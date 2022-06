Umgestaltung Der Grenchner Stadtpark soll attraktiver werden Seit einiger Zeit liegt ein Projekt zur Aufwertung des Stadtparks in der Schublade. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat, ob es ab 2023 umgesetzt werden soll. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Der Grenchner Stadtpark vom Parktheater Richtung Westen gesehen Oliver Menge

Der Stadtpark Grenchen ist ein Ort, der eindeutig attraktiver gestaltet werden könnte. Er liegt unweit des Nordbahnhofs und ist im Wesentlichen eine grosse grüne Fläche, von drei Seiten umgeben von hohen Bäumen und Hecken und im Osten vom Parktheater.

Die Geschichte des Parks ist denn auch mit dem Bau des Parktheaters in den 1950er-Jahren verknüpft. Es ist der Park der Villa des Uhrenfabrikanten Cesar Schild, die 1953 dem Theater weichen musste.

Diese Einfriedung von allen Seiten bewirkt, dass man als Passant mitunter gar nicht realisiert, dass dahinter ein Park liegt. Die Zugänge zum Park sind alles andere als augenfällig. Im innern des Parks stehen einige Skuplturen und Spielgeräte, dazu ein grosser, schattenloser Rasenplatz. «In weiten Teilen der Parkanlage wirken die unterschiedlichen Bereiche verkommen», heisst es denn auch in einer Gemeinderatsvorlage, die heute behandelt wird.

Vorhaben immer wieder hinausgeschoben

Die Aufwertung des Parks ist schon länger auf dem Radar der Stadtoberen und wurde in die Budgets 2021 und 2022 eingeplant. Aufgrund anderer, dringlicher erachteten Investitionen aber wieder zurückgestellt.

Jetzt soll ein neuer Anlauf genommen, beziehungsweise ein Commitment vom Gemeinderat abgeholt werden, damit das Vorhaben nicht mehr in jedem Budgetprozess auf die lange Bank geschoben wird.

Zusammen mit einem Landschaftsarchitekten hat die Baudirektion eine Bestandesaufnahme gemacht und ein Vorprojekt erstellt. Dieses teilt den Park in vier Zonen ein (Ost, Nord, West und Süd), für die je eine Investitionstranche besteht. Zusammen sind im Vorprojekt Kosten von gut 1,1 Millionen Franken ausgewiesen. Die Investitionstranchen sollen in den nächsten vier Jahren abgearbeitet werden.

Trendige Street Workout-Anlage

In der Vorlage wird darauf hingewiesen, dass dieser Betrag knapp bemessen und insbesondere eine neuerdings vorgesehene Street Workout Anlage das Vorhaben verteuern wird. Diese Turngeräte in Freien feiern zurzeit Weltweit eine Renaissance, insbesondere bei jungen Männern, die dort gerne ihre im Fitness gestählten Bodys präsentieren.

Street Workout liegt im Trend. az

Die wichtigsten Elemente des Faceliftings sind aber Rodungen der zugewachsenen Parkränder, wobei versichert wird, dass keine Bäume gefällt werden sollen. Gerodet werden soll primär das Gebüsch, insbesondere werden die Buchssträucher ersetzt. Mit den umfangreichen Rodungen sollen die Bäume «freigespielt» werden, wie es heisst.

Eine einst bestehende Allee, die im Bogen von der Südwestecke des Parks bis zum Spielplatz verläuft, soll wieder erstellt werden. Der Abbruch einer Garage bei der Firma Fortis und die Aufhebung der Schrebergärten erlaubt die Erstellung eines neuen Parkzugangs und einer Blumenwiese. Damit soll der Park vom Nordbahnhof her besser erschlossen werden.

Motion der SP will das Thema besetzen

SP-Gemeinderätin Angela Kummer, als Bewohnerin einer städtischen Liegenschaft am Parkrand verfolgt die Situation mit Argusaugen. Sie hat sich schon seit längerer Zeit für eine Aufwertung des Stadtparkes stark gemacht.

Noch an der letzten Gemeinderatssitzung hat sie eine Motion eingereicht, die den Stadtpark thematisiert, allerdings im Wissen, dass das Dossier heute auf den Tisch kommt. Kummer sagt:

«Man weiss ja nie, ob es jemand in den Sinn kommt, die Sache auch heute wieder auf die Lange Bank zu schieben, mit unserer Motion möchten wir sicherstellen, dass der Stadtpark Thema bleibt.»

Inhaltlich ist sie mit der Vorlage der Baudirektion in vielen Punkten einverstanden. «Der Stadtpark braucht eine Entrümpelung von allerlei Wildwuchs und Gebüsch», meint auch die SP-Präsidentin.

1. August-Feier im Stadtpark beim Parktheater Grenchen. Oliver Menge

«Vier Jahre sind viel zu lang»

In gewissen Punkten kann sie aber das Vorgehen nicht gutheissen: «Wollen wir tatsächlich, dass der Stadtpark jetzt vier Jahre zur Baustelle wird?», meint Kummer zum Zeitplan mit der Etappierung der Arbeiten über vier Jahre.

«Etappierung ist okay, aber ich sehe sie mehr thematisch.» So gelte es etwa, die Beleuchtung und die Parkbänke in einem Schritt zu erneuern. Diese dringend nötigen Arbeiten seien in der Vorlage übrigens gar nicht enthalten. «Es ist nötig, dass es noch zu einer vertieften Diskussion zu verschiedenen Bereichen kommt.»

Was Kummer ebenfalls möchte, ist eine klare Signaletik mit Schildern beim Eingang zum Stadtpark, welche Angaben zur Benutzung machen (Spielplatzregeln, Nachtruhe, Hunde an die Leine).

Und last but not least. «Die Idee, die Street Workout-Anlage in den Stadtpark zu verlegen, finde ich nicht gut», meint Kummer. Denn zuerst war die Rede von einer Ansiedlung auf dem Schulhausareal (Lindenstrasse).

