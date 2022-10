Erneut ein Weltrekord im Velodrome Grenchen

Velodrome Suisse Weltrekord Nummer sechs in Grenchen: Filippo Ganna fuhr in einer Stunde 56 Kilometer und 792 Meter weit Die Weltrekorde der Bahnradfahrer auf dem Grenchner Holzoval folgen Schlag auf Schlag. Olympiasieger Filippo Ganna verbesserte ihn am Samstag gleich um mehr als einen Kilometer. André Weyermann 09.10.2022, 15.20 Uhr

Stolz präsentiert Filippo Ganna nach seiner Weltrekordfahrt die neue Bestmarke. zvg

Was für eine Leistung! Im Grenchner Tissot Velodrome verbesserte Filippo Ganna am späten Samstagabend den Stundenweltrekord auf 56,792 Kilometer. Er legte damit über 1,2 Kilometer mehr zurück als sein Ineos-Teamkollege Dan Bigham am vergangenen 19. August an gleicher Stelle (55,548 Kilometer).