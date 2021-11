Die Stadtpolizei Grenchen soll aufgehoben werden

Volksabstimmung Sind die Tage der Grenchner Stadtpolizei gezählt? Die Finanzen zwingen die Stadt Grenchen, die Stadtpolizei aufzuheben. Bereits am 13. Februar 2022 soll eine Urnenabstimmung darüber stattfinden. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Einsatzfahrzeuge der Polizei Stadt Grenchen. Oliver Menge

Jetzt soll es rasch gehen: Am Montag hat der Stadtpräsident das Polizeikorps über die Pläne der Stadt orientiert, die Stadtpolizei Grenchen per 1. Januar 2023 aufzulösen. In der kommenden Woche soll der Gemeinderat eine entsprechende Vorlage zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember verabschieden und am 13. Februar 2022 soll dieser Grundsatzentscheid den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der Urne vorgelegt werden.

Die Frage, ob sich Grenchnen eine eigene Stadtpolizei leisten kann und soll, tauchte in den letzten Jahren regelmässig auf. Es blieb aber meist bei der rhetorischen Frage, denn es herrschte die Überzeugung vor, dass eine eigene Polizei bürgernäher ist, die Verhältnisse und die Menschen in der Stadt besser kennt und beurteilen kann, in engerem Kontakt zu den lokalen Behörden steht und rascher handeln kann.

Schleichendes Umdenken

Dies war der Grenchner Politik bisher einen jährlichen Betrag von rund 2,5 Millionen Franken wert. Das notorische strukturelle Defizit im städtischen Budget in der höhe von rund 5 Millionen Franken, verbunden mit einem Investitionsstau und der Erkenntnis, dass die Wirtschaft nach wiederholten auf nationaler Ebene beschlossenen Steuerentlastungen der Stadt nicht mehr aus der finanziellen Patsche helfen wird, führte aber allmählich zu einem Umdenken.

Die Stunde der Wahrheit kam an den Haushalt-Workshops von Anfang Jahr, als vom gesetzten Sparziel von 5 Millionen Franken lediglich Sparaufträge in der Höhe von 2 Millionen Franken definiert wurden. Um das Sparziel dennoch zu erreichen, soll nun der Hebel bei den «freiwilligen Aktivitäten» angesetzt werden, wie der Gemeinderatsvorlage zu entnehmen ist.

Die Stadtpolizei ist in diesem Bereich der grösste Posten. «Viele Aufgaben der heutigen Grenchner Stadtpolizei gehören zu diesen nicht-obligatorischen Leistungen, sondern sind kantonale Aufgaben», heisst es. «Die Prüfung von Handlungsmöglichkeiten war deshalb zwingendes Gebot der Stunde. Dies gilt umso mehr, als die Verhandlungen betreffend Abgeltung der Polizeileistungen durch den Kanton zu keinem befriedigenden Ergebnis führten.»

Auslegeordnung von Martin Jäggi

Am 6. Juli beauftragte die GRK Martin Jäggi, ehemaliger Kommandant der Kantonspolizei, mit einer «ergebnisoffenen Grobanalyse der Handlungsmöglichkeiten», wie es heisst. Die Aufgabe lautete, eine Übersicht der Handlungsvarianten und ihrer Voraussetzungen zu geben, Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken aufzuzeigen und die jeweiligen Folgen für die städtische Sicherheit, das Personal und die Finanzen.

Das Faktenpapier wurde nun der Gemeinderatskommission GRK präsentiert und sowohl die Stadtpolizei als auch die Kantonspolizei konnten einen Mitbericht verfassen, der den Gemeinderäten ebenfalls zugestellt wurde.

Jäggi stellte dabei drei Varianten vor: Status quo, ein Mini-Polizeikorps und die Abschaffung der Stadtpolizei. Bei der Weiterverfolgung der Varianten schloss die GRK die Mittellösung aber aus. Dies würde weder vom Kommandanten der Kantonspolizei (Thomas Zuber) noch vom Kommandanten der Stadtpolizei, Christian Ambühl, unterstützt.

»Grosser Verlust für die Stadt» Die Sicht des Stapo-Kommandanten Auch die Polizei Stadt Grenchen kann in einem Mitbericht ihre Meinung zur geplanten Aufhebung ihres Korps abgeben. «Wir sehen es als grossen Verlust für die Stadt, auch betreffend der urbanen Sicherheit, sollte die Polizei Stadt Grenchen abgeschafft werden», schreibt Stapo-Kommandant Christian Ambühl und verweist in seinen Ausführungen auf einige aus seiner Sicht heiklen Punkte. So befürchtet Ambühl eine Verschlechterung der Interventionszeit, wenn der wichtige Faktor der Erstintervention durch die Stadtpolizei wegfalle. Ebenso wegfallen würden zusätzliche städtische Patrouillen, welche bisher zu einer erhöhten Polizeidichte geführt haben. Ambühl sieht ein künftiges Gemeinde-«Korps» mit 10 Mitarbeitenden als realistisch, was die Einsparungen doch relativiere. Er schätzt das Sparpotenzial somit auf eine Höhe von 1,3 Millionen Franken ein. Ambühl macht auch darauf aufmerksam, dass künftig auf Veranstalter hohe Sicherheitskosten zukommen würden, bei einem Grossanlass in der Höhe von 30'000 bis 40'000 Franken. (at.)



