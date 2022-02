Feuchtgebiet Grenchner Witi heisst Vögel willkommen

Vögel in der Witi Vogelbeobachter Walter Christen unterscheidet bei den 180 Vogelarten zwischen «Nutzern» und «Überfliegern» Die Vögel im Zugvogelreservat Grenchner Witi sind unter genauer Beobachtung – Dank dem Monitoring von Vogelwelt-Kenner Walter Christen, der nicht weniger als 180 Vogelarten gezählt hat. Lucilia Mendes Jetzt kommentieren 08.02.2022, 12.00 Uhr

Westteil des Altwassers bei Grenchen mit Blick nach Westen bei mittlerer Überflutung. Hier brüten vor allem Schwimmenten, Rallen und Rohrsänger. Walter Christen

Es ist wohl nicht zu hoch gegriffen, wenn man behauptet, dass keiner die Vogelwelt in der Aareebene, respektive im Feuchtgebiet Altwasser bei Grenchen, so gut kennt wie der Solothurner Walter Christen. Seit 1983 beobachtet er in grosser Regelmässigkeit die Vogelwelt am Altwasser. Und zwar in einem klar vorgegebenen Rhythmus: etwa alle fünf Tage und immer in einem Zeitraum von 30 Minuten.

Wenn Walter Christen die Vögel beobachtet, dann richten sich seine Augen – und auch seine Ohren – auf der 6 ha grossen Untersuchungsfläche nicht nur nach oben, sondern auch auf den Boden.

Denn er unterscheidet bei seinen Forschungseinsätzen zwischen «Nutzern» – das sind die Vögel, die sich auf dem Boden befinden – und den «Überfliegern», das sind die Vögel, die das beobachtete Gebiet in dieser Zeit überfliegen.

Wissenswertes nicht nur für Vogelkenner

Seine ornithologischen Beobachtungen im Zeitraum von 1983 bis 2019 hat Walter Christen in einem auf der Website von «Ala», der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz, publiziert. Das 18-seitige Dokument richtet sich somit an ornithologisch Interessierte, birgt aber einen Schatz, der ein genaues Hinsehen lohnenswert macht.

Ist man als Laie in der Witi unterwegs, dann sieht man vielleicht Spatzen, paar Meisenarten, Schwäne, Enten, wenn man Glück hat, eine Kleiber den Stamm runterlaufen, einen Eisvogel vorbeifliegen oder man hört hoch oben in einem Baum einen Specht klopfen. Tatsächlich tummeln sich aber noch viel, viel mehr Vogelarten in diesem Gebiet.

An 2220 Tagen hat Christen am Altwasser die Vögel erfasst. In diesen Zählungen sichtete er ganze 180 Arten! Pro Kontrolle im Schnitt 20,2 Arten – davon 16,5 als Nutzer und 3,7 als Überflieger.

Selten geworden: Fasane. AZ

Von den gesichteten 180 Arten erreichten nur gerade deren neun eine Präsenz von mehr als 50 Prozent. Es sind dies: Amsel, Rabenkrähe, Goldammer, Buchfink, Rohrammer, Grünfink, Feldsperling, Blau- und Kohlmeise. Zehn Arten haben im Zeitraum von 1983 bis 2019 deutlich an der Zahl abgenommen: So sieht man unter anderem den Jagdfasan, die Dorngrasmücke oder den Zwergtaucher deutlich weniger. Aber auch die Elster und der Haussperling zeigten sich immer seltener.

Jahrelang als Revierförster unterwegs

Erfreulich ist aber, dass einig Arten auch wieder häufiger anzutreffen sind. Wie zum Beispiel der Neuntöter oder der Gartenbaumläufer. Bei den Beobachtungen spielten natürlich viele Faktoren mit. Dazu gehören die Einsehbarkeit des Gebietes je nach Jahreszeit, das Wetter oder auch das Verhalten einer Vogelart.

Häufiger zu sehen: der Neuntöter. AZ

Christen, der lange Jahre als Revierförster gearbeitet hat, beobachtet aber nicht nur die Vögel, sondern macht sich auch Gedanken, was sich an der Umgebung verändert. Er beobachtet das Wachstum der Vegetation. Sieht, wie Neophyten sich ausbreiten, einheimische Sträucher wachsen, die Baumhöhe sich verändert oder wie das Schilf sich ausdehnt.

Das Gebiet «Altwasser» hat man in den letzten 20 Jahren mehrheitlich sich selbst überlassen. Dabei entwickelte sich auf der alten Deponie ein lockerer Wald. Als ehemaliger Förster könnte dieser Fakt Christen freuen, als Ornithologe sieht er aber auch die Nachteile: «Der Schattenwurf beeinflusst auch die Riedvegetation. Zudem beeinflusst ein Wald in der Aareebene zum Beispiel das Brutvorkommen von Feldlerchen.» So wurden 2019 im Bereich der Deponie Bäume gefällt und der halb offene Charakter früherer Jahre wieder hergestellt.

Seit den Achtzigerjahren hat sich die Wasserfläche des Hauptteichs im Mittelteil durch die Zunahme des Schilfs deutlich verkleinert. Walter Christen

Ein wertvoller Lebensraum für Fauna und Flora

Die Beobachtungen von Christen zeigen deutlich auf, wie Flora und Fauna in einer gegenseitigen Wechselwirkung stehen. So bewirkt zum Beispiel das Höher- und Dichterwerden der Büsche und Bäume, dass im Lauf der Jahre vermehrt auf höhere Strukturen angewiesene Arten als Durchzügler und Brutvögel auftraten.

Eine weitere Beobachtung: Durch die Zunahme des Schilfs sowie durch das langsame Zuwachsen der Wasserflächen sind Schwimmvögel und Rallen als Nutzer seltener geworden.

Christen hat beobachtet, wie dieses Gebiet immer wieder Veränderungen erleben darf. Negative, aber in den vergangenen Jahren vor allem auch Positive. So wurden im Rahmen des Programms «Riedförderung Grenchner Witi 2011–2015» (Baudepartement des Kantons Solothurn) unter anderem im Gebiet Altwasser neue Feuchtstellen geschaffen, zahlreiche seltene Riedpflanzen angepflanzt und Larven des Laubfroschs ausgesetzt.

«Durch das Vorhandensein von Wasserflächen, Riedwiesen und Hecken übt das im offenen Ackerland gelegene Altwasser eine grosse Anziehung auf Vögel aus», so Christen, der hofft, dass auch in Zukunft Sorge zu diesem Gebiet getragen wird.

