Die Zeit flieht, die Liebe zur Uhr bleibt: Simona Rölli ist die neue Inhaberin des «Uhr-Werk-Ateliers» in Grenchen Die 28-jährige Simona Rölli ist die Nachfolgerin in «Freddie's Uhrenklinik» an der Güterstrasse. Die Uhrmacherin erzählt, wie es dazu gekommen ist. Susanna Hofer 21.07.2022

Uhrmacherin Simona Rölli hat in Grenchen ein Atelier eröffnet. Tom Ulrich

«Tempus fugit» steht auf einer Uhr, die in Simona Röllis Atelier «Uhr-Werk-Atelier Rölli» hängt. Die Zeit flieht, deshalb will sie wenigstens gemessen werden, und den Uhren hat sich die 28-Jährige verschrieben. «Uhren zu reparieren, ist meine Passion», sagt sie und strahlt. Um den Hals trägt sie die Uhrmacher-Lupe, an der Wand hängt ein weisser Kittel.

An der Uhrmacherschule im Zeit-Zentrum Grenchen machte Rölli ihre 4-jährige Ausbildung. Mit der Fachrichtung «Rhabillage» ist sie spezialisiert auf das Warten und Reparieren von Uhren aller Art, von mechanischen und elektronischen Armbanduhren über Pendeluhren bis zu speziellen Uhren wie Chronographen mit Zeitstoppfunktion. «Wir haben sogar Zahnrädli selber hergestellt», erzählt sie.

Bei Carl F. Bucherer in Lengnau

Nach der Lehre ging sie zu Carl F. Bucherer, wo Luxusuhren hergestellt werden, in die Reparaturabteilung, nach Lengnau. «Das war ein Superstart, ich hatte viel Zeit und Raum für meine Arbeit.»

Anschliessend, mit 22, arbeitete sie in Villars-sur-Glâne bei Richemont; dort reparierte sie Uhren der Marken wie Cartier, IWC oder Jaeger-LeCoultre. Auch dort habe sie viel Neues gelernt und sie habe gerne dort gearbeitet. Als dann ein Standortwechsel kam, habe sie gefürchtet, mehr Fliessbandarbeit machen zu müssen, und darum den Betrieb verlassen.

Das Uhrenatelier befindet sich an der Güterstrasse 1. Tom Ulrich

In den drei Räumen ihrer Werkstatt stehen Geräte, um die Wasserdichtigkeit der Uhren zu prüfen; aber auch eine «Waschmaschine» für die vielen teils filigranen Werkteile der Uhren.

Manfred Hirsch, ihr Vorgänger, zeigt auf einen Kasten mit vielen schmalen Schublädchen: «Das ist der Reichtum von uns Uhrmachern.» Er zieht ein paar hinaus, darin finden sich Ersatzteile ganz verschiedener Art: Zahnrädchen, Federn, Gläser, usw., in allen Grössen; manche so winzig, dass ein Daumennagel dagegen gross erscheint.

Der Weg in die Selbstständigkeit

Als sie Manfred Hirsch getroffen habe, war für sie schnell klar, dass sie die Chance, sich selbstständig zu machen, ergreifen wolle. Das Atelier an der Güterstrasse 1 in Grenchen, in dem sie jetzt seit drei Monaten als Selbstständige tätig ist, wurde vorher 16 Jahre lang von Manfred Hirsch betrieben.

Dieser ist jetzt 82 Jahre alt und sehr froh darüber, doch noch eine gute Nachfolgerin gefunden zu haben. Drei Jahre lang hatte er gesucht, gefunden habe man sich durch gemeinsame Bekannte. «Wenn ich eine Frage habe, finden wir dank seiner langen Erfahrung eine gute Lösung», erzählt Simona Rölli.

Manfred Hirsch hat 70 Jahre Berufserfahrung. Tom Ulrich

«Wir haben schon viel Know-how ausgetauscht. Das Wichtigste ist es, das gegenseitige Vertrauen aufzubauen. Zum Glück kann ich auch Kunden von ihm übernehmen.» Die Kundschaft besteht vor allem aus Uhrenverkaufsgeschäften, aber auch aus Einzelpersonen, die teils schon viele Jahre hierher kommen. «Jeder ist in meinem Atelier willkommen», so Simona Rölli.

Sie stammt aus Olten, wohnt jetzt in Wengi bei Büren, da sie gerne in der Natur lebe. Wenn sie sich nicht gerade über eine Uhr beugt, geht sie wandern und fotografieren und sie fährt Motorrad. «Ich liebe dieses Freiheitsgefühl in der Natur.»

Ein erfahrener Uhrmacher

Manfred Hirsch, gebürtiger Österreicher, kann in zwei Jahren sein 70-jähriges Berufsjubiläum feiern. Er sei eher zufällig zum Beruf gekommen; damals sei eher Automechaniker im Trend gewesen. «Aber ich war zu schmächtig als Automech», erzählt er; und als in der Nähe von Salzburg, wo er wohnte, eine Lehrstelle als Uhrmacher frei wurde, habe er sich dafür entschieden.

1960 kam er in die Schweiz, zwischendurch lebte er auch noch zwölf Jahre in Jamaika. «Mich fasziniert am Beruf, dass man etwas in Bewegung bringen kann. Der Moment, wo die Uhr zu ticken beginnt, ist immer etwas Besonderes geblieben.»

Simona Rölli ist vor allem fasziniert davon, dass all diese kleinen, feinen Uhrenbestandteile zusammen funktionieren können. Das war bereits so, als sie noch ein Kind war. «Ich war schon da perfektionistisch.» Auf die Frage, ob sie das von den Eltern geerbt habe, lacht sie: «Eher nicht, denn die sind Metzger. Da geht es etwas gröber zur Sache.»

Aber sie erinnert sich daran, dass ihre Urgrossmutter in Heimarbeit für die Uhrenindustrie arbeitete. «Tempus fugit», die Zeit flieht, aber «amor manet», die Liebe (zur Uhr) bleibt.

