Vandalismus in Grenchen «Hier wird versucht, eine gute Sache zu hintertreiben»: Reaktionen auf die Schmierereien von Impfgegnern Mauern wurden verschmiert und Wegweiser zum Drive-in-Impfzentrum weggerissen. Auch die Eingangstüre der Lokalredaktion des «Grenchner Tagblatts» wurde versprayt. Oliver Menge 01.06.2021, 18.00 Uhr

Die Mauer nördlich des Feuerwehrmagazins, wo das Drive-in-Impfzentrum eingerichtet ist, wurde versprayt. Oliver Menge

«Es ist einfach schade, dass hier versucht wird, eine gute Sache zu hintertreiben», sagt Stadtpräsident François Scheidegger zu den verübten Vandalenakten. Denn es sei wichtig, dass der impfwillige Teil der Bevölkerung die Gelegenheit erhalte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. «Das Impfen ist freiwillig und es wird auch niemand dazu gezwungen», betont der Stadtpräsident, der sich persönlich dafür eingesetzt hatte, dass im Feuerwehrmagazin das Drive-in-Impfzentrum eingerichtet werden konnte.

«Die, die nicht wollen, brauchen sich ja nicht impfen zu lassen.»

Scheidegger begrüsst die Initiative des Kantons und die Tatsache, dass es mit dem Impfen vorwärtsgeht und auch Hausärzte ihre Patientinnen und Patienten impfen können.

Zum Glück nicht das Feuerwehrmagazin

Feuerwehrkommandant Thomas Maritz, der seine Wache für das Impfzentrum zur Verfügung stellt, ist froh, dass die Vandalen nicht die Tore des Feuerwehrmagazins versprayt haben. Auch der Container im Innenhof, in dem die Eingangskontrolle durchgeführt wird, hätte sich mit seiner grauen Front geradezu anerboten, meint er.

Die Wegweiser und Hinweisschilder vor der Einfahrt zum Feuerwehrmagazin seien offenbar schon am Sonntag heruntergerissen worden. Letzte Nacht wurde lediglich die Mauer nördlich der Einfahrt versprayt. «Wahrscheinlich haben sie sich nicht getraut, im Innenhof aktiv zu werden, weil bei uns die ganze Nacht das Licht brennt und wir eine Videoüberwachung rund ums Feuerwehrmagazin haben.»

«Nicht impfen» mit einem Totenkreuz – auch hier. Oliver Menge

Wie Benjamin Fusina, Fachverantwortlicher Verkehrsprävention beim Kommissariat Verkehrspolizei der Polizei Stadt Grenchen, auf Anfrage mitteilt, wurden insgesamt sechs Wegweiser im östlichen Teil der Stadt beschädigt. Die laminierten Plakate wurden weggerissen. Und das nicht zum ersten Mal: «Das geschah bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag letzte Woche ein erstes Mal, in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut.»

Wie bereits gesagt, wurde die Eingangstür zur Lokalredaktion des «Grenchner Tagblatts» mit dem vertikalen, schwarzen Schriftzug «Mörder» versprayt.

Die Tür zur Redaktion wurde versprayt. Oliver Menge

Es ist aber nicht klar, ob damit nicht der Kanton mit seinem Inserat in der Tageszeitung gemeint ist. Denn dieses wurde extra mitgenommen und auf die Tür geklebt.

Ein Ausschnitt eines Inserats des Kantons wurde an der Tür ins «ö» des Schriftzugs «Mörder» geklebt. Oliver Menge

Der Mitarbeiterin, die am Morgen um 7.15 Uhr die Schmiererei entdeckte, ist der Schreck gehörig in die Knochen gefahren. «So ganz alleine habe ich mich schon gefragt, ob da nicht noch so ein Typ rumschleicht.» Und man werde auch nicht jeden Tag als Mörder bezeichnet. «Das ist schon ziemlich hart.» Sie habe umgehend die Polizei gerufen, die wenig später die Sachlage vor Ort inspizierte.

Schon im Januar meldeten sich Impfgegner in Leuchtorange

Bereits Anfang Januar wurden Bauabschrankungen beim Sunnepark sowie Werbeplakate und Altkleidersammelcontainer mit derselben orangen Leuchtfarbe versprayt. Wie jetzt ging es in den Slogans gegen das Impfen und damals auch gegen den Bundesrat. Zudem wurde die Bevölkerung an mehreren Orten dazu aufgerufen, aufzuwachen.