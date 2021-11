Ursache unklar Explosion in Grenchen: Nachbaren erschraken beim Fondue-Plausch Der Knall war am Samstagabend weit herum zu hören: Eine Explosion in einem Grenchner Mehrfamilienhaus zerstörte Teile der Fassade. Glücklicherweise war der Bewohner nicht zuhause. Online-Redaktion 21.11.2021, 18.15 Uhr

Es war bereits dunkel, als es am Samstagabend in Grenchen laut knallte. Die Explosion gegen 22 Uhr riss beim Mehrfamilienhaus an der Schöneggstrasse mehrere Fenster und Teile der Fassade heraus.