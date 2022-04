Umfrageauswertung Seniorinnen und Senioren meinen: Bettlach ist ein «altersfreundliches» Dorf Eine Umfrage der Gemeinde und von Pro Senectute bei allen über 65-Jährigen im Dorf fällt positiv aus. Oliver Menge Jetzt kommentieren 28.04.2022, 16.34 Uhr

Die Gemeinde hat eine Broschüre für Seniorinnen und Senioren realisiert. Oliver Menge

Gabriela Mathys, Präsidentin der Kommission für Gesundheits- und Gesellschaftsfragen, orientierte zusammen mit Ida Boos, der Geschäftsleiterin von Pro Senectute Kanton Solothurn, den Bettlacher Gemeinderat über die Resultate einer im letzten Jahr durchgeführten Umfrage bei Seniorinnen und Senioren im Dorf.

Man hatte alle Personen über 65 Jahre angeschrieben – 1136 an der Zahl – und sie zu ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei wurden auch die Wohnverhältnisse, Wünsche, Anregungen und Beschwerden berücksichtigt.

«Es leben rund 55'000 über 65-Jährige im Kanton Solothurn, das sind etwa 20 Prozent», erklärte Ida Boos den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. In Bettlach zählten knapp 23 Prozent der Bevölkerung zu dieser Alterskategorie. Das sei durchaus im Schnitt, denn im Vergleich habe beispielsweise Olten 18 Prozent und Rodersdorf 27 Prozent Über-65-Jährige.

Gemeinde reagierte vorausschauend

Boos stellte Bettlach ein gutes Zeugnis aus. Auch weil die Kommission, noch bevor sie die Ergebnisse der Befragung erhielt, von sich aus eine neue Broschüre «Älter werden in Bettlach» realisierte, in der zahlreiche Angebote und nützliche Adressen für ältere Menschen aufgeführt sind. Diese Broschüre wird jedem Über-65-Jährigen zugestellt. Bettlach sei eine gut ausgestattete, von den Seniorinnen und Senioren geschätzte Gemeinde, in der wenig Handlungsbedarf bestehe.

Trotz der generell positiven Rückmeldungen gab es ein paar Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge der Seniorinnen und Senioren: Beispielsweise solle die Gemeinde auf die Passierbarkeit von Trottoirs und Randsteinen achten, neue Standorte für Sitzbänke und die Einführung von öffentlichen Toiletten – analog zum System «Nette Toilette» – prüfen.

Gehwege müssten im Winter rutschsicher geräumt werden und der ÖV müsse barrierefrei sein. Auch wurden vereinzelt die «rüpelhaften» Busfahrer kritisiert, die nicht warten, bis sich alle Gäste hingesetzt haben, bevor sie losfahren.

Die Pro Senectute hat seit 2016 diese Umfrage in rund 35 Gemeinden im Kanton durchgeführt.

Alterszentrum Baumgarten mit grossem Verlust

Anlässlich der bevorstehenden Generalversammlung der AZ Baumgarten AG informierte Verwaltungsratspräsident Franz Koch den Rat über den Geschäftsbericht. Die Pandemie hat dem Baumgarten arg zugesetzt. Zwar hatte man keinen grossen Ausbruch von Covid-19 – einige starben mit, aber niemand an Covid-19 –, doch das Personal wurde über die Massen strapaziert. Krankheitsfälle und Kündigungen waren die Folge.

Dies und fehlende Einnahmen trieben die Kosten in die Höhe. Letztlich resultiert ein Verlust von 253'000 Franken. Und man rechnet auch für das laufende Jahr mit roten Zahlen – die Rede ist von einem Minus von 150'000 Franken.

