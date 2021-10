Bettlach: Petition fordert weitere Tempo 30 Zone

Verkehr verlangsamen Bettlach: Petition für Tempo 30 Zone in Wohnquartier lanciert Auch im oberen Bereich des Dorfes soll der Verkehr verlangsamt werden. Dafür wurde eine Petition lanciert. Andreas Toggweiler 17.10.2021, 10.00 Uhr

Die Allmendstrasse in Bettlach (links) hat viele Einmündungen mit Rechtsvortritt. Andreas Toggweiler

Auf dem Internet-Portal petitio.ch läuft zurzeit eine Unterschriftensammlung die die Einrichtung einer «30er-Zone in Bettlach Nord» vorschlägt. Bis am Freitag wurde die Petition 82 Mal online unterzeichnet, wenn 100 Unterschriften erreicht werden, wird von petitio.ch ein Schreiben an die zuständige Gemeindebehörde ausgelöst, zusammen mit den Namen der Petitionäre.