UNESCO Weltnaturerbe: Wanderung auf dem Bettlachstock

Unesco-Weltnaturerbe 200 Jahre alte Bäume und verdutzte Gämsen: Der «sture Bettlacher» ist der Stolz der Region Im Juli des vergangenen Jahres erhob die Unesco die alten Buchenwälder am Bettlachstock zum Weltnaturerbe. Wir zeigen, wie sich die Schönheit dieses einmaligen Urwalds im Verlauf der Jahreszeiten wandelt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 10.03.2022, 18.00 Uhr

Abstieg auf der Nordwestflanke: der Blick auf den Bettlachstock mit seinen alten Bäumen. Carole Lauener

Die Spuren des Wiesels im Schnee sind unberührt. Das kleine Raubtier weiss am besten, wo es am leichtesten bergauf geht. Wieselflink huscht auch Thomas Leimer den alten Stockweg hinauf und die Fotografin, die ihn begleitet, hat mit ihren beiden grossen Kameras alle Mühe, mit ihm Schritt zu halten.

Der Grund für die winterliche Exkursion auf den Bettlachstock heisst Fagus sylvatica, auf Deutsch Rotbuche, und sie hat ihren Namen wegen der rötlichen Färbung ihres Holzes bekommen. «Einige dieser Bäume hier sind über 200 Jahre alt», sagt der Präsident der Bettlacher Bürgergemeinde.

Um das genaue Alter zu bestimmen, müsste man einen Baum fällen, was natürlich nicht Sinn der Sache wäre. Aber wenn ein Sturm eine Buche zu Boden reisst, dann können die Botaniker ihre Neugier befriedigen und anhand der Jahresringe das genaue Alter bestätigen.

Buchen wachsen hier nur wenige Zentimeter pro Jahr

Dann lichtet sich der Wald. Auf dem Stockmätteli sieht es aus wie in einer Baumschule. Doch der Eindruck täuscht, sagt Leimer. «Das ist eine natürliche Verjüngung. Auf dieser Lichtung haben vor etwa fünf, sechs Jahren viele Samen gleichzeitig bei guten Bedingungen ausgetrieben.» Nun sind die jungen Buchen kniehoch, denn hier, auf gut 1000 Metern über Meer, wachsen sie nur wenige Zentimeter pro Jahr.

Wieselflink huscht Thomas Leimer, Bürgergemeindepräsident von Bettlach, voran. Carole Lauener

Mit den Spuren eines Fuchses geht es auf dem Weg weiter, der 1959 gebaut wurde, um das Material für die neue Stockhütte zu transportieren, die 1961 eingeweiht wurde. Einige der Bäume hier sind nummeriert und mit einer feinen Messfeder um den Stamm ausgestattet. Denn unberührt heisst nicht unbeobachtet.

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft unterhält am Bettlachstock seit 1995 eine Station zur «Langfristigen Waldökosystemforschung». Leimer weiss:

«Der Eintrag von Düngemitteln aus der Landwirtschaft über Wind und Regen wird gemessen.»

Letztlich sei es so zur Nomination zum Unesco-Weltnaturerbe gekommen. «Viele Fachleute des Bundesamtes für Umwelt kennen den Bettlachstock seit Jahrzehnten und sie wussten deshalb, welche aussergewöhnliche Qualität der Wald hier hat.» Die Messungen können übrigens auf der Website in Echtzeit verfolgt werden.

Gämsen gesichtet: Sie suchen im Schnee nach Futter

Dann öffnet sich der Blick auf den Stock. Auf dieser kleinen Hochebene weideten bis 1985 die Rinder. Die Natur hat sich diesen magischen Ort zurückgeholt. Acht Gämsen suchen im Schnee nach Futter und schauen etwas verdutzt in Richtung der unerwarteten Besucher.

Ohne Hast spazieren sie die Wiese hinauf zur Krete. «Im Winter gehen die Gämsen sparsam mit ihrer Energie um», erklärt Thomas Leimer dieses Verhalten. «Sie bleiben immer in der Nähe des Abgrundes Felsen, weil ihnen die Fressfeinde nicht in die Felshänge folgen können.»

«Im Winter gehen die Gämsen sparsam mit ihrer Energie um», erklärt Thomas Leimer. Carole Lauener

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte die Bettlacher Bürgergemeinde andere Pläne mit dem Stock. «Mit einer Erschliessungsstrasse wollte man an das wertvolle Holz herankommen. Das wäre ein riesiger Aufwand gewesen, um ein paar wenige wertvolle Bäume zu ernten, die Jahrhunderte bräuchten, um wieder nachzuwachsen», erinnert sich Thomas Leimer.

Es habe auch abenteuerliche Ideen gegeben: «Es gab Leute, die wollten vom Grenchenberg her eine Wasserleitung zur Wandfluh ziehen, dort durch den Felsen bohren und das Wasser bis auf den Bettlachstock führen. Sogar eine Gondelbahn auf die Wandfluh wollte man bauen.»

Betonreste, ein Unterstand und Trockenmauern

Doch dann gab es einen radikalen Sinneswandel. Seit 1985 ist der Bettlachstock ein Naturschutzgebiet. Die Kernzone mit 195 Hektaren wird seither nicht mehr bewirtschaftet. In den Lauf der Natur greift hier keine Menschenhand mehr ein. Fällt ein Baum über einen Weg, dann wird er, wenn es für die Sicherheit der Wanderer nötig ist, zersägt. Aber das abgestorbene Holz bleibt dort liegen, wo es hingefallen ist, denn das tote Holz ist im Urwald der Lebensraum für viele Arten.

Die längst aufgegebene Stockhütte wurde 2014 wieder abgerissen. Es war das letzte Mal, dass das Militär die herrichtete. Heute zeugen nur noch ein paar Betonreste, ein Unterstand und die Trockenmauern auf der Wiese davon, dass früher das Vieh für die Sömmerung hier hinaufgetrieben wurde.

Ganz im Westen des Stocks öffnet sich der Blick hinunter zum Bergrestaurant Bettlachberg. Die Aussicht einmalig. Am Nachmittag spiegelt sich in der Ferne die Sonne hinter der Petersinsel auf dem Neuenburgersee. Das ist ein schöner Lohn für die Anstrengungen.

«Wanderstock mit Stahlspitze – nun gilt es ernst»

«Die Begehung der Nordwestseite erfordert Trittsicherheit, insbesondere bei feuchter Witterung.» So ist es auf der Website der Einwohnergemeinde Bettlach zu lesen. Hier biegt Thomas Leimer auf den nur 20 Zentimeter schmalen Trampelpfad ein, der vom Stock steil hinunter zum Giglerbach führt.

Als der Kenner des Naturschutzgebietes beim Salomonsbrüggli, dem Ausgangspunkt der Winterwanderung, seinen rund zwei Meter langen Wanderstock mit Stahlspitze aus dem Auto geholt hatte, hätte man dies als eine Art Warnung verstehen können. Denn nun gilt es wirklich ernst. Die Mischung aus schmelzendem Schnee und glitschigem Lehm auf dem Pfad treibt den Angstschweiss auf die Stirn.

Eine Wanderung durch den Stolz der Region – in Bildern. Carole Lauener Auf der Krete beim Stockmätteli trotzen knorrige Bäume Wind und Wetter. Carole Lauener Einige der Bäume auf dem Bettlachstock sind über 200 Jahre alt. Carole Lauener Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft unterhält am Bettlachstock seit 1995 eine Station zur Langfristigen Waldökosystemforschung. Carole Lauener Der Blick vom Bettlachstock in Richtung Bieler-, Neuenburger- und Murtensee. Carole Lauener Die Aufwinde am Bettlachstock sind ein Eldorado für Paraglider. Carole Lauener Füchse hinterlassen ihre Spuren im Schnee. Carole Lauener Auf dieser Wiese auf dem Stock wurden früher die Rinder gesömmert. Carole Lauener Auch Thomas Leimer, Bürgergemeindepräsident von Bettlach, ist dabei. Carole Lauener Der Blick vom Bettlachstock auf Altreu. Carole Lauener

Die Belohnung für die Selbstüberwindung lässt nicht lange auf sich warten. Auch hier gibt es monumentale Bäume zu sehen. Windgeschützt hinter den Felswänden wachsen auf dem Peterlischwang uralte Tannen 60, 70 Meter und mehr absolut gerade in den Himmel, bis sie mit ihren Wipfeln endlich das Sonnenlicht erreichen. Bäume haben keine Wahl, wo die Samen hinfallen, müssen sie wachsen, wenn sie leben wollen. Wunderbar, dass man es sich vor 40 Jahren nochmals anders überlegt hat. So sind diese Riesen des Urwaldes auch heute noch zu bewundern.

Naturnahe Bewirtschaftung und stark eingeschränkte Bautätigkeit

Der «sturste aller Bettlacher» ist vor rund 12’000 Jahren beim Rückzug des Rhonegletschers entstanden. Als der Druck der Eismassen auf den Jura nachliess, gab es durch das Wirken von Gigler- und Brügglibach einen gewaltigen Bergsturz – die Wandfluh war geboren. «Der Bettlachstock blieb standhaft an seinem Platz und hielt unserem Dorf die Treue.» So beschrieb es der ehemalige Bürgerammann Edgar Leimer 1981 in seinem Buch «Bettlach – Geschichte und Geschichten».

Bereits 1942 hat die Solothurner Regierung hier die Juraschutzzone geschaffen, die eine naturnahe Bewirtschaftung und nur eine stark eingeschränkte Bautätigkeit zuliess. In den 1970er-Jahren wurde erkannt, dass es wichtig ist, Inseln der Unversehrtheit in der Kulturlandschaft zu schaffen.

Warum ist der Berg nicht schon längst ins Mittelland gepoltert?

1977 wurde der Bettlachstock ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) aufgenommen. In der Folge wurde zwischen dem Kanton und der Bürgergemeinde Bettlach 1985 ein Landabtausch vorgenommen, welcher es erlaubte, die gesamte Fläche des Reservats ungenutzt zu belassen. Im Jahr 2021 wurden die einmaligen Buchenwälder des Bettlachstocks zum Unesco-Weltnaturerbe erklärt.

Wer sich den mächtigen Bettachstock anschaut, der sich unterhalb der schroffen Wandfluh gegen alle Widerwärtigkeiten wie die Erosion durch den Giglebach und den Brügglibach stemmt, muss sich unweigerlich eine Frage stellen: Warum ist dieser Berg nicht schon längst mit einem Tosen ins Mittelland hinuntergepoltert? Leimer sagt:

«Er ist eben ein Bettlacher. Wir sind ein wenig stur. Uns bringt nichts so schnell aus der Ruhe und nichts wirft uns aus der Bahn.»

