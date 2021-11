Velotour extrem 12'000 km und 34 Platten: Diese beiden Grenchner radelten während 17 Monaten durch Zentralamerika Diese Reise ist alles andere als alltäglich: Der Grenchner Samuel Willi und seine slowakische Partnerin Anna Chobotova tourten während der Coronazeit mit dem Velo durch Zentralamerika. Sie bringen viele Bilder und Erlebnisse nach Hause. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anna und Sämi auf der Passhöhe Alto de Letras (3680 m ü. M.), Kolumbien. zvg

Sämi Willi (32), Geograf aus Grenchen, ist für unsere Leserinnen und Leser kein unbekannter. Schon 2018 fuhr er zusammen mit einem Kollegen mit dem Velo 4000 km bis zum Nordkap und zurück.

Und wie der Zufall so spielt: auf der Fahrt durch den Polarkreis lernte Willi damals die slowakische Weltenbummlerin Anna Chobotova (35) kennen. Die beiden kamen sich näher und heute lebt Chobotova, von Beruf Marketing-Fachfrau, in Grenchen bei ihrem Partner.

Route von Kalifornien bis Kolumbien. zvg

Da beide gerne auf unkonventionelle Weise durch die Welt reisen, entstand das Projekt einer längeren gemeinsamen Velotour. «Zuerst dachten wir an ein Jahr, am Ende wurden 17 Monate daraus», erzählt Samuel Willi.

Denn als sie am 25. Februar 2020 in Los Angeles landeten, war Corona für viele noch lediglich ein mexikanisches Bier. Mexiko war denn auch das erste Ziel der beiden, da Anna das Land bereits kannte. Also ging's per Rad mit Sack und Pack Richtung Süden. Samuel mit rund 40 Kilo Gepäck, Anna mit 25. Übernachtet wurde per Camping, in einfachen Hotels oder oft auch bei gastfreundlichen Menschen. «Wir haben eine Riesenportion Freundlichkeit und Goodwill erfahren in dieser Zeit», berichten beide begeistert.

Wohl gab es viel Schweiss und Anstrengung, oft auch Coronahindernisse, insbesondere an Landesgrenzen; und mitunter auch brenzlige Situationen, etwa in Honduras, das kurz zuvor stark von Hurrikans heimgesucht worden war. «Aber nur ganz wenige», wie beide übereinstimmend sagen.

«An den meisten Orten wurden wir mit offenen Armen empfangen»,

berichtet Anna. Die Herzlichkeit und Offenheit der Latinos beeindrucke sie immer wieder.

Beide verstehen und sprechen leidlich Spanisch, was sicher half. Dass sie dabei noch mit dem Velo unterwegs waren, machte das Radfahrer-Pärchen aus der Schweiz zusätzlich zur Attraktion für die Bevölkerung.

Kaum waren sie in Mexiko, begann die Pandemie. Die beiden sassen in Baja California während mehrerer Monate fest. «Wir machten das Beste daraus und suchten eine Anstellung gegen Kost und Logis», was auch gelang. Als Volontäre halfen sie beim Aufbau einer Herberge mit.

Corona sorgte für weitgehend leere Traumstrände: Bahia Conception in Baja California Sur, ca 20 km südlich von Mulege Bilder: zvg Strasse im Dschungel von Chiapas parallel zur Grenze Guatemalas verlaufend In Cenote in Chiapas wo wir eine Nacht campierend verbrachten Strassenszene kurz nach Ankunft in Guatemala nach der Grenze in La Mesilla Im guatemaltekischen Hochland in der Nähe des Tajumulco (Vulkan) Sonnenaufgang über dem Lago Atitlan Steile Abfahrt zum Lago Atitlan Lago Atitlan mit den Vulkanen Toliman, Atitlan und San Pedro Sicht auf den Volcan de Fuego vom Acatenango aus Dschungel in Guatemala zwischen Rio Dulce und Livingston Strasse beim Canon de Chicamocha in Kolumbien Samuel Willi und Anna Chobotova campieren am Stausee Lago de Neusa auf knapp 3000 müM Bikergruppe beim Lago de Neusa Egan Bernal wurde 2019 der erste lateinamerikanische Tour de France Sieger. Wandbild in seiner Heimat Zipaquirá Hotel Neckarsulm in Mariquita. Auf der Passhöhe der Alto de Letras Biker beim Aufstieg zur Alto de la Linea Alto de la Linea (Off Road Pass) zwischen Salento und Toche Filandia Colombia Alto de la Linea (Off Road Pass) zwischen Salento und Toche Nevado de Tolima (5276 müM) im Parque Nacional de los Nevados. "Wir marschierten vom Valle de Cocora los." Zurück in Europa, in Andorra "Mit unseren Freunden an der Rhone" Zurück bei Familie Willi in Grenchen Die Ausrüstung - fliegdend präsentiert

Im Sommer dann war die Weiterreise angesagt, denn das Ziel lautete eigentlich Kolumbien. In Guadalajara war ein erster grosser Veloservice angesagt. Mexico City liess man per Bus links liegen, denn das war eindeutig kein Veloterrain und die Pandemie sorgte zusätzlich für etliche rote (d. h. verbotene) Zonen. «Die Hitze im Sommer machte uns auch ziemlich zu schaffen», räumen die beiden ein.

Über Chiapas ging's weiter nach Guatemala, Honduras und El Salvador. «In Guatemala warteten wir einmal einen ganzen Monat auf ein Ersatzteil», erklärt Willi schmunzelnd. Gut, hatte man den Job gekündigt und keinen Zeitdruck. Und nicht allzu komplizierte Velos.

«Mit dem E-Bike könnte man eine solche Tour schlicht vergessen»,

meint er. Speziell in Erinnerung geblieben sind den beiden Passstrassen, gegen die der Weissenstein ein Klacks ist. Das heisst Steigungen von 25 Prozent und mehr. Da war dann gelegentlich bei Anna die Stimmung im Eimer. «Ich bin nicht so eine routinierte Radfahrerin wie Sämi.» Und ja, Krach habe es gelegentlich schon gegeben. Aber sicher auch schöne Versöhnungen ...

Eine solche gemeinsame Radtour sei jedenfalls das Teambuilding-Event par excellence, sagen beide übereinstimmend. Und es wird nicht die letzte gemeinsame gewesen sein.

Route innerhalb Kolumbiens. zvg

Doch wir sind noch nicht am Ziel. Von El Salvador ging's per Flugzeug nach Kolumbien, wo überwältigende Landschaften, Regenwald und Vulkane lockten und auch die längste Passstrasse: von Mariquit (400 m ü. M.) bis Manizales auf 3680 Metern über eine Strecke von 82 Kilometern. Wanderungen im Schnee und der spektakuläre Ausblick auf einen aktiven Vulkan gehören zu den schönsten Erinnerungen.

Von Bogotá (Kolumbien) ging's mit dem Flugzeug zurück nach Madrid, wo erneut eine mehrwöchige Fahrt zurück in die Schweiz folgte. In Avignon wurden sie von Freunden empfangen, welche sie – natürlich auch per Velo zurück nach Grenchen begleiteten.

Die Ausrüstung des Duos – fliegend präsentiert.

12'000 km auf dem Rad, 34 Platten (er 32, sie 2 – «es war wegen des grösseren Gewichts, das ich dabei hatte», vermutet Willi) und 17 durchquerte Länder lautet eine kleine Zahlenbilanz. Ans früher Heimkommen dachten sie nie. Höchstens ans Längerbleiben. «Mit dem Velo bist Du langsam aber nachhaltig unterwegs. Das passt bestens zur globalen Corona-Entschleunigung.»