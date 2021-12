Verletztes Kind Schlittelunfall auf dem Grenchenberg: Ein Kind ist in ein Pistenfahrzeug gefahren Am Samstagmittag ist es auf dem Grenchenberg zu einem Schlittelunfall gekommen. Dabei hat sich ein Kind verletzt, es musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. Béatrice Beyeler 18.12.2021, 19.04 Uhr

Der Grenchenberg ist ein beliebtes Ausflugsziel, auch für Bob- und Schlittenfahrten (Archivbild). Oliver Menge

Tele M1 berichtet am Samstagabend, 18. Dezember, in der Sendung «Aktuell»: Am Mittag habe sich auf dem Grenchenberg ein Schlittelunfall ereignet. Darin sei ein Kind involviert gewesen.