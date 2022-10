So soll der Bahnhof Selzach dereinst aussehen.

Umgestaltung Bahnhof Das Geheimnis ist gelüftet: Reisende am Bahnhof Selzach sollen künftig unter Storchennestern Schutz finden Das mit der Planung beauftragte Büro zeigte dem Selzacher Gemeinderat seine Ideen für ein spezielles Dach. Oliver Menge Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Illustration und Pläne Perrondach und Umbau Bahnhof Selzach: Keine Pilze, sondern stilisierte Storchennester überdachen die Perrons. zvg/SSM Architekten ag

Wie sagte Gemeindepräsidentin Silvia Spycher noch unlängst, als sie von dieser Zeitung zur Zukunft des Bahnhofs Selzach befragt wurde?

«Wir möchten den Reisenden ein schönes Ankommen in Selzach ermöglichen».

Konkretes könne man aber noch nicht verkünden. Spycher liess auch verlauten, dass man das Traktandum an der nächsten Gemeinderatssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandeln wolle, wahrscheinlich weil die Berichterstattung im Vorfeld letztes Jahr bei manchen Projektleitern bei der SBB für rote Köpfe gesorgt hatte.

Nun, es kam anders, als gedacht. Denn an der letzten Gemeinderatssitzung zeigte Petra Novakowa vom Büro SSM Architekten AG bereits Visualisierungen der Ideen, die das Planungsbüro in Zusammenarbeit mit einer eigens dafür ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe der Gemeinde entwickelt hat.

Der Bahnhof Selzach soll mit einem Dach versehen werden, das an die eigentlichen Wahrzeichen des Dorfes erinnert: Ein Dach in der Form von stilisierten Storchennestern. Etwas, das es tatsächlich nur in Selzach, der Heimat des Storchenzentrums im Dorfteil Altreu, geben soll.

Es handelt sich dabei um kreisrunde Teller von 4,5 und 7,4 Metern Durchmesser mit gerippter Randfläche, die auf schmalen Säulen ruhen. Aller Wahrscheinlichkeit aus Beton und unregelmässig auf verschiedenen Höhen angeordnet. Sie sollen sowohl den eigentlichen Bahnhofsbereich bedecken, aber auch auf der Südseite beim Ausgang der Unterführung aufgebaut werden.

Ein Flug durch eine imaginäre Welt am Bahnhof Selzach. zvg/SSM Architekten AG

Im Grunde geht es nur um Perrons und Unterführung

Doch von Beginn weg: Die SBB bauen sämtliche Bahnhöfe entlang der Jurasüdfuss-Linie behindertengerecht um. An einigen Bahnhöfen – so auch in Selzach – müssen die Perrons im Hinblick auf die längeren Züge, die künftig hier halten werden, verlängert werden.

Für Selzach heisst das konkret, dass die bestehende Fussgängerunterführung, die eigentlich schon behindertengerecht wäre, am falschen Ort viel zu weit östlich liegt. Aus diesem Grund soll sie aufgehoben und an einem neuen Standort weiter westlich gebaut werden.

Bahnhof Selzach: Die bestehende Unterführung soll aufgehoben und weiter westlich neu gebaut werden. Oliver Menge

Selzach nahm dies zum Anlass, sich auch Gedanken ums ganze Gebiet zu machen und beauftragte das Solothurner Büro mit der Planung. Im August 2021 beschloss der Rat dafür einen Planungskredit von 32'800 Franken.

Ginge es nach den SBB, so würde diese schlicht die Perrons verlängern und die Unterführung versetzen, eventuell noch einen Veloabstellplatz vorsehen, erklärte Bauverwalter Thomas Leimer dem Rat. «Wir hätten dann nicht einmal ein Dach, geschweige denn einen beheizten oder wenigstens etwas Schutz bietenden Warteraum», sagte er.

Laut Plänen der SBB soll der Warteraum wegkommen – der Gemeinderat möchte ihn gerne behalten. Oliver Menge

Denn die SBB rechneten mit Frequenzen. Und die seien am Bahnhof Selzach derart tief, dass man sich glücklich schätzen dürfe, überhaupt mitreden zu dürfen. Denn tatsächlich erhielt die Einwohnergemeinde von den SBB die Erlaubnis, ein Dach auf dem Land der SBB zu bauen – sofern sie es auch vollumfänglich selber bezahlt und es in der Ausführung nicht mit den Anforderungen und Installationen der Bahn kollidiert. So kommt Holz beispielsweise nicht in Frage.

SBB will erst im Jahr 2026 sanieren

Das Büro SSM Architekten, das den Auftrag für die Planung vor einem Jahr erhielt, schlug mehrere Varianten vor, die der Storchennester gefiel der Arbeitsgruppe bisher am besten. Aber die SBB haben die Sanierung um ein weiteres Jahr nach hinten auf 2026 verschoben. Folglich beantragte die Arbeitsgruppe einen weiteren Planungskredit von 10'000 Franken, um die Planung weiterzuführen.

Hier in etwa soll die neue Unterführung gebaut werden, am Ort des Schuppens rechts ist eine abschliessbare Velostation angedacht. Oliver Menge

Der Fokus liegt auf der Überdachung – eine angedachte, abschliessbare Velostation im Bereich des jetzigen Schuppens westlich des Bahnhofgebäudes mit rund 44 Plätzen will man noch abklären. Die grobe Kostenschätzung für das Dach alleine beläuft sich auf 615000 Franken plus minus 20 Prozent. Den Ausführungskredit will man erst 2023 für das darauffolgende Jahr beantragen.

Man soll nochmals mit den SBB verhandeln

In der Diskussion zeigte sich, dass es durchaus noch weitere Anliegen gibt. So wurde beispielsweise von Ratsmitgliedern gewünscht, dass der jetzige, bereits erwähnte Warteraum beibehalten wird. Laut SBB solle dieser nämlich wegkommen.

Der Selzacher Gemeinderat diskutierte auch lange über den Durchgang für Fahrradfahrer zur südlichen Seite der Bahnlinie, wo die schnelle Veloroute Grenchen - Solothurn durchgehen soll. Die von den SBB angedachte behindertengerechte Rampe mit einer scharfen Kurve in der Mitte, sei für Velos nicht tauglich – was einen Gemeinderat zur erheiternden Aussage brachte: «Wer auf dem Velo diese Unterführung nicht schafft, sollte sich vielleicht überlegen, ob er oder sie überhaupt noch Velofahren sollte.»

Auch hinke der Vergleich mit dem Bahnhof Bellach, der mit geradezu luxuriösen Unterführungen versehen wurde, erklärte Leimer. Denn dort ist der Teil südlich der Bahnlinie im Gegensatz zu Selzach schon jetzt stark besiedelt und weitere Wohnbauten sind ausgesteckt.

Auch die Beibehaltung der bestehenden Unterführung, beispielsweise nur für Velofahrer, wurde von den Selzacher Räten diskutiert. Nur werde man mit dieser Variante vermutlich bei den SBB auf taube Ohren stossen, so die Antwort Leimers.

