Dies Kuh gab schon über 100 000 Liter Biomilch

Viehschau Gottstatt Diese Kuh hat schon 109’594 Kilo Biomilch gegeben – sie ist der Stolz von Bauer Andreas Stotzer aus Büren an der Aare Sie wirkt jugendlich, präsentiert sich sehr gut und hat bereits 109’594 Kilo Milch gegeben. Die 12-jährige Kuh Nelke von Andreas Stotzer aus Büren an der Aare wurde an die Viehschau Gottstatt prämiert. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 15.48 Uhr

Andreas und Sandra Stotzer mit den Kindern Giulia und Loris. zvg

«Diese Kuh und ihre Leistung sind schon speziell. Sie bewegt sich weiter sehr gut auf den Beinen, ihr Euterboden ist immer noch über dem Sprunggelenk. Die Zitzen sind gut platziert. Sie ist voll im Schuss. Die Red-Holstein Kuh Nelke entspricht dem Zuchtziel», sagten die Experten an der Viehschau in Scheuren der beiden Viehzuchtvereine Büren a. A. und Umgebung und Gottstatt.

So wurde Nelke, Tochter vom Red-Holstein Stier Savard verdiente Miss 2022. Neben viel Glück brauche es dazu, dass die Tiere jeden Tag gehegt und gepflegt würden. Andreas Stotzer, ausgebildeter Landwirt, Zimmermann und Viehschauexperte freut sich an seiner Kuh und am Ergebnis. Nelke stammt in 2. Generation von der Kuh Nova ab, die er damals als Jungkuh seinem Lehrmeister im Waadtland zum Abschluss erhalten hat. «Sie präsentiert sich gut für ihr Alter» sein Kommentar.

Wirtschaftlichkeit spielt auch eine Rolle

Obwohl sein Vater nicht in der Viehzuchtgenossenschaft Mitglied war, wurden Andreas Stotzer und sein Bruder Adrian schon früh vom «Viehzuchtvirus» befallen. Damals sei er sehr ehrgeizig gewesen, habe aber das Milchwägen selber bezahlen müssen. Seit er den Betrieb vom Vater im 2012 übernommen hat, achte er bei den Tieren immer noch auf den ausgeglichenen Körperbau, doch die Wirtschaftlichkeit müsse ebenfalls stimmen, die schöne Kuh auf dem Betrieb funktionieren.

Nelke, am 21. Januar 2010 geboren, hat bereits zehnmal gekalbt. Ihre Milchleistung ist top und das auf dem Biobetrieb mit eigenem oder von Nachbarbetrieben stammenden Futter und homöopathischer Stallapotheke. Für Biorindvieh ist hundert Prozent inländisches Biofutter obligatorisch.

Mit Nelke als Stammkuh und ihren sieben Kuhkälbern konnten Stotzers bereits eine Zuchtfamilienschau durchführen. Diese wurde mit A ausgezeichnet. Die ganze Familie Stotzer engagiert sich für ihre Tiere. «Es ist speziell, wie die Kühe auf Andreas reagieren», sagt Ehefrau Sandra. Obwohl die Eltern Erika und Fritz und sie doch auch im Stall seien, vor allem wenn der Landwirt als Viehschauexperte unterwegs ist.

Aus der Milch wird Glace

Nicht unbedingt wegen der Spitzenkühe, doch weil es passt, liefern Stotzers die Milch für die Glace von «Polarfuchs» Rolf Streun in Büren frisch auf Abruf. Wie gerade jetzt, wo eine grosse Bestellung eines Einkaufszentrums beim «Polarfuchs» eingegangen ist. Dann hat es in der feinen und speziellen einheimischen Glace Milch der Miss aus dem Häftli dabei, – oder sie wäre gerade trockengestellt und bekäme demnächst wieder Nachwuchs.

An der Viehschau galt es ernst: Andreas Stotzer und Simon Tschannen mit ihren Tieren. zvg

