Unesco-Weltnaturerbe Bettlachstock zeigt sich im Sommergewand

Unesco-Weltnaturerbe Schmetterlinge, Heuschrecken und Orchideen: Der Bettlachstock im Sommerkleid – ein Besuch Unter dem Blätterdach des Bettlachbergwald geht es hoch auf die Jurahöhe. Im Wald ist es kühl, Nebelschwaden hängen tief. Oben angelangt, zeigt sich die farbenprächtige Vielfalt der Natur. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 14.07.2022, 16.00 Uhr

Die Aussicht vom Bettlachstock auf die Jurakette. Carole Lauener

Es ist ein aussergewöhnlicher Ausflug auf den Bettlachstock. Am Tag des Ausfluges, als sich Thomas Schwaller und Lisa Schubnell vom kantonalen Amt für Raumplanung sowie Thomas Leimer, Bettlachs Bürgergemeindepräsident, auf die Jurahöhe aufmachen, ist es kühl und nass. Am Vorabend regnete es stark. Die Nebelschwaden, die im Wald hängen, verleihen dem Bettlachstock Mystik. Leimer, der mit einem zwei Meter langen Wanderstock ausgerüstet ist, zieht wie ein Wiesel davon.

Thomas Leimer (zuvorderst), Thomas Schwaller (zweithinterster) und Lisa Schubnell besteigen mit dem Journalisten den Bettlachstock. Carole Lauener

Auf dem Weg auf den Bettlachstock treffen die drei auf über 200 Jahre alte Buchen, kleine Felsabhänge und viele verschiedene Tiere. Dass der Mensch den Wald um den Bettlachstock seit 1985 der Natur überlässt, zeigt sich bereits nach wenigen Metern. Mehrere abgestorbene Bäume lehnen sich an andere Bäume an oder liegen auf dem Boden – teils über dem Weg, teils im Bachlauf. «Die abgestorbenen Bäume dienen anderen Pflanzen und Tieren als Lebensraum», so Leimer.

Das Blätterdach ist im Sommer geschlossen und aus den Baumkronen ertönt Vogelgezwitscher. «Dies ist eine Tannenmeise», erkennt der Biologe Schwaller sofort. Die Jungtiere seien hungrig. Besonders auffällig sind die Rufe der Schwarzspechte, die sich ihre Höhlen auch in den alten mächtigen Buchen zimmern können.

Mit dem Fangnetz auf der Lauer

Nach wenigen hundert Metern vereinigen sich der «alte» und «neue Stockweg» zu einem breiten Kiesweg, der 1959 in den Berg gesprengt wurde. «Seither erodiert das Kalkgestein entlang des Wegs und Steine rollen den Hang hinunter», sagt Leimer. Ausserhalb des Naturschutzgebiets würden solche Hänge in Normalfall gesichert.

Eine Hummel sitzt auf einer Bergdistel. Carole Lauener Mücken-Händelwurz Orchideen wachsen auf dem Bettlachberg. Carole Lauener Grosse Artenvielfalt besteht entlang des «neuen Stockweg». Carole Lauener

Entlang des Pfads spriessen Kräuter, blaue und violette Blumen recken sich der Sonne entgegen. «Bergdisteln und Mücken-Händelwurz-Orchideen», so Schwaller. In den wärmenden Sonnenstrahlen fliegen gepunktete oder karierte Schmetterlinge von Blume zu Blume. Der Nebel lichtet sich mit der Zeit. Nur die Hummeln sitzen weiterhin unbeweglich auf den Blumen. «Sie können erst fliegen, wenn es noch etwas wärmer wird», erklärt Schwaller.

Thomas Schwaller bestimmt den Milchfleck-Mohrenfalter. Carole Lauener

Dem Biologen ist die Begeisterung anzusehen. Mit einem Fangnetz legt er sich auf die Lauer. Wenige Sekunden später flattert der erste Schmetterling in sein Fangnetz. Behutsam nimmt Schwaller den Schmetterling in die Hand: «Es ist ein Milchfleck-Mohrenfalter», sagt er und lässt ihn kurz danach wieder frei.