Die GRK beantragt somit, das städtische Polizeikorps sei aufzuheben.

«Dies trotz der 116-jährigen Geschichte und der vielen Emotionen, die mit einem solchen Entscheid verbunden sind»,

wie es heisst. «Die Rückgabe von Aufgaben an die Kantonspolizei würde nicht nur einen schmerzlichen Verzicht auf eine lange Tradition, sondern auch eine gewisse Einschränkung der städtischen Eigenständigkeit und Sicherheitspolitik bedeuten», ist man sich dabei bewusst.

Finanziell kostet die Stadtpolizei heute gemäss Vorlage rund 2,4 Millionen Franken bei 20 bis 24 Mitarbeitenden. Dabei ist der Beitrag des Kantons für die von der Stapo erbrachten Leistungen von 0,65 Millionen Franken bereits abgezogen. Anderseits sind schon heute angesichts der offenen Zukunftsentscheide einzelne Stellen nicht besetzt. Bei einer Aufhebung wird mit Einsparungen in der Höhe von 1,6 bis 2 Millionen Franken gerechnet plus Raumkosten. Dies entspreche 5 bis 6 Steuerpunkte natürlicher Personen.

Dabei ist die Stadtpolizei heute in einem stadteigenen Gebäude an der Simplonstrasse untergebracht. Dieses könnte entweder verkauft oder für städtische Aufgaben verwendet werden.

Es soll keine Entlassungen geben

Die Beteiligten versichern, dass niemand vom städtischen Polizeikorps entlassen werde. Es stehen laut Stadtpräsident François Scheidegger einerseits Pensionierungen an, anderseits sei der Kanton bereit, in Grenchen 12 zusätzliche Stellen zu schaffen. Kapo-Kommandant Thomas Zuber versichert zudem in seinem Mitbericht, dass die von der Stadtpolizei übernommenen Mitarbeiter (mit Ausnahme des Bereichs Verkehrsinstruktion) auf dem Kapo-Posten (Regionenposten) auf dem Marktplatz stationiert würden. Es wird zudem auf die erweiterten Karrieremöglichkeiten verwiesen, welche die Mitarbeiter eines kantonalen Polizeikorps haben.

Patrouille der Stadtpolizei Grenchen. Oliver Menge

Anderseits wird auch auf die Notwendigkeit einer raschen Entscheidfindung verwiesen, um die Zeit der Unsicherheit möglichst kurz zu halten. Die Kantonspolizei sichert zu, dass sie bei Abgängen aus dem Grenchner Korps auf entsprechendes Ersuchen hin bereit sei, Aufgaben der Stadtpolizei bis zur Integration kostenlos zu übernehmen.

Zwei bis drei weitere Mitarbeitende der Stadtpolizei sollen als Angestellte bei der Stadt Grenchen verbleiben können, um dort gemeindepolizeiliche Aufgaben zu übernehmen: Gewerbe, Marktwesen, Anlassbewilligung und Verkehrsmassnahmen auf Gemeindestrassen. Was konkret bei der Stadt verbleiben soll, sei noch auszuhandeln. Man will dabei auch die Erfahrungen der Stadt Olten einbeziehen, welche die Stadtpolizei vor sechs Jahren aufgehoben hat.

Gemeindeordnung muss angepasst werden

Formal umgesetzt wird der Entscheid mit einer Änderung der Gemeindeordnung, welcher dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung vorgelegt wird. Diese könnte eigentlich abschliessend befinden, es wird ihr aber vorgeschlagen, dass eine Urnenabstimmung durchgeführt wird.

So oder so handelt es sich um einen Entscheid, der irreversibel ist: «Ohne eigene Polizei vergibt die Stadt ihre polizeiliche Autonomie und wird diese auch bei künftig besseren finanziellen Verhältnissen nicht mehr zurückgewinnen», schreibt Martin Jäggi in seinem Faktenpapier.

«Deshalb möchten wir in dieser wichtigen Frage auch eine Urnenabstimmung durchführen»,

betont Stadtpräsident François Scheidegger. «Das Volk soll das letzte Wort haben und sagen, welchen Preis es künftig für öffentliche Sicherheit zu zahlen gewillt ist. Fakt ist aber, dass wir heute doppelt bezahlen.»

Laut Scheidegger ist auch die Autonomie des städtischen Korps nicht mehr gross. Mit den gemischten Patrouillen sei man sicherheitstechnisch schon weitgehend in die Kantonspolizei integriert, betont er.