Vanessa Meury Warum diese junge SVP-Politikerin aus Grenchen will, dass wieder AKWs gebaut werden SVP-Politikerin Vanessa Meury kämpft mit dem Energie Club Schweiz (ECS) für Kernkraftwerke. Dies sei dringend nötig, findet sie. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Vanessa Meury ist Präsidentin des Energie Clubs Schweiz, der sich für den Bau von Kernkraftwerken einsetzt. Oliver Menge

Die 24-jährige Grenchnerin Vanessa Meury ist in der Stadt bekannt als Präsidentin der städtischen Jugendkommission. Weniger bekannt ist, dass sie seit 2019 den Energie Club Schweiz präsidiert, eine Organisation, welche sich nach eigenen Angaben für eine sichere Energieversorgung in der Schweiz einsetzt.

Seit einigen Wochen geht in der Schweizer Öffentlichkeit das Gespenst eines möglichen Strom-Blackouts um. Damit ist auch die Frage nach einer Wiederbelebung der Atomenergie wieder aufs Tapet gekommen. Vanessa Meury kam zu mehreren Auftritten im Fernsehen auf Podien und in weiteren Medien, denn der ECS sieht die Sicherstellung der Stromversorgung in erster Linie darin, dass wieder Kernkraftwerke gebaut werden sollen. Dies sei dringend nötig, meint Meury:

«Bei der Festlegung der Energiestrategie 2050 wurden zwei wesentliche Dinge vergessen: die Dekarbonisierung und die Digitalisierung. Beide führen zu einer markanten Zunahme des Stromverbrauchs.»

Diese Entwicklung habe der ECS schon bei der Festlegung der Energiestrategie kommen sehen. Die Strategie, dass die Stromlücke mit Gaskraftwerken gefüllt werden könne, sei mit den Klimazielen unvereinbar. Es sei deshalb nötig, dass das Verbot von Atomkraftwerken möglichst bald aufgehoben werde.

Energiequellen wie Solarenergie oder Windkraft seien zu volatil und ungeeignet, das mittelfristige Manko an Bandenergie auszugleichen. «Wenn uns das nicht gelingt, drohen Stromausfälle mit enormen wirtschaftlichen Schäden. Experten reden von Schäden in der Höhe von drei bis fünf Milliarden – pro Tag.»

Die Jungpolitikerin – sie ist auch Präsidentin der Jungen SVP Kanton Solothurn – wirkt im Gespräch selbstsicher und eloquent, drückt sich geradezu druckreif aus. «Die vermehrten Auftritte in der Partei und in der Öffentlichkeit haben mir da zunehmend Sicherheit gegeben», erklärt Meury dazu. Sie ist von Beruf Immobilienbewirtschafterin mit eidg. Fachausweis und arbeitet auf das Ziel hin, diplomierte Immobilientreuhänderin zu werden.



In der Lehre zur Politik gefunden

Doch wie kam die junge Frau überhaupt zum Politisieren? – «Ich habe im dritten Lehrjahr eine Arbeit gemacht zum politischen Engagement von Jugendlichen», erklärt sie. Dabei sei sie auch in Kontakt zur SVP gekommen. Durch Gespräche und Bekanntschaften sei sie immer mehr mit dem Thema Energiepolitik vertraut geworden. «Die Fragen begannen mich zunehmend zu interessieren.»

Die ihrer Meinung nach falsch aufgegleiste Energiestrategie 2050 führte dann zum Engagement im 2018 gegründeten Energie Club Schweiz, einem Gremium mit Fachleuten und Interessierten sowie Politikern, das Thesenpapiere und Beiträge zu Energiefragen veröffentlicht – primär zu Fragen der Stromerzeugung in der Schweiz.

Der Umstand, dass heute keine Stromfirma in der Schweiz ein neues AKW bauen will, schreckt sie nicht ab: «Solange ein Technologieverbot besteht, will sich niemand engagieren, das ist auch verständlich. Deshalb wollen wir dieses Verbot aufheben.»

Und Fukushima – ist das schon vergessen? Meury glaubt, dass ein solcher Unfall bei uns nicht vorkommen könnte. «Unsere Anlagen sind viel sicherer.» Und neue, kleiner dimensionierte Kernkraftwerke, wie sie heute aktuell seien, erst recht. Auch das Abfallproblem sei gelöst. Es gebe seitens der Nagra (Nationale Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle) drei mögliche und geeignete Standorte für die Lagerung radioaktiver Abfälle, nämlich Jura Ost, nördlich Lägern und Zürich Nordost. Fazit für Meury:

«Die Zeit ist reif, dass wir wieder an die Option Kernenergie denken, ansonsten drohen schon bald Blackouts.»

In Grenchen findet sie zurzeit noch nicht so viele Gesprächspartner für ihre Anliegen. Das könnte sich mit zunehmender Bekanntheit durch ihre Medienauftritte durchaus ändern. Und durch den Umstand, dass gerade in der Industriestadt Grenchen Strom eine eminente Bedeutung hat. Denn ohne Strom geht in den Grenchner Fabriken das Licht aus.

Windkraft sieht sie nicht als Lösung

Meury tritt aber nicht als aktive Gegnerin des geplanten Windparks auf, obwohl sie betont, dass sie in der Windkraft keine Lösung für die Energieprobleme der Schweiz sehe.

Warum hat sie eigentlich nicht für den Gemeinderat kandidiert, immerhin war sie zuvor schon einmal Ersatzgemeinderätin? Dies begründet sie mit privaten Umständen, etwa mit ihrer Ausbildungssituation. Sie könne sich aber durchaus vorstellen, künftig wieder für politische Ämter zu kandidieren, etwa auf einer Nationalratsliste.



Das Engagement als Präsidentin der Jugendkommission wolle sie jedenfalls fortführen, hier sei mit dem Unicef-Label der Stadt auch etliches im Tun. Sie erinnert an die Eröffnung des neuen Spielplatzes an der Lindenstrasse und an die Gründung des Jugendparlamentes. Zurzeit sei man auch daran zu prüfen, wie die aufsuchende Jugendarbeit in Grenchen aufgebaut werden könne.

Generell sieht sie ein steigendes Interesse der Stadt an Jugendfragen. Die Anliegen der Jugend würden ernst genommen und die Jugendkommission bemühe sich, eine aktivere Rolle zu spielen. Dies sei auch nötig, wenn sich Grenchen zurzeit für das Unicef-Label «Kinderfreundliche Stadt» rezertifizieren lasse.

Zur Person Vanessa Meury (24) ist in Grenchen aufgewachsen, hat hier die Schulen besucht und eine kaufmännische Lehre bei der Firma Urs Leimer Immobilien AG absolviert. Später. nach beruflichen Weiterbildungen und einer Pause fürs Reisen, kehrte sie zur Firma zurück und leitet heute den Bereich Immobilienbewirtschaftung. Als Hobbys bezeichnet sie Reisen, Tennis spielen und ihr politisches Engagement bei der Jugendkommission der Stadt Grenchen und im Energie Club Schweiz.