Breitling verschönert mit Graffitikünstler Bane Grenchen

Urban Art Projekt Breitling hilft mit, die Stadt Grenchen zu verschönern Am Mittwoch wurde neben dem Breitling-Hauptsitz in Grenchen ein rund 100 Meter langes Graffiti des Urban Art Künstlers Fabian «Bane» Florin eingeweiht. Andreas Toggweiler 22.06.2022, 18.00 Uhr

Von links: Stadtpräsident François Scheidegger, der Künstler Fabian Florin und Breitling-CEO Georges Kern. Breitling Grenchen hat in der Léon Breitling-Strasse durch den Künstler ein Graffiti erstellen lassen, das nun eingeweiht wurde. Oliver Menge

Die Uhrenfirma Breitling, die unter Steuermann Georges Kern mit prall gefüllter Investorenschatulle auf Überfliegerkurs ist, markiert auch in ihrer Heimat Grenchen vermehrt sichtbare Präsenz.

Nachdem vor drei Jahren bereits die Unterführungsstrasse in Léon-Breitling-Strasse umgetauft wurde, und die Firmengebäude nördlich und südlich der Bahn in den letzten Tagen mit neuen Logos versehen wurden, folgte nun der nächste Streich.

Der Churer Urban Art-Künstler Fabian «Bane» Florin schuf im Auftrag der Uhrenfirma an der Mauer der Fussgängerunterführung östlich des Firmensitzes ein rund 100 Meter langes Graffiti. Das in den letzten Wochen erstellte fotorealistische Wandgemälde thematisiert auf fantasievolle Weise die Uhrenindustrie.

Stadtpräsident François Scheidegger und Breitling-CEO Georges Kern. Oliver Menge Der Künstler vor seinem Werk. Oliver Menge Das Graffiti Oliver Menge

Fleissige Uhrmacher­-Ameisen

Fleissige Uhrmacherameisen schleppen, orchestriert von einem Flöte spielenden «Beschwörer», Uhrenteile heran und bauen sie zusammen. So wie das in Grenchen ganz viele Leute tun. «Ich war beeindruckt, wie viele Menschen an der Produktion einer Uhr beteiligt sind, was alles dahintersteckt, etwa 1200 Qualitätskontrollen», sagte Fabian Florin.

Florin konnte nämlich im Vorfeld die Ateliers von Breitling (in La Chaux de Fonds) besichtigen und sich einen Eindruck verschaffen, wie es am Etabli eines Uhrmachers in der Serviceabteilung zu- und hergeht. Er sei richtiggehend «in die Uhrmacherwelt hinein geworfen worden», wie er es ausdrückte.

Herausgekommen sei das Bild der Ameisen mit Uhrenteilen. Ein Bild, das Breitling-Chef Georges Kern offenbar gefiel. Er stiftete nämlich die 20'000 Franken des 2020 eingeheimsten Solothurner Unternehmerpreises (und wohl noch einige Franken mehr) für das Projekt. «Wir möchten damit der Bevölkerung und der Region etwas zurückgeben», sagte Kern anlässlich der Vorstellung des fertiggestellten Graffiti:

«Denn wir finden hier alles, was für ein erfolgreiches Geschäften nötig ist und dazu auch eine aufgeschlossene Bevölkerung.»

Der Künstler zeigte sich seinerseits erfreut, dass es beim Projekt mit Breitling nicht um «Branding» gegangen sei, also nicht die Firma oder ein Logo im Mittelpunkt stehen musste. «Die Besprechungen mit Georges Kern waren beeindruckend. Er hat immer einen Schritt weiter gedacht. Ich war schon fast geflasht ...», meinte «Bane» mit Augenzwinkern.

Man muss wissen: «Bane» war einst drogensüchtig und hat sich autodidaktisch zu einem der weltweit angesagtesten Street Art Künstler gemausert.

Es folgt noch die andere Strassenseite

Das Grenchner Projekt ist noch nicht abgeschlossen, denn in einer nächsten Phase kommt die andere Strassenseite an die Reihe, wo die Böschung und die (Fussgänger-)Einmündung zur Riedernstrasse in Zusammenarbeit mit dem Berner Landschaftsarchitekten Andreas Hoffmann neu gestaltet wird.

Vorgesehen sind nebst der Bepflanzung Installationen aus Metall, die weitere Graffiti mit korrespondierenden Sujets tragen sollen. Die Mauer wurde bepflanzt und soll auch noch beleuchtet werden. «Ich freue mich und bin gespannt auf das Zusammenspiel der Pflanzen mit meinen Bildern», sagte «Bane».

Ein weiterer Ausschnitt des Graffitis zvg

Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger sprach von einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Breitling und der Stadt Grenchen und betonte, die Neugestaltung des Areals zwischen Schlachthaus-/Archstrasse und Bahnhofstrasse sei die ideale Ergänzung zur bevorstehenden Aufwertung des Südbahnhofareals durch die Stadt.

