine zu stellen, braucht es viel professionelles Wissen, viele Rädchen müssen zusammenpassen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die freiwilligen Helfer, ohne sie geht kaum etwas.

Etwas über 80 sogenannte Volunteers sind an diesen Tagen im Tissot-Velodrome in verschiedenen Funktionen tätig. Einer davon ist René Schiegg aus Altreu. Er wird zusammen mit Kolleginnen und Kollegen das «Race Office» betreuen. Das heisst, er ist vor allem zuständig für das Verteilen von Ranglisten und Startlisten, bedient Fahrer, den Straff die Kommissäre und die Journalisten.

Es geht auch um Geld

Dazu kommt die eine oder andere Auskunft, die eine oder andere «Kleinigkeit», die für die Vertreterinnen und Vertreter aus 26 Nationen erledigt wird. Schliesslich wird im «Race Office» auch Geld ausbezahlt, denn es geht ja bekanntlich bei den Profisportlerinnen und Profisportlern nicht nur um Medaillen.

Das dänische Nationalteam betritt die Rennarena. Peter Klaunzer/key

«Wenn Du den Rad-Virus hast, wirst Du ihn kaum weder los» erklärt der verheiratete Familienvater (zwei erwachsene Kinder), der selber Rennen gefahren ist. Als besonders schöne Erinnerung bezeichnet er seinen Auftritt am Sechstage-Rennen in der Amateurklasse 1977. «Als dann diese Konkurrenzen verschwanden, wurde auch meine Begeisterung für den Bahnradsport etwas immunisiert, nur um mit dem Bau des Radtempels Velodrome in unmittelbarer Nähe wieder aufzuflammen. Hier hatte ich die Möglichkeit, etwas zurückzugeben und bin von Anfang an als Volunteer und Helfer dabei», erklärt der 67-Jährige.

Bei ihm lernt man das Bahnfahren

Aber nicht nur das. René Schiegg leitet auch Schnupperkurse, ist Instruktor für die Bahnkurse. Er hat also die «Lizenz» zur Erteilung der Bahnreife. Mit viel Herzblut widmet er sich zusammen mit Manfred Zeller, Max Kunz und Gerhard Jaun dem Nachwuchs. Jeweils am Mittwoch (ab 13. Oktober) bringen die vier Experten den jungen Fahrerinnen und Fahrer das ABC des Bahnradsportes bei.

An die 20 sind es jeweils aus der ganzen Schweiz, die meisten zwischen 10 und 16 Jahren. «Sie müssen auch nicht den Anspruch haben, später einmal eine Profi-Kariere einschlagen zu wollen. Sie sollen einfach Freude an ihren Fortschritten zeigen. Unser Team nimmt somit auch eine soziale Aufgabe wahr», erklärt René Schiegg und fügt bei, dass es noch freie Plätze für diese Saison habe.

Claudio Imhof, Alex Vogel and Simon Vitzthum (von rechts), beim Aufwärmen. Peter Klaunzer/key

Besonders gespannt sei er an dieser EM auf die Madison (Zweier-Teams), wo Technik und Taktik neben schnellen Beinen eine besondere Rolle spiele: «Und dann hoffe ich natürlich, dass unser Bahnvierer gut abschneiden wird.» René Schiegg ist ursprünglich Maschinenmechaniker und hat sich danach zum IT-Supporter weitergebildet.

Triathlet der ersten Stunde

Daneben war er stets sportlich unterwegs, hat ausser den Radrennen auch ziemlich «verrückte» Wettbewerbe absolviert. Er war Triathlet der ersten Stunde auf Hawaii, gewann die Europameisterschaft im 2-fachen Triathlon in der Kategorie 50 plus, absolvierte gar einen Dreifach-Triathlon und nahm mit 60 Jahren am Gigathlon teil. «Nun treibe ich Sport nur noch zum Plausch. Auch bei mir hat das biologische Alter zugeschlagen», erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Ranglisten und Startlisten kopieren und verteilen gehört zu den Aufgaben im «Race Office». André Weyermann

René Schiegg ist froh, dass es endlich losgegangen ist. Schliesslich hat er bereits vor Beginn der kontinentalen Meisterschaften einige Zeit auch als Hallenmitarbeiter investiert, wie er dies die ganze Saison über zu tun pflegt.

Bahnrekord des Schweizer Männerteams

Und wie es losging. Der Bahnvierer mit Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Alex Vogel und Simon Vitzthum stellte gestern als Qualifikationssieger einen neuen Bahnrekord auf (3:53.398) und hat damit intakte Chancen um die Medaillen mitzufahren. Zum ersten Mal an einem grossen Event startete auch eine Schweizer Frauenequipe. Michelle Andres, Fabienne Buri, Lena Mettraux und Cybele Schneider verbesserten zwar ihren bisherigen Rekord um über eine Sekunde schieden aber als Neunte aus.