Unfall Auto überschlägt sich in Selzach nach Kollision – Lenkerin verletzt Bei der Kollision von zwei Fahrzeugen am Samstagnachmittag in Selzach wurde eine Autolenkerin verletzt und in ein Spital gebracht. 27.02.2022, 11.16 Uhr

Das Auto prallte in einen Baum und überschlug sich. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Samstag, 26. Februar, gegen 14.30 Uhr, wollte ein 84-jähriger Autolenker in Selzach vom Eschtürliweg nach links in die Bielstrasse in Richtung Solothurn einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem vortrittsberechtigten Auto, das ebenfalls in Richtung Solothurn unterwegs war.