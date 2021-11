Invasiver Nasen-Rachen-Antigentest erzürnt Vater in Bettlach

Vater beschwert sich Wurden Kinder in Bettlach zu einem invasiven Coronatest gezwungen? Am Wochenende fand die Turnshow des TV Bettlach statt. Der Verein verlangte im Vorfeld, dass sich alle Kinder einem Corona-Antigentest unterziehen. Das sei «eine Vergewaltigung am Kind», meinte der Vater eines sechsjährigen Kindes. Oliver Menge 6 Kommentare 29.11.2021, 18.00 Uhr

Beim Nasen-Rachen-Antigentest, hier ein Symbolbild mit Erwachsenen, wird die Probe im Rachenraum entnommen. Keystone

Ein Schreiben eines Vaters aus Bettlach gelangte zu dieser Zeitung. Darin beschwert sich der Vater über die Vorsichtsmassnahmen, die der Turnverein Bettlach im Vorfeld der traditionellen Turnshow ergriffen hat. Sein Kind habe zu einem schmerzhaften Antigentest gezwungen werden sollen, so wie auch alle anderen der rund 90 Kinder, die an den zwei Vorstellungen in der Büelenhalle teilnahmen.

Seit zwei Wochen habe sein Kind, etwas mehr als sechs Jahre alt, für die zwei Turnvorstellungen geübt, schreibt der Vater, der anonym bleiben will (Name der Redaktion bekannt). Am Donnerstagabend habe er dann ein E-Mail erhalten, dass alle Kinder ab sechs Jahren zu einem Antigentest (Nase und Rachen) «verdonnert» würden.

Sein Kind sei nun nur noch am Weinen und wolle nicht mehr mitmachen, weil es bereits Erfahrungen mit einem Nasentest gemacht habe und dieser ihm «höllische Schmerzen» verursacht habe. Es könne doch nicht sein, zwei Tage vor den Vorstellungen so ein E-Mail zu verschicken, das sei doch fast «eine Vergewaltigung am Kind».

Ihm würden die Kinder sehr, sehr leidtun, die von ihren Eltern zu dem Test gezwungen würden, er könne und wolle sich das Geweine und Geschrei gar nicht vorstellen. Die Schule mache jeden Montag einen Covid-Spucktest, das sei okay, aber der Test in der Nase löse panische Angst aus bei seinem Kind.

Dieses Mail wurde am Donnerstag von TV Bettlach verschickt. zvg

Vater gelangte direkt an die Medien

Tom Bernhard, der Präsident des TV Bettlach, hat keine Kenntnis von dem Schreiben, auch die Leiterinnen und Leiter, die während Wochen und Monaten mit den Kindern geprobt haben, wüssten nichts von einer solchen Rückmeldung. «Es wäre doch auch hilfreich gewesen, wenn er sich zuerst bei uns gemeldet hätte, damit wir ihm die Sache erklären.» Der Turnverein habe sich relativ kurzfristig zu dem zwar freiwilligen Test entschieden, ohne den die Kinder aber nicht an der Show teilnehmen konnten. Tom Bernhard sagt auf Anfrage:

«Wir standen lange vor dem Entscheid, ob wir die Turnshow durchführen wollen oder ob wir sie absagen müssen.»

Angesichts der steigenden Fallzahlen und der Tatsache, dass letzte Woche in drei Klassen der Schulen Bettlach positive Pooltests gemeldet wurden, habe man sich für die Testpflicht entschieden, um die bereits vorhandenen Schutzmassnahmen für die teilnehmenden Kinder und Erwachsenen und für das Publikum noch zu verstärken. «Es gab im Vorfeld schon Stimmen, wir würden einen Superspreader-Anlass durchführen», sagt Bernhard. «Also haben wir alles unternommen, damit sich möglichst niemand anstecken kann an unserer Show.»

Dazu gehörte eine 3G-Pflicht und eine Maskenempfehlung fürs Publikum während der Vorstellungen. Die getesteten Kinder seien vor und nach der Show separat untergebracht worden, auch die einzelnen Gruppen hätten sich nicht vermischt. «Sie haben immer Masken getragen, nur für ihren Auftritt auf der Bühne haben sie sie kurzzeitig abgelegt.» Die Alternative zum Testen wäre gewesen, den Anlass kurzfristig abzusagen. «Damit hätten wir dann aber wesentlich mehr Kinder traurig gemacht, die sich wochenlang vorbereitet haben.»

Von rund 80 getesteten Kindern waren zwei coronapositiv

Der Test am Freitagnachmittag wurde von Raphael Tièche durchgeführt, leitendem Arzt in der Gruppenpraxis am Marktplatz in Grenchen. «Wir haben rund 80 Kinder getestet, die den Test in stoischer Ruhe über sich ergehen liessen», sagt Tièche auf Anfrage. Bei rund der Hälfte der Kinder sei ein Elternteil dabei gewesen. «Die Kinder haben wirklich sehr, sehr gut mitgemacht. Von den Eltern haben mein Team und ich nur positive Rückmeldungen erhalten.»

Tatsächlich seien zwei Kinder ohne Symptome positiv auf das Coronavirus getestet worden und hätten dann nicht an der Show teilnehmen können.

«Hätten wir diese Kinder nicht entdeckt, hätten sie unter Umständen das Virus weiterverbreitet, andere Kinder angesteckt und diese hätten das Virus dann in ihre Familien getragen.»

Man müsse das Ganze auch in einem grösseren Zusammenhang sehen. Unter diesen Umständen habe es nur die zwei Varianten gegeben: absagen oder testen.

Auf die Frage, weshalb man nicht einen Pool-Spucktest durchgeführt habe, wie man sie aus der Schule kennt, sagt Tièche: «Diese Tests laufen über den Kanton, die kantonalen Testteams machen aber am Freitag keine Tests mehr. Die Resultate liegen bei diesen Tests erst Stunden später vor, weil es sich um PCR-Tests handelt, und bei einem positiven Befund hätte man ziemlich viele Kinder so oder so mit dem Antigentest nachtesten müssen, den wir verwendet haben.»

Er habe die Anfrage erst am Mittwoch spätabends erhalten, da hätte das zeitlich mit Spucktests nicht mehr gereicht, da die erste Vorstellung bereits am Freitag stattgefunden habe.

Beim Nasen-Rachen-Antigentest werde das Probematerial aus dem Nasen-Rachen-Raum entnommen, weil dort die Testgenauigkeit viel genauer sei als bei einem Nasenabstrich. Die Kinder hätten das aber alle super gemacht, sagt Tièche gegenüber dieser Zeitung. «Wir haben sie anschliessend noch eine Viertelstunde zur Beobachtung zurückbehalten.»

Einige Eltern hätten gegen den Willen ihrer Kinder den Test verweigert

Das Team der Gruppenpraxis habe die Tests sehr rücksichtsvoll und vorsichtig durchgeführt, auch den Kindern jederzeit die Möglichkeit gegeben, sich zu melden, wenn es unerträglich geworden wäre oder Schmerzen bereitet hätte, sagt Turnvereinspräsident Tom Bernhard. «Rund zehn Kinder haben auf den Test verzichtet und konnten folglich nicht an der Show teilnehmen. Bei einigen waren es offenbar die Eltern, die den Test nicht wollten, wie ich gehört habe, gegen den Willen ihrer Kinder, die an der Turnshow mitmachen wollten.» Insgesamt könne er ein positives Fazit ziehen, sagt Bernhard:

«Wir haben unser Möglichstes getan, um alle Beteiligten und das Publikum vor einer Ansteckung zu schützen, und hatten sehr viele wohlwollende Rückmeldungen von Eltern zum Test.»

Die Show des TV Bettlach kam übrigens sehr gut an beim Publikum: Bei der Nachmittagsvorstellung war über die Hälfte der Plätze besetzt, die Abendvorstellung war sogar ausverkauft. Ein begeistertes Publikum spendete grossen Applaus.

