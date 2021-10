Velodrome Bahn-EM im Velodrome Grenchen: Ein Rennabend im Hexenkessel der strammen «Wadli» Zwischen Triumph und Scheitern liegen nur Hundertstelsekunden: Augenschein an der Europameisterschaft der Bahnfahrer in Grenchen. André Weyermann Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Ein begeistertes Publikum treibt den Schweizer Bahnvierer der Männer zur Höchstleistung an: die Schweizer wurden Vize-Europameister. Andre Weyermann

«Ein Tag beim Rennen» heisst ein Filmklassiker der Marx Brothers. Was den US-Komikern recht ist, soll uns billig sein. Allerdings begaben wir uns nicht auf die Pferderennbahn, sondern ins Tissot Velodrome am Mittwochabend. Schliesslich steht an der Europameisterschaft unter anderem die Königsdisziplin Bahnvierer auf dem Programm.

Ist das Publikumsinteresse am Nachmittag noch überschaubar, so präsentiert sich am Abend die Haupttribüne prallvoll. Und als der Höhepunkt naht, die Schweizer nach Gold greifen und Silber gewinnen, schwört niemand anderes als der ehemalige mehrfache Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Franco Marvulli die Zuschauerinnen und Zuschauer auf das bevorstehende Ereignis ein.

Fahrer wärmen sich auf der Rolle auf. igu

Zu mehr reicht es für einmal im Velodrome nicht, auf seine Kommentare und tiefschürfenden Interviews müssen die Anwesenden in dieser Woche verzichten, denn der Vielbeschäftigte amtet als Experte beim Schweizer Fernsehen. Es wird ihm auch in naher Zukunft nicht langweilig werden, denn vor ein paar Tagen ist Franco Marvulli Vater einer Tochter geworden.

Eine gute Figur macht wie gewohnt auch Hallenspeaker Christian Rocha. Der ausgewiesene Fachmann erklärt die manchmal komplexen Vorgänge auf der Bahn so, dass sie auch für interessierte Laien nachvollziehbar werden, bleibt dabei cool und schürt die Emotionen dann, wenn es angebracht ist. Nicht ganz so gut kommt da der englischsprachige Kollege an, der mit seinem amerikanischen Stil für das hiesige Publikum etwas übertreibt.

Den Ton trifft dafür Max DJ Nikolay. Kein Wunder, ist er doch unter anderem bei allen grossen italienischen Rennen inklusive «Giro» für den passenden Sound zuständig.

Velos, soweit das Auge reicht. igu

Ein kaum zu beschreibendes Geräusch gehört leider auch zu dieser so faszinierenden und hautnah zu erlebenden Sportart: jenes bei den Stürzen. In der Elimination der Frauen «knallte» es gleich zweimal. Zuerst erwischte es ausgerechnet die Aargauerin Michelle Andres, die mit einigen Schürfungen davonzukommen schien. Dann waren gleich drei Fahrerinnen in ein fatales, «Rencontre» verwickelt, das einige Befürchtungen weckte. Zum Glück ist auch dieser Rennunfall für alle Beteiligten glimpflich abgelaufen.

Begegnungen am Rande des Ovals

Apropos Begegnung. Auch wenn wegen der immer noch heiklen pandemischen Lage einige für den Bahnradsport ungewohnte Sicherheitsmassnahmen eingeführt werden mussten, ist immer noch ein Schwatz mit der einen oder anderen prominenten Person möglich. So beehrte auch die «lebende Legende» Heinz Frei, der kürzlich mit seinen zarten 63 Lenzen seine 35. Olympische Medaille holte (15-mal Gold) das Velodrome, wo er für seinen Stundenweltrekord mit dem Hand-Bike auf einem grossflächigen Foto verewigt ist.

Siegerehrung im Bahnvierer mit der Schweiz auf Platz 2. igu

Er wird seine sportliche Karriere mit einigen Rennen fortsetzen, vor allem als Support für die junge Generation; eine Teilnahme in Paris 2024 hat er allerdings ausgeschlossen. Ebenso unübersehbar ist übrigens das Konterfei von Anastasiia Voinova, die 2015 an der EM einen neuen Weltrekord aufgestellt, und die in der Teamverfolgung auch dieses Jahr bereits wieder eine Medaille (die bronzene) gewonnen hat, sowie die Bilder von Jens Voigt und Rohan Dennis, die beide jeweils den damals gültigen Stundenweltrekord verbesserten. Es kommt also nicht von ungefähr, dass das Tissot Velodrome den Titel «schnellste Bahn Europas» trägt.