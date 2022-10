Grenchen: Reisebüro Vasellari schliesst seine Tore

Vasellari Reisen Eine Ära geht zu Ende: Das Grenchner Reisebüro Vasellari schliesst Ende Januar seine Tore Rolf Probst schliesst das Reisebüro Vasellari an der Marktstrasse Grenchen Ende Januar 2023. Ein namhafter Schweizer Reiseanbieter wird aber die Kundschaft übernehmen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.00 Uhr

Rolf Probst, Inhaber Reisebüro Vasellari, gibt per Ende Januar 2023 das Geschäft auf. Oliver Menge

Einerseits die Kundschaft, anderseits wird auch Lara Meili, die seit drei Jahren im Reisebüro Vasellari arbeitet, zum neuen Anbieter wechseln. Aber das Büro in Grenchen, das wird Ende Januar geschlossen.

Es hat eine lange Tradition. 45 Jahre werden es bei der Schliessung sein. 1978 wurde das Reisebüro von Peter Vasellari gegründet. Der erste Standort war an der Centralstrasse. Anfang 1987 haben Rolf Probst und Roland Gertsch die beiden Büros in Solothurn und Grenchen übernommen. «Der Grenchner Standort war damals in der Marktpassage», erinnert sich Rolf Probst. Einige Jahre lang gehörte auch noch das Hotel Passage mit Restaurant dazu.

Dies bis 1997, als die Verantwortung für den Gastrobereich abgegeben wurde und das Reisebüro an die Marktstrasse umzog, wo es nun die nächsten 25 Jahre geblieben ist. Jetzt aber will Rolf Probst kürzertreten. «Ich denke, mit 70 Jahren sollte man schon einmal daran denken können», meint Rolf Probst und lacht dabei.

Von Nine-Eleven bis zur Coronapandemie

Als Reisebüroinhaber hat Rolf Probst in den letzten Jahrzehnten allerhand erlebt. «Nach 9/11 war die Reisebranche praktisch ein Jahr lang tot», erinnert er sich an eine erste grosse Zäsur vor über 20 Jahren. Das Ereignis, als die beiden New Yorker World-Trade-Center-Türme von Terroristen mit gekaperten Linienflugzeugen zerstört wurden, hat die ersten Jahre des neuen Jahrtausends nachhaltig geprägt. Und dabei nicht nur die Reisebranche.

20 Jahre später kam die nächste grosse Zäsur mit Corona. Hier war der Stillstand noch viel länger und einschneidender. Aber auch das vermochte das kleine Grenchner Reiseunternehmen nicht auszulöschen. Nach der Pandemie stellt Probst mit einiger Zufriedenheit fest:

«Heute besteht in Sachen Reisen ein gewaltiger Nachholbedarf.»

Das Virus vermochte den Menschen das Fernweh nicht auszutreiben.

Allerdings habe sich der Stil und der Hintergrund des Reisens verändert. So entdeckten die Menschen in der Coronazeit die Schweiz wieder und bis heute sei ein steigendes Interesse an Bahnreisen zu verzeichnen. «Das Fliegen war vorher einfach zu billig», nimmt Probst kein Blatt vor den Mund.

Man sei wieder bewusster unterwegs. Die Ökologie werde heute zunehmend beachtet, auch im Tourismus. Kreuzfahrtschiffe haben Abgasfilter, Flüge werden CO 2 -kompensiert. Ob der billige Flug zum Weihnachtseinkauf in New York übers Wochenende je wieder zurückkommt, daran zweifelt Probst.

Das Internet wurde zur Konkurrenz

Ein weiterer Megatrend hat die Reisebüros in den letzten 20 Jahren ebenfalls heimgesucht: das Buchen von Reisen im Internet. Ein Prozess, der sich über Jahre hinzog, bei dem Probst in jüngster Vergangenheit aber auch einen Gegentrend beobachtet.

«Man möchte sich gerne wieder von Fachleuten, welche die Destinationen kennen, beraten lassen und schätzt auch die Sicherheit», erklärt Rolf Probst. Geld sparen mit der individuellen Buchung im Internet lässt sich kaum mehr – im Gegenteil. Auch die Anbieter von Tourismusleistungen vertrauen inzwischen seriösen Reisebüros eher als Self-Made-Abenteurern.

Probst ist auf zwei Dinge besonders stolz:

«Es hat bei uns noch nie jemand sein Geld verloren, wenn etwas schieflief und wir haben auch alle Reisenden wieder zurück in die Heimat gebracht.»

Sei es aus Krisenregionen, oder wegen Streiks oder Naturereignissen. Dafür gibt's nämlich den Garantiefond der Schweizer Reisebranche.

Auch wenn das mitunter für die Organisatoren mit hektischen Stunden verbunden ist. «Ich erinnere mich, als ich einst mit einer 50-köpfigen Reisegruppe auf dem Flughafen Kopenhagen gestrandet bin. Unser Flug war einfach annulliert worden.» Da galt es innert Stunden, die Leute auf neue Flüge umzubuchen oder halt ein Hotelbett zu organisieren.

Die Sternstunde: Besuch beim Papst

Primär habe ihm seine Tätigkeit aber vor allem schöne Momente beschert, blickt Rolf Probst dankbar zurück. Eine Sternstunde ist ihm besonders in Erinnerung geblieben, nämlich als er 1991 für die Stadtmusik eine Reise nach Rom organisierte. Kontakte eines Grenchners zur päpstlichen Schweizergarde hatten dies möglich gemacht.

«200 Personen reisten damals mit einem Extrazug ab Grenchen und die Musik hat im Petersdom für Papst Johannes Paul II. gespielt.»

Natürlich war Probst selber auch viel unterwegs, um Reiseziele zu studieren und Kontakte zu knüpfen. Über den Daumen gepeilt habe er etwa 2 Millionen Flugkilometer absolviert, schätzt Probst. Ein weiteres Highlight, an das er sich gerne erinnert, war der Flug mit dem Überschall-Jet Concorde über den Atlantik und eine anschliessende Kreuzfahrt in der Karibik.

Rolf Probst, Inhaber Reisebüro Vasellari, gibt per Ende Januar 2023 das Geschäft auf. Links Mitarbeiterin Lara Meili, die zum neuen Anbieter wechselt. Oliver Menge

Dass er jetzt sein Lebenswerk weitergibt, das erfülle ihn schon etwas mit Wehmut, auch dass kein Nachfolger gefunden wurde, der das unabhängige Reisebüro am Standort Grenchen weiterführen möchte. «Meine Söhne sind andere Wege gegangen, einer wurde Pilot, der andere hat ein Lastwagenunternehmen», erklärt Probst, der in Bellach aufgewachsen ist und auch heute dort lebt.

Er möchte die Gelegenheit nicht unterlassen, an dieser Stelle seiner Kundschaft für die Treue zu danken – und all jenen, die ihn während seiner Tätigkeit zur Seite gestanden hätten.

Aus der Erinnerungsbox von Rolf Probst: Besuch einer Reisegruppe von rund 200 Personen in Rom, hier im Petersdom mit Papst Johannes Paul II, im Mai 1991. zvg

Das Reisen wird er vorerst nicht aufgeben, auch dank dem Swiss-Piloten in der Familie. Als Reiseexperte hat man zwar viel gesehen, aber doch nicht alles. Eine Destination, welche er gerne noch etwas besser kennen lernen würde, sei Südamerika, insbesondere Patagonien, berichtet Probst.

Sobald der Vertrag über die Übernahme des Kundenstamms durch ein namhaftes Schweizer Reiseunternehmen unterzeichnet sei, werde er seine Kundinnen und Kunden informieren, wie es weitergeht. Dies wird noch im Oktober der Fall sein. Am 10. Dezember sei ein Abschiedsapéro in den Räumen des Reisebüros geplant.

Das Geschäft bleibt aber bis Ende Januar offen, zum Teil mit reduzierten Öffnungszeiten.

