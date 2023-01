Hans Ryser: Er war für Gas und Wasser in Grenchen zuständig

Verstorben «Schuhbreite Risse im Boden» – zum Tod von Hans Ryser, ehemaligem Leiter des Gas- und Wasserwerkes Grenchen Im 91. Lebensjahr ist Hans Ryser gestorben, der ehemalige Leiter des Gas- und Wasserwerkes Grenchen, der heutigen SWG. 17.01.2023, 16.00 Uhr

Hans Ryser, ehemaliger Leiter Gas- und Wasserwerk Grenchen (1932–2023). zvg

Hans Ryser trat 1970 die Stelle als Direktor an, war 26 Jahre lang verantwortlich für die Gas- und Wasserversorgung Grenchen und wurde 1996 in der SWG pensioniert.

In der «SWG-Post» ist folgende Reminiszenz von ihm überliefert: «Der Sommer 1976 war extrem heiss. Wochenlang blieb der Regen aus. Es war so trocken, dass schuhbreite Risse im Boden entstanden.

An einem Mittwoch im August kam gegen 20 Uhr der pikettdienstleistende Anlagewart zu mir und sagte: ‹In der Selzacherwiti spritzt eine riesige Wasserfontäne gegen den Himmel.› Bei der Fernwasserleitung der Gruppenwasserversorgung vom Reservoir Lüterkofen nach Grenchen war an einem Eckpunkt ein Leck aufgetreten.

Ein Sparappell mit gegenteiligem Effekt

Wegen des extrem trockenen Bodens hatte sich ein Widerlager verschoben und eine Steckmuffe der Rohrverbindung leicht geöffnet. Was nun? Die Tunnelquellen allein lieferten nicht mehr genügend Wasser. Damals brauchte auch die Uhrenindustrie für die Galvanik viel Wasser und war gefährdet. Daher forderten wir die Bevölkerung am nächsten Morgen über Radio zum Wassersparen auf. Doch nun sank der Wasserpegel in den Reservoirs rapide! Warum? Die Leute füllten ihre Badewannen und wuschen ihre Autos.

Zur Not speisten wir über die Hydrantennetze Grenchen/Lengnau Wasser von Lengnau in unser Netz. Mit einem Provisorium konnte die Leckstelle dank Tag- und Nachtarbeit überbrückt und die Versorgung bereits am Sonntag sichergestellt werden. Nun wurde die definitive Reparatur geplant und mit Kosten von über 100’000 Franken ausgeführt. Die Leitungen waren schon damals versichert, daher war der Grossteil des Schadens gedeckt.

Sanierung für 23 Millionen an die Hand genommen

Doch schon im Herbst 1986 kam es oberhalb von Lüterkofen wegen eines Erdrutsches zu einem gleichen Schadenfall mit viel höheren Folgekosten. Deshalb wurde das Projekt ‹Sanierung Anlagen Gruppenwasserversorgung und Anlagen Grenchen mit Erneuerung der Fernsteuerung auf IT-Basis› geplant und bis 1996 für 23 Millionen Franken ausgeführt.»

Die Familie Ryser kann zudem auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, wie Sohn Christian Ryser berichtet. Die Vorfahren waren im 19. Jahrhundert nach Deutschland ausgewandert, wo sie Gutsverwalter auf einem Hof von Kronprinz Ludwig waren. «Sie waren verantwortlich für den Tierbestand», erzählt Christian Ryser.

Als die Nazis an die Macht kamen, wollte die Familie 1936 zurück in die Schweiz (sie waren Schweizer Bürger). Sie hätten dabei aber aufgrund eines Abkommens der Schweiz mit Nazideutschland ihren gesamten Besitz verloren.

Flucht aus Nazideutschland in letzter Minute

So harrten sie bis 1945 aus und kamen in letzter Not als Flüchtlinge in die Schweiz, als das Gebiet polnisch wurde. Ryser: «Von Polen und Sowjets vertrieben, waren sie auch in der Schweiz scheel angesehen, weil sie Hochdeutsch sprachen, dabei waren sie doch Schweizer.» Ein Onkel verhinderte die Verdingung der Kinder und Hans Rysers Vater konnte in Winterthur als Handlanger neu beginnen.

Hans Ryser lernte bei Sulzer Maschinenzeichner, machte das Abendtech und fand eine Stelle im Grundwasserbau in Bern. 1972 kam die Familie nach Grenchen und Ryser leitete fortan das Gas- und Wasserwerk. Mit seiner Frau Verena hatte er drei Kinder. Die Trauerfeier für Hans Ryser findet am 20. Januar um 14 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Selzach statt. (at.)