Spuren aus früheren Zeiten

Gut 30 Minuten später erreicht die Gruppe den Waldrand. Dieser hat sich in den letzten Jahrzehnten etwa um 20 Meter nach oben verschoben. In den letzten Jahrzehnten ist der Wald in die ehemalige Weidewiese hineingewachsen, auf der Weidemauern stehen. Jetzt findet man die Mauern im Wald. «Sie bestehen aus Steinen, die früher auf der Wiese gefunden wurden», erklärt Leimer. Die Weidemauern erinnern an eine vergangene Zeit, als hier noch Landwirtschaft betrieben wurde.

Die alten Weidemauern steht in Zwischenzeit mitten im Walde. Carole Lauener

In den letzten Jahrzehnten hat sich auf dem Bettlachstock, der 2021 zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt wurde, viel verändert: 1981 wurde der Bettlachstock zum Forschungsgebiet, denn auf kleinstem Raum gibt es auf der Jurahöhe verschiedenste, naturnahe Lebensräume.

In den darauffolgenden Jahren wehrte sich die Bettlacher Bevölkerung gegen eine Zufahrtsstrasse für Forstarbeiten auf dem Bettlachstock. Was die Arbeiten verzögerte, bis sie letztlich bewilligungspflichtig wurden. Gegen das Vorhaben gingen viele Einsprachen ein.

Im Jahr 1985 tauschten die Bürgergemeinde Bettlach und der Kanton Solothurn Wald ab, womit der Bettlachstock zu einem Naturschutzgebiet wurde und die Frage der Forstarbeiten obsolet wurde. Seit 1995 unterhält die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft eine Station zur «Langfristigen Waldökosystemforschung» am Bettlachstock.

Am Anfang durften die Wiesen noch gemäht werden. In den letzten 25 Jahren blieb die Natur auf dem Bettlachstock dann aber komplett unberührt. Sie darf sich frei entwickeln.

Der Wald holt sich die Natur zurück

Auf der Höhe der Weidemauern lotst Leimer die Gruppe vom Weg in den Wald. Die Wanderung führt zuerst durch den Wald, danach durch die Wiese auf der Kuppe weiter. Der Waldrand erinnert an eine Baumschule.

«Es handelt sich um eine natürliche Verjüngung», so Schwaller. Durchsetzen können sich nur die stärksten Buchen. «Auf dem Bettlachstock wachsen Buchen nur wenige Zentimeter pro Jahr.»

Auf der Wiese angekommen, hat sich der Nebel aufgelöst und die angrenzende Jurakette sowie das Mittelland werden sichtbar.

Nach einer kurzen Pause geht es weiter quer durch das bauchhohe Gras bis zur Stockhütte. Die Hütte wurde 2014 abgerissen. Nur ein kleiner Unterstand steht heute noch dort. Beim Durchqueren der Wiese sind Blumen, Vögel, Schmetterlinge und Heuschrecken zu beobachten. Inmitten der Wiese bleibt Schwaller stehen: Ein Baumpieper singt. «Im ganzen Aargauer Jura gibt es nur noch null bis fünf Brutpaare dieser Vogelart.» Der Baumpieper ist zu hören, aber nirgends zu sehen.

Trittsicherheit gefragt

Von der Stockhütte aus ist an schönen Tagen der Neuenburgersee zu sehen. Von da aus führt die Sommerwanderung auf einem schmalen Pfad steil hinunter zum Giglerbach. «Die Begehung der Nordwestseite erfordert Trittsicherheit, insbesondere bei feuchter Witterung.» So ist es auf der Website der Einwohnergemeinde Bettlach zu lesen. Der Weg führt an uralten, monumentalen Tannen und einer Wasserrinne mit Feuersalamanderlarven vorbei.

Thomas Schwaller, Lisa Schubnell und Thomas Leimer bestaunen die Aussicht. Carole Lauener

Unten angekommen, öffnet sich die atemberaubende Aussicht auf die hohen Felswände der Wandfluh und das Bettlachberg-Restaurant. Der Weg zurück zum Ausgangspunkt führt entlang des Giglerbachs.